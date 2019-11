Stasera in tv: "Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 11 novembre 2019

Su Italia 1 "La maledizione della prima luna", il primo capitolo della saga blockbuster Disney "Pirati dei Caraibi".

Italia 1 stasera propone "Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna", avventura fantasy del 2003 prodotta da Disney, diretta da Gore Verbinski e interpretata da Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley e Geoffrey Rush.

Cast e personaggi

Johnny Depp: Jack Sparrow

Geoffrey Rush: Hector Barbossa

Orlando Bloom: Will Turner

Keira Knightley: Elizabeth Swann

Jack Davenport: Commodoro James Norrington

Kevin McNally: Joshamee Gibbs

Zoë Saldaña: Anamaria

Jonathan Pryce: Governatore Weatherby Swann

Treva Etienne: Koehler

David Bailie: Cotton

Martin Klebba: Marty

Lee Arenberg: Pintel

Mackenzie Crook: Ragetti

Damian O'Hare: Tenente Gillette

Greg Ellis: Ufficiale Grooves

Giles New: Murtogg

Angus Barnett: Mullroy

Trevor Goddard: Grapple

Isaac C. Singleton Jr: Bo'sun

Brye Cooper: Mallot

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera: Jack Sparrow

Pietro Ubaldi: Hector Barbossa

Massimiliano Manfredi: Will Turner

Myriam Catania: Elizabeth Swann

Danilo De Girolamo: Commodoro James Norrington

Saverio Indrio: Joshamee Gibbs

Maria Letizia Scifoni: Anamaria

Luigi La Monica: Governatore Weatherby Swann

Roberto Draghetti: Koehler

Stefano Onofri: Marty

Gerolamo Alchieri: Pintel

Vladimiro Conti: Ragetti

Roberto Certomà: Gillette

Sergio Lucchetti: Murtogg

Mario Bombardieri: Bo'sun





La trama

La piccola Elizabeth Swann (Keira Knightley) figlia del governatore di Port Royal, durante un viaggio in mare incontra Will Turner (Orland Bloom), un ragazzino trovato in fin di vita tra i relitti di una nave affondata dai pirati e sottraendogli un medaglione che il ragazzo porta al collo lo salverà dall’accusa di far parte di un equipaggio di pirati.

Otto anni sono passati da quel giorno, Elizabeth è diventata una bellissima donna dallo spirito ribelle, mentre Will innamorato di lei da sempre lavora come fabbro ed è diventato un esperto di armi; anche Elizabeth prova qualcosa per lui, ma il padre l’ha promessa in sposa al più titolato commodoro Norrington (Jack Davenport).

Frattanto Port Royal viene scossa da due eventi che ne mineranno la stabilità e l’apparente quiete, l’arrivo in città dello strambo capitan Jack Sparrow (Johnny Depp) che verrà accusato di pirateria e imprigionato dal promesso sposo di Elizabeth, e l’assalto nottetempo di un veliero pirata alla cittadina, assalto capeggiato da capitan Barbossa (Geoffrey Rush) e i suoi pirati fantasma, anime dannate colpite da una maledizione che rapiranno Elizabeth in cerca del medaglione di Will da lei gelosamente custodito.

Così mentre Elizabeth a bordo del veliero cercherà di temporeggiare con Barbossa e scoprirà la terrificante natura della maledizione che affligge il pirata e la sua ciurma, Will libererà Jack Sparrow e lo coinvolgerà in una missione di salvataggio che si rivelerà alquanto perigliosa.





Il nostro commento

Nel 2001 la Disney mette in cantiere due progetti per sfruttare il brand di due attrazioni di grande successo dei suoi parchi a tema, La casa dei fantasmi con Eddie Murphy che si rivelerà un flop e il sorprendente Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna che andrà ben oltre le aspettative, figliando un franchise blockbuster composto da tre sequel campioni d'incassi più un quarto in uscita per il 2017.

La maledizione della prima luna rilancia la moda dei pirati su grande schermo mai così travolgente dai tempi de I Goonies. Alla regia di questo blockbuster ricco di sbalorditivi effetti speciali il Gore Verbinski di "Un topolino sotto sfratto" e del remake-horror "The Ring".

Verbinski non solo si trova perfettamente a suo agio nel maneggiare un budget stratosferico, ma riesce a implementare in un unico film un’impressionante sequela di omaggi, citazioni e suggestioni provenienti da cinema, letteratura, fumetti e videogames.

Divertente, ammiccante coinvolgente e sfacciatamente furbo, proprio come il Jack Sparrow di Johnny Depp, il film di Verbinski sobilla il piccolo pirata che è in tutti noi e ci riporta, spada alla mano e benda sull'occhio, a godere in una veste di ultima generazione di un cinema avventuroso d'altri tempi.





Curiosità



Il film prende il nome da un'attrazione dei parchi a tema Disney.



Il film è stato candidato a 5 Premi Oscar: Miglior attore protagonista (Johnny Depp), Miglior trucco, Miglior sonoro, Miglior montaggio sonoro e Migliori effetti speciali.



Per non stressare gli occhi Johnny Depp ha indossato delle lenti a contatto che servivano come occhiali da sole.



C'è una piccola crosta sul mento di Jack Sparrow che durante il film diventa sempre più grande. E' stata una scherzosa idea avuta da Johnny Depp e dal truccatore del film.



Abbigliamento e strisce di carbone sono stati usati per nascondere i numerosi tatuaggi di Johnny Depp. Il tatuaggio "Jack Sparrow" sul suo braccio era posticcio, ma una volta finito il film ne ha voluto uno vero in onore di suo figlio Jack.



Geoffrey Rush ha una sua teoria su come la gente guarda lo schermo cinematografico da sinistra a destra, proprio come quando leggono un libro. Pertanto ha provato a piazzarsi sul lato sinistro dello schermo il più spesso possibile, in particolar modo nelle scene con la scimmietta e Keira Knightley perché era convinto che altrimenti nessuno lo avrebbe guardato.



I nomi dei tre personaggi principali sono tutti collegati a volatili. Jack Sparrow (passero), Elizabeth Swann (cigno) e William Turner (nome di un famoso ornitologo).



La sostanza spruzzata su William Turner dopo il combattimento con la spada tra lui e il capitano Jack Sparrow è in realtà cioccolato in polvere.



A Robert De Niro era stato offerto il ruolo del capitano Jack Sparrow, ma l'attore rifiutò pensando che il film potesse floppare al botteghino, così come era accaduto a molti altri film sui pirati usciti in passato. I suoi timori si sono rivelati infondati e così in seguito ha accettato il ruolo di Capitan Shakespeare nel fantasy Stardust (2007).



Mentre facevano ritorno da una ripresa notturna in una delle isole dei Caraibi, la barca di Keira Knightley ha colpito la barriera corallina ed è affondata. Le uniche persone a bordo erano la Knightley, sua madre e lo skipper dell'imbarcazione. Nessuno ha riportato danni e sono stati stati tutti salvati nel giro di poche ore. Tuttavia l'incidente ha fatto si che il resto delle riprese notturne sull'isola fossero completate studio, piuttosto che in esterni.



Il personaggio di Johnny Depp, il capitano Jack, nel film possiede diversi denti d'oro. I denti d'oro erano un'idea di Depp, ma lo studio pensava che i denti d'oro previsti fossero troppi e ne volevano un numero minore e alla fine Depp con il supporto del suo dentista ha avuto il numero esatto di denti d'oro che voleva.



Nel tentativo di scongiurare il mal di mare che ha colpito il resto del cast e della troupe, Keira Knightley ha assunto una pillola per il mal d'auto che l'ha fatta addormentare.



Durante la creazione del personaggio di Jack Sparrow l'attore Johnny Depp lo avrebbe voluto senza naso e con fobie alquanto stupide come verso il pepe e il comune raffreddore, ma la Disney ha bocciato ognuna di queste idee.



Durante i casting per il ruolo di Will Turner, in lizza c'erano Orlando Bloom e Heath Ledger. Gore Verbinski ha scelto Bloom per il suo collegamento alla trilogia de Il Signore degli Anelli con l'idea che il suo nome avrebbe giovato agli incassi.





Keira Knightley ha sostenuto che era così sicura che sarebe stata licenziata dopo pochi giorni di lavoro su questo film, che quando è partita per le riprese ha portato con sé come bagaglio il minimo indispensabile.



Con l'idea che i pirati erano l'equivalente del 18° secolo delle rock star, la caratterizzazione di Johnny Depp di Sparrow è stata ispirata da un'attenta osservazione del suo amico Keith Richards.



Gli artisti della Industrial Light and Magic hanno scansionato strisce di pelle di un tacchino per creare l'effetto di decomposizione quando i pirati si trasformano nelle loro controparti scheletriche.



Jude Law, Ewan McGregor, Tobey Maguire, Ben Peyton, Christopher Masterson e Christian Bale sono stati tutti presi in considerazione per il ruolo di Will Turner.



Lo sceneggiatore Stuart Beattie ha scritto la parte di Jack Sparrow con Hugh Jackman in mente. Il nome del personaggio era anche un cenno al nome dell'attore. Tuttavia la Disney non pensava a Jackman come una star abbastanza di richiamo per la parte e così ha offerto il ruolo a Johnny Depp.



Ted Elliott e Terry Rossio avevano scritto la sceneggiatura nei primi anni '90. In qualche modo Steven Spielberg era entrato in possesso della sceneggiatura e avrebbe voluto dirigere il film con Bill Murray, Steve Martin e Robin Williams nei panni del capitano Jack Sparrow, ma la Disney ha bocciato il progetto.



La bandiera pirata con un teschio attraversato da spade era la bandiera di "Calico" John Rackam, amante di lunga data della famigerata piratessa Anne Bonny.



La nave utilizzata come "HMS Interceptor" è una vera nave, la "Lady Washington" dell'alto ambasciatore dello Stato di Washington. La si può vedere anche in Star Trek: Generazioni (1994) ed è stata usata come riferimento per creare la "RLS Legacy" del film d'animazione Il pianeta del tesoro (2002)



Michael Keaton, Jim Carrey e Christopher Walken sono stati tutti presi in considerazione per il ruolo del capitano Jack Sparrow.



Nel film ci sono diversi riferimenti all'omonima attrazione dei parchi Disney tra cui l'utilizzo della canzone "(Yo Ho, Yo Ho) A Pirate's Life for Me"; nella scena della "città che brucia" con la prostituta dai capelli rossi (che schiaffeggia Jack) e il pirata che beve rum che schizza fuori da un barile; una fugace inquadratura di uno scheletro disteso sulla spiaggia di Isla de Muerta con un granchio nelle vicinanze; uno scheletrico Barbossa che beve vino che gli cola attraverso la cassa toracica esposta.



Il film è stato un tale successo che la Disney ha chiuso le attrazioni a Disneyland e Disney World per aggiornarle. La nuova trama delle attrazioni è il capitano Barbossa che da la caccia a Jack Sparrow, entrambi i personaggi sono stati aggiunti in versione manichini animatronici.



Amanda Bynes, Jessica Alba e Jaime Alexander sono state considerate per il ruolo di Elizabeth Swann.



Lo studio era interessato a Matthew McConaughey come Sparrow a causa della sua somiglianza con Burt Lancaster, attore che aveva ispirato il personaggio della sceneggiatura originale.



La scimmia "Jack" è interpretata da due diverse scimmie cappuccine. Una è una femmina di 10 anni di nome Tara, l'altra un maschio di 8 anni di nome Levi.



La parole "pirata" e " pirateria" vengono pronunciate nel film 56 volte .



Nella sceneggiatura originale Barbossa era italiano e non inglese.



Il 10 agosto del 2002 un incendio è divampato nello studio dove è stato girato il film. Nessuno è rimasto ferito e il danno è stato stimato in 350.000 dollari.



Il film ha fruito di quattro sequel: Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (2006), Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo (2007) e Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (2011) e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar (al cinema dal 24 maggio 2017).



Il film costato 140 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 654.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Klaus Badelt (Solomon Kane, Constantine) che ha sostituito Alan Silvestri prima scelta dello studio, da notare che alcune locandine del film mostrano ancora il credito "Musiche di Alan Silvestri".



TRACK LISTINGS:

1. Fog Bound

2. The Medallion Calls

3. The Black Pearl

4. Will And Elizabeth

5. Swords Crossed

6. Walk The Plank

7. Barbossa Is Hungry

8. Blood Ritual

9. Moonlight Serenade

10. To The Pirates' Cave!

11. Skull And Crossbones

12. Bootstrap's Bootstraps

13. Underwater March

ì14. One Last Shot

15. He's a Pirate

