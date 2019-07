Stasera in tv: "Finalmente la felicità" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 25 luglio 2019

Canale 5 stasera propone "Finalmente la felicità", commedia del 2011 diretta da Leonardo Pieraccioni e interpretata da Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo, Maurizio Battista e Ariadna Romero.

Cast e personaggi

Leonardo Pieraccioni: Benedetto Parisi

Rocco Papaleo: Sandrino

Maurizio Battista: uomo sul treno

Ariadna Romero: Luna Romero

Thyago Alves: Jesus

Shel Shapiro: Albert

Andrea Buscemi: Argante Buscemi

Maria de Filippi: se stessa

Michela Andreozzi: Mara





La trama

Il film racconta la storia di un professore di musica di Lucca (Pieraccioni) che chiamato dalla trasmissione di Maria De Filippi "C'È POSTA PER TE", scopre che sua mamma, scomparsa da poco, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Sono passati tanti anni e quella bambina adesso è una bellissima modella.

Ora che la ragazza è in Italia per lavoro, vuole incontrare il suo "fratello" italiano. I due danno così vita ad un incontro che sarà pieno di colpi di scena e di situazioni esilaranti: per esempio il professore di musica sostiene che la madre sia stata uccisa da Barbara Bouchet..! Ma come può essere mai possibile una cosa del genere?

Insomma, quello della brasiliana e del professore di musica saranno due mondi a confronto, due modi di vedere la vita, ma sicuramente, alla fine, un unico obiettivo: capire perchè il destino ha voluto che loro due s'incontrassero.





Il nostro commento

Dopo la divertente tappa con digressione fantastica di Io & Marilyn Leonardo Pieraccioni torna ai più sicuri e confortevoli lidi sicuri commedia romantica con bellezza di turno, un sin troppo furbo ammiccamento alla platea televisiva e l'immancabile caratterizzazione della "spalla" Rocco Papaleo in questo caso sottoutilizzato.

Finalmente la felicità, tranne che per la digressione musicale, non regala nulla di nuovo e con un netto passo indietro rispetto al film precedente, forse palesa ancor di più i segni evidenti di un reiterato rifugiarsi in incassi sicuri e in uno zoccolo duro di spettatori che durante le festività cerca la familiarità di storie già viste e situazioni all'insegna del prevedibile.

Insomma ancora Pieraccioni che ripete se stesso citandosi ad oltranza, ma è andata decisamente meglio con il successivo Un fantastico via vai, niente di particolarmente originale, ma un gradevole fil rouge nostalgico al posto della consueta favola romantica.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Gianluca Sibaldi collaboratore assiduo di Leonardo Pieraccioni, sue anche le musiche di Una moglie bellissima,Ti amo in tutte le lingue del mondo, Il Paradiso all’improvviso e Un fantastico via vai

Clarinetto solista: Emanuele Gaggini, oboe solista: Nicola Bimbi - piccolo ensemble dell' Orchestra Giovanile di Lucca con la direzione artistica di Matteo Cammisa.



La colonna sonora include brani di Toquinno e Silvia Benesperi e il Coro di Voci Bianche della Cappella Musicale di S. Cecilia.



TRACK LISTINGS:

1. AQUARELA - Toquinho

2. VITTI NA CROZZA versione WITHINACROSS - Gianluca Sibaldi

3. LA FELICITA' - Silvia Benesperi

4. LES ZINGARON - Silvia Benesperi

5. YOU CAN TRY - Gianluca Sibaldi

6. ALLEGRONE - Gianluca Sibaldi

7. ALLEGRONE OPEN BUS - Gianluca Sibaldi

8. TEMA DI BENEDETTO (ALLEGRO) - Gianluca Sibaldi

9. TEMA DI BENEDETTO (ADAGIO) - Gianluca Sibaldi

10. SAMBA DE LUNA - Gianluca Sibaldi

11. PREZZEMOLO - Gianluca Sibaldi

12. DANCE VILLAGE - Gianluca Sibaldi

13. YOU CAN TRY - Gianluca Sibaldi

14. MEMORIA E FIDUCIA - Silvia Benesperi e il Coro di Voci Bianche della Cappella Musicale di S. Cecilia diretto da Sara Matteucci

