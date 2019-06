Stasera in tv: "La furia dei titani" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 9 giugno 2019

Italia 1 stasera propone "La furia dei titani", film fantasy a sfondo mitologico del 2012 diretto da Jonathan Liebesman e interpretato da Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes.

Cast e personaggi

Sam Worthington: Perseo

Liam Neeson: Zeus

Ralph Fiennes: Ade

Danny Huston: Poseidone

Rosamund Pike: Andromeda

Édgar Ramírez: Ares

Bill Nighy: Efesto

Toby Kebbell: Agenore

John Bell: Elios

Lily James: Korrina

Alejandro Naranjo: Mantius

Freddy Drabble: Apollo

Kathryn Carpenter: Atena

Doppiatori italiani

Francesco Bulckaen: Perseo

Alessandro Rossi: Zeus

Roberto Pedicini: Ade

Paolo Marchese: Poseidone

Claudia Catani: Andromeda

Riccardo Niseem Onorato: Ares

Ugo Maria Morosi: Efesto

Andrea Mete: Agenore

Andrea Di Maggio: Elio

Federica De Bortoli: Korrina





La trama

Una decina di anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo (Sam Worthington), il semidio figlio di Zeus (Liam Neeson), sta tentando di vivere la vita di un normale pescatore insieme al figlio di dieci anni, Elio, ma nel frattempo scoppia una battaglia per il potere tra gli dei e i Titani.

Indeboliti dalla mancanza di devozione degli uomini, gli dei stanno perdendo il controllo dei Titani che avevano imprigionato e del loro feroce capo, Crono, che tanto tempo prima era stato spodestato dai figli Zeus, Ade (Fiennes) e Poseidone (Danny Huston) e condannato a marcire negli oscuri abissi del Tartaro.

Quando Ade, insieme all’altro figlio di Zeus, Ares (Edgar Ramírez), tradisce la vecchia alleanza e si accorda con Crono per catturare Zeus, Perseo non può ignorare la richiesta d’aiuto del padre. Il potere dei Titani aumenta sempre di più, mentre quello di Zeus diminuisce, e sulla terra si scatena l’inferno.

Insieme alla regina guerriera Andromeda (Rosamund Pike), ad Agenore (Toby Kebbell) il semidio figlio di Poseidone, e al dio caduto Efesto (Bill Nighy), Perseo affronterà coraggiosamente un viaggio nel Tartaro per salvare Zeus, sconfiggere i Titani e salvare il genere umano.





Il nostro commento

Dopo il non esaltante Scontro tra titani, remake del classico anni ’80 Scontro di Titani, torna Sam Worthington e il team di dei e creature mitologiche per una seconda incursione nella pseudo-mitologia greca rivisitata, molto liberamente, da Hollywood. Anche stavolta al timone un regista che maneggia con dovizia azione ed effetti speciali, si tratta del sudafricano Jonathan Liebesman, all’attivo per lui l'action bellico con alieni invasori World Invasion e il reboot live-action Tartarughe Ninja.

La furia dei titani con un budget superiore al suo predecessore (150 milioni di dollari contro 125) non si perde in ciance, entra subito nel vivo dell'azione con una sequenza iniziale che sembra uscita dritta dritta dal primo Transformers (lo scontro nel deserto tra i marines e lo scorpione mutaforma Decepticon), con l’aggiunta di una certa modernità nell’approccio dell’iconografia mitologica e anche una voluta nonchalance nei dialoghi e nel tratteggiare i personaggi spesso autoironici e sopra le righe.

Questo sequel guadagna diversi punti rispetto all’opaco predecessore, mostrandosi tecnicamente ineccepibile. Stavolta su schermo le titaniche creature abbondano, ma è palese che al film manchi quell’alone di fascinoso stupore dei sempiterni classici del genere, quell’afflato epico che la tecnologia e gli effetti visivi sembrano aver in qualche modo edulcorato. Insomma questo sequel è senza dubbio un action a sfondo mitologico capace di intrattenere, ma una volta spenta la sfarzosa giostra, resta davvero qualcosa di emotivamente tangibile dei personaggi che dovrebbero rappresentare la quintessenza dell’epico in celluloide?





Curiosità



Efesto viene visto conversare con Bubo, il gufo meccanico di Scontro di titani (1981).



Proprio come le due precedenti versioni di Scontro di titani anche questo film presenta un ex Bond Girl. La versione del 1981 ha avuto Ursula Andress apparsa in Agente 007 - Licenza di Uccidere (1962), la versione 2010 aveva Gemma Arterton nel cast di 007 - Quantum of Solace (2008) e questo sequel ha Rosamund Pike già nel cast di 007 - La morte puo Attendere (2002).



In preparazione per il ruolo di Andromeda l'attrice Rosamund Pike è stata incaricata dal suo regista Jonathan Liebesman di studiare Mel Gibson nei panni di William Wallace in Braveheart - Cuore Impavido (1995) e non la Principessa Isabelle di Sophie Marceau come la Pike aveva immaginato in principio.



Javier Bardem è stato considerato per il ruolo di Ares e James Franco per quello di Agenore. Ruoli andati rispettivamente a Edgar Ramírez e Toby Kebbell.



Il ruolo di Andromeda è stato rielaborato per questo film e nella fase di casting le contendenti erano Hayley Atwell, Georgina Haig, Janet Montgomery, Dominique McElligott e Clémence Poésy. Nel precedente remake il ruolo era stato interpretato da Alexa Davalos.



Alexa Davalos e Gemma Arterton sono gli unici membri del cast del remake a non tornare in questo sequel, la prima perchè non disponibile (Rosamund Pike l'ha sostituita nel ruolo di Andromeda), mentre la seconda ha dovuto rinunciare a tornare nel ruolo di "Io" per girare Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe.



Il film costato 150 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 305.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Javier Navarrete all'attivo per lui un paio di collaborazioni in patria con Guillermo del Toro per le musiche de La spina del diavolo e Il labirinto del fauno e colonne sonore per diverse produzioni americane tra cui il fantasy Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro e l'horror The Hole in 3D.



TRACK LISTINGS:

1. Wrath Of The Titans

2. Humans Stopped Praying

3. Zeus In The Underworld

4. Attack Of The Chimera

5. Son of Zeus

6. Pegasus

7. Andromeda

8. Cyclops

9. The Orb

10. Ares Fights

11. Perseus In The Labyrinth

12. Escape From Tartarus

13. To The Battle

14. Brother Ares

15. Zeus Leaves

16. Kronos Megalos (Remix)



