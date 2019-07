Stasera in tv: "Pretty Woman" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 1 luglio 2019

Rai 1 stasera propone "Pretty Woman", commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall (Principe azzurro cercasi) e interpretata da Julia Roberts e Richard Gere.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Richard Gere: Edward Lewis

Julia Roberts: Vivian Ward

Ralph Bellamy: James Morse

Jason Alexander: Philip Stuckey

Laura San Giacomo: Kit De Luca

Alex Hyde-White: David Morse

Amy Yasbeck: Elizabeth Stuckey

Elinor Donahue: Bridget

Héctor Elizondo: Barney Thompson, dir. Hotel

Judith Baldwin: Susan

John David Carson: Mark Roth

Larry Miller: Mister Hollister

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Edward Lewis

Cristina Boraschi: Vivian Ward

Renato Mori: James Morse

Claudio Fattoretto: Philip Stuckey

Ida Sansone: Kit De Luca

Roberto Chevalier: David Morse

Sandro Sardone: Barney Thompson, dir. Hotel





La trama

Edward Lewis (Richard Gere) è un fascinoso squalo della finanza che ha il compito di rilevare aziende in difficoltà al minor costo possibile, smembrarle, rivenderne le parti e ricavarne il massimo introito con il minimo investimento, insomma un lavoro alquanto "scomodo", ma decisamente rdditizio.

Un bel giorno nella vita di Lewis di passaggio a Hollywood, piomba la bella e dolce prostituta Vivian Word (Julia Roberts), la ragazza colpisce molto Lewis non solo per la sua avvenenza, ma per un’innata eleganza che però nasconde molto bene, cosi Lewis gli offre una cifra impossibile da rifiutare per rimanere al suo fianco per un’intera settimana, mentre lui si occupa dei suoi affari.

Non solo il feeling tra i due è innegabile, ma da buon pigmalione Lewis insegna alla ragazza le regole dell’alta società con tutto il lussuoso repertorio di rito; intanto in Vivian il sentimento cresce e i dubbi aumentano con la paura di un amore impossibile che potrebbe far troppo male.





Il nostro commento

Il veterano Garry Marshall allestisce una deliziosa fiaba, con protagonista una moderna e inusuale Cenerentola, che contiene tutti gli elementi fondamentali del sogno romantico per eccelenza, reclutando per l'occasione due fascinosi protagonisti che sfoggiano una notevole alchimia e sex-appeal a vagonate.

Aggiungiamoci il repertorio classico da favola riveduto e aggiornato in maniera furba e oltremodo ammiccante tra lusso, vestiti sfarzosi e limousine a cui si aggiungono una dichiarazione da manuale, il sorriso della Roberts e l’indiscutibile charme di Richard Gere.

Pretty Woman è un romance confezionato ad arte, in perfetto equilibrio tra fiaba, glamour e intrattenimento tout court, che potrebbe far storcere il naso per la confezione troppo leziosa e patinata e i contenuti prevedibili e stravisti, ma l’appeal di questa pellicola rimane inalterato nel tempo e dobbiamo ammettere che insieme al classico Ghost resta uno dei film che ogni tanto rispolveriamo con gran piacere.





Curiosità



Julia Roberts è stata candidata al Premio Oscar come migliore attrice protagonista e ha vinto un Golden Globe come Miglior attrice in una commedia o musical.



La collana che indossa Vivian per l'Opera vale la somma di 250.000 dollari. Durante le riprese un uomo della sicurezza della gioielleria equipaggiato con una pistola era costantemente in piedi dietro al regista.



Richard Gere suona realmente il pianoforte. L'attore ha anche composto il brano che sta eseguendo nel film.



L'opera a cui Richard Gere e Julia Roberts stanno assistendo è "La Traviata" che racconta di una prostituta che si innamora di un uomo ricco.



Il Christopher Reeve di Superman è stato originariamente considerato per il ruolo di Edward Lewis. Sono stati inoltre considerati Denzel Washington, Daniel Day-Lewis, Tom Berenger, Christopher Lambert e Charles Grodin.



Sulla locandina la testa di Julia Roberts è stata sovrapposta sul corpo di Shelley Michelle. I capelli di Richard Gere sono scuri sul manifesto, ma brizzolati nel film.



Nelle riprese della città all'inizio del film si può notare che alcune delle lettere al neon della scritta dell'albergo dove vive Vivian sono bruciate. Le restanti lettere illuminate formano la parola "HO", sinonimo slang per "prostituta".



John Travolta ha sostenuto un provino per la parte di Edward, mentre Albert Brooks, Burt Reynolds e Sylvester Stallone hanno rifiutato il ruolo.



Il film era stato originariamente intitolato '3000' (la somma di denaro che Vivian e Edward concordano per la settimana in veste di accompagnatrice), ma poi è stato cambiato in Pretty Woman subito dopo che il brano di Roy Orbison è stato scelto per la colonna sonora.



Quando il film era ancora in fase di sviluppo ed era un dramma dai toni cupi il regista Werner Herzog venne avvicinato da Richard Gere per la regia, ma lui gentilmente declinò.



La Disney non voleva Julia Roberts per il ruolo di Vivian, invece volevano Meg Ryan. Altre attrici considerate per il ruolo di Vivian prima di Julia Roberts sono state: Kim Basinger, Kathleen Turner, Debra Winger, Geena Davis, Carrie Fisher, Bo Derek, Kelly McGillis, Melanie Griffith, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Madonna, Jamie Lee Curtis, Emma Thompson, Rosanna Arquette, Heather Locklear, Jennifer Jason Leigh, Joan Cusack, Phoebe Cates, Elisabeth Shue, Tatum O'Neal, Bridget Fonda, Lori Loughlin, Diane Lane e Justine Bateman.



Sandra Bullock e Daryl Hannah hanno rifiutato la parte di Vivian, la Hannah perché vedeva il ruolo come denigratorio per le donne.



Brooke Shields ha sostenuto un provino per la parte di Vivian, ma è stata scartata dal regista Garry Marshall, mentre Demi Moore è stata provinata per il ruolo di Kit.



La vettura sportiva che Richard Gere prende in prestito all'inizio del film è una Lotus Esprit.



A Valeria Golino era stato inizialmente offerto il ruolo di Vivian, ma lo ha rifiutato. Era la finalista per la parte insieme a Julia Roberts.



Jodie Foster, dopo aver vinto il suo primo Oscar con Sotto Accusa (1988) era molto interessata ad interpretare il ruolo di Vivian.



Drew Barrymore e Wynona Rider sono state scartate dal regista Garry Marshall perché troppo giovani per il ruolo.



A Sarah Jessica Parker è stato offerto il ruolo di Vivian, ma non le piaceva la parte. Anche Uma Thurman ha sostenuto un provino per il ruolo di Vivian.



Il film in principio era destinato ad essere un cupo dramma sulla prostituzione a Los Angeles alla fine degli anni '80. Il rapporto tra Vivian e Edward includeva anche temi controversi tra cui una Vivian dipendente dalla cocaina che era parte del patto per rimanere con Edward per una settimana. A Vivian servivano soldi per andare a Disneyland. Edward alla fine la butta fuori dalla sua auto e se ne va. Il film è stato sceneggiato per finire con Vivian e la sua amica prostituta sul bus per Disneyland. Questi elementi sono stati rimossi dalla produttrice Laura Ziskin o incorporati nel personaggio di Kit, un'amica di Vivian. Un esempio di questo cambio di trama si può vedere quando Edward irrompe in bagno per trovare Vivian che usa il filo interdentale invece di fare uso di droga come lui aveva temuto. Nello script originale quando Edward entra in bagno la trova mentre sta facendo uso di droga.



Il film costato 14 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 463.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard che ha composto per il film il brano "He Sleeps / Love Theme", composizione per pianoforte ispirata a "Racing in the Street" di Bruce Springsteen.

che ha composto per il film il brano "He Sleeps / Love Theme", composizione per pianoforte ispirata a "Racing in the Street" di Bruce Springsteen.

La canzone del 1964 "Oh, Pretty Woman" di Roy Orbison ha ispirato il titolo del film.

ha ispirato il titolo del film.

La colonna sonora include estratti dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi tra cui "Amami, Alfredo".



Julia Roberts nella vasca da bagno canta la canzone "Kiss" di Prince.



TRACK LISTINGS:

1. Wild Women Do - Natalie Cole

2. Fame '90 - David Bowie

3. King Of Wishful Thinking - Go West

4. Tangled - Jane Wiedlin

5. It Must Have Been Love - Roxette

6. Life In Detail - Robert Palmer

7. No Explanation - Peter Cetera

8. Real Wild Child (Wild One) - Christopher Otcasek

9. Fallen - Lauren Wood

10. Show Me Your Soul - Red Hot Chili Peppers

11. Pretty Woman - Roy Orbison

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]