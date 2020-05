Stasera in tv: "E alla fine arriva Polly" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 10 maggio 2020

Italia 1 stasera propone "...e alla fine arriva Polly", commedia del 2004 diretta da John Hamburg (I Love You, Man) e interpretata da Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman e Alec Baldwin.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Ben Stiller: Reuben Feffer

Jennifer Aniston: Polly Prince

Philip Seymour Hoffman: Sandy Lyle

Debra Messing: Lisa Kramer

Alec Baldwin: Stan Indursky

Hank Azaria: Claude

Bryan Brown: Leland Van Lew

Masi Oka: Wonsuk

Jsu Garcia: Javier

Michele Lee: Vivian Feffer

Bob Dishy: Irving Feffer

Missi Pyle: Roxanne

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Reuben Feffer

Eleonora De Angelis: Polly Prince

Francesco Pannofino: Sandy Lyle

Francesca Fiorentini: Lisa Kramer

Paolo Buglioni: Stan Indursky

Marco Rasori: Claude

Stefano De Sando: Leland Van Lew

Simone Mori: Javier

Aurora Cancian: Vivian Feffer

Sandro Pellegrini: Irving Feffer

Stella Musy: Roxanne





La trama

Ruben (Ben Stiller) è un metodico, uno che affronta la vita come approccia il suo lavoro di assicuratore, con estrema cautela e pianificazione.

In luna di miele Ruben viene cornificato dalla moglie che fugge con un bell’imbusto distruggendo certezze e programmi. Sulla strada di un depresso e confuso Ruben il destino mette la solare e deliziosa Polly (Jennifer Aniston), lei è un’amica d’infanzia, una ragazza dolce dal carattere indeciso e un delizioso e confusionario modo di affrontare la vita, che ben presto farà capitolare Ruben nonostante la recente delusione che lo ha reso oltremodo diffidente.

Dopo una serie di esilaranti e imbarazzanti appuntamenti in cui i due imparano a conoscersi, si piacciono e si innamorano, nella vita di Ruben torna a far capolino la fedifraga consorte che sfogati i bollenti spiriti vorrebbe tornare a far parte della vita dell’ex marito.

Ruben però sa in cuor suo, anche se combattuto, che Polly rappresenta la svolta di una vita e deciderà di rischiare e per una volta mettersi in gioco, sfidando il suo stesso carattere pur di conquistarla.





Il nostro commento

…e alla fine arriva Polly è un discreto mix di comedy demenziale e romance in cui però non sempre tutto funziona al meglio.

Il punto di forza del film non è la sceneggiatura, che in alcuni punti risulta troppo indecisa tra comedy romantica e una trasgressiva connotazione politicamente scorretta (vedi Judd Apatow e fratelli Farrelly), ma piùttosto un casting di comprimari azzeccato che vede reclutati in ruoli di supporto il talentuoso Philip Seymour Hoffman e la spassosa Debra Messing della sitcom "Will & Grace".

Insomma nel complesso una buona commedia, con qualche fisiologica caduta di stile, ma con una verve decisamente efficace e un cast affiatato, in poche parole abbastanza godibile da dedicarle un po' di tempo che alla fine siamo certi risulterà ben speso, anche grazie a Ben Stiller come al solito mattatore assoluto.





Curiosità



Ben Stiller per il suo ruolo ha ricevuto una nomination ai Razzie Awards come Peggior attore protagonista.



Ad un certo punto delle riprese del film Jennifer Aniston stava girando allo stesso tempo anche la serie tv Friends e la commedia Una settimana da Dio.



Ben Stiller durante un talk show ha raccontato che il furetto che appare nel film lo ha morso un paio di volte durante le riprese, tra cui una volta sul mento.



In un'intervista Jennifer Aniston ha dichiarato che i motivi per cui ha accettato di partecipare a questo film era sia di lavorare con il suo amico Ben Stiller che ballare la salsa.



L'attrice Michele Lee (Un maggiolino tutto matto) non appariva su grande schermo da 35 anni.



Il film costato 42 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 171.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Theodore Shapiro (Il diavolo veste Prada, Dick e Jane - Operazione furto, I sogni segreti di Walter Mitty).

La colonna sonora include brani di Simple Minds, Bob Marley, Shaggy e Black Eyed Peas.



TRACK LISTINGS:

1. Don't You (Forget About Me) - Simple Minds

2. Everything's Alright - Tim Rice

3. Hey Mama - The Black Eyed Peas

4. Hey Sexy Lady - Shaggy

5. Jamming/Punky Reggae Party - Bob Marley

6. Let's Do It Again - The Staple Singers

7. Luv Me, Luv Me - Shaggy

8. What's The Buzz - Tim Rice





[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]