Stasera in tv: "Into the Sun" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 2 febbraio 2020

Rete 4 stasera propone "Into the Sun", film d'azione del 2005 diretto da Christopher Morrison alias "Mink" e interpretato da Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa e Eddie George

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Steven Seagal - Travis Hunter (voce italiana di Stefano De Sando)

Matthew Davis - Sean Mac

Takao Osawa - Kuroda

Eddie George - Jones

William Atherton - Agent Block

Juliette Marquis - Jewel

Ken Lo - Chen

Kosuke Toyohara - Fudomyo-o

Akira Terao - Matsuda

Dale Payne - Zen Custodian

Eve Masatoh - Kojima

Pace Wu - Mai Ling

Chiaki Kuriyama - Ayako

Kanako Yamaguchi - Nayako

Namihiko Ohmura - Takeshi

Daisuke Honda - Kawamura

Roy Oguri - Kenji

Sokyu Fujita - Investigatore Maeda

Vikrom Suebsaeng - Chang Choudong

Tim Yan - Generale

Shôji Oki - Ishikawa

Takashi Fujii - Comico nella scena del bar

Mac Yasuda - Governatore di Tokyo

Kairi Narita - Giovane Yakuza

Ginji Yoshikawa - Mestro di cerimonia Yakuza





La trama

Quando il governatore di Tokyo (Mac Yasuda) viene ucciso, al caso viene aseganto l'ex agente della CIA Travis Hunter (Steven Seagal) affiancato dalla recluta dell'FBI Sean Mac (Matthew Davis).

Travis è cresciuto in Giappone e dispone di ottimi collegamenti con la malavita locale oltre ad essere un maestro nell'uso della spada e nelle arti marziali addestrato a suo tempo da un ex membro della Yakuza.

Travis durante le sue indagini scopre che c'è una guerra in corso all'interno della Yakuza tra i membri della vecchia scuola e la nuova generazione guidata dall'instabile Kuroda (Takao Osawa), che è associato al gangster cinese Chen Tong (Ken Lo) in una grossa attività di spaccio di droga.

Quando Nayako (Kanako Yamaguchi), la fidanzata di Travis, viene brutalmente e vigliaccamente assassinata da uno degli uomini di Kuroda, la missione di Travis diventa una questione personale e di vendetta.





Il nostro commento

Into the Sun è un film che si inserisce nella produzione direct-to-video di Steven Seagal, ma che si pone ben al di sopra di titoli da dimenticare come Today You Die che rappresenta forse il punto più basso della filmografia dell'attore.

Il film funziona grazie all'ambientazione nipponica e ad una trama che si rifà a classici americani sulla mafia giapponese come Yakuza di Sidney Pollack e Black Rain di Ridley Scott.

In conclusione se siete fan irriducibili e apprezzate la produzione in home-video di Seagal questo è senza dubbio uno dei migliori titoli su piazza.





Curiosità



Steven Seagal ha co-prodotto e co-sceneggiato il film oltre a contribuire alla colonna sonora.



Questo è il primo film in cui Steven Seagal ha un credito per la sceneggiatura. L'unica altra volta che ha dato un contributo accreditato allo script è stato nel suo primo film, Nico, al quale ha contribuito anche per il soggetto.



Il film era stato originariamente concepito come un remake del film Yakuza di Sydney Pollack, ma la Warner Bros. non ha voluto cedere i diritti della storia e il film è stato quindi rielaborato.



La sequenza di lotta nel mercato di strada è stata girata nella zona in cui Steven Seagal è cresciuto e dove ha studiato arti marziali.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del musicista jazz Stanley Clarke , tra le sue composizioni segnaliamo colonne sonore per Passenger 57, The Transporter, Undisputed, Romeo deve morire e Boyz n the Hood.

, tra le sue composizioni segnaliamo colonne sonore per Passenger 57, The Transporter, Undisputed, Romeo deve morire e Boyz n the Hood.

La colonna sonora include 4 brani scritti e interpretati da Steven Seagal.



1. Cairo Coffee - Zino & Tommy

2. Opening Night - Zino & Tommy

3. Girl It's Alright - Steven Seagal

4. War - Steven Seagal featuring Lt. Sitchie

5. Better Man - Steven Seagal

6. Don't You Cry - Steven Seagal

7. Innasylum Dub - John Roome

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]