Stasera in tv: "Benvenuti al nord" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 19 marzo 2020

Canale 5 stasera propone "Benvenuti al nord", commedia del 2012 diretta da Luca Miniero (Benvenuti al sud) e interpretata da Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angela Finocchiaro.

Cast e personaggi

Claudio Bisio: Alberto Colombo

Alessandro Siani: Mattia Volpe

Angela Finocchiaro: Silvia Colombo, Erminia

Valentina Lodovini: Maria Flagello

Paolo Rossi: Palmisan

Nando Paone: Costabile piccolo

Giacomo Rizzo: Costabile grande

Nunzia Schiano: signora Volpe

Salvatore Misticone: signor Scapece

Gianmarco Pozzoli: Magonza

Carlo Giuseppe Gabardini: barista

Alessandro Vighi: Chicco Colombo

Fulvio Falzarano: Mario

Ippolita Baldini: La Dodi

Francesco Brandi: Sandrino

Francesco Migliaccio: Comisoni

Katia Follesa: tassista

Emma: se stessa





La trama

Sono passati circa due anni. I nostri amici, Alberto e Mattia, sono in crisi con le rispettive mogli.

Silvia (Angela Finocchiaro) detesta Milano a causa delle polveri sottili e dell’ozono troposferico e accusa Alberto (Claudio Bisio) di pensare solo al lavoro e poco a lei. Così, per risvegliare l’amore, prende una seconda casa in montagna dove trascorrere romantici weekend. Peccato che Alberto abbia accettato di guidare un progetto pilota delle Poste che lo impegnerà per un anno, sabati compresi.

Intanto Mattia (Alessandro Siani), il solito irresp onsabile, vive con la moglie Maria (Valentina Lodovini) e il figlio Edinson a casa della madre, lavora poco e proprio non riesce a pronunciare la parola “mutuo”. Per questo Maria lo lascia, costringendolo a mille sceneggiate per riconquistarla. Fallito ogni tentativo, Mattia suo malgrado finirà a lavorare a Milano, incastrato dall’ingenuità dei suoi amici che lo affidano alle cure di Alberto. L'impatto del napoletano con la città sarà terribile: partito con un giubbotto fendinebbia il povero Mattia finirà col rovinare la sua vita e quella dell’amico Alberto.

Ma, piano piano, i pregiudizi inizieranno a sciogliersi...





Il nostro commento

Dopo il grande successo del remake Benvenuti al sud, il regista Luca Miniero invertendo location e trasferta si lancia in una seconda incursione nei cliché e nel folklore comico che avevano reso il primo film così divertente e fumettoso.

Torna l’accoppiata ormai ben rodata Claudio Bisio/Alessandro Siani, ma stavolta è Bisio a far da anfitrione e Siani nello smaltire il trauma di una trasferta su "Marte" che figlierà piu di qualche gag riuscita.

Lo script mette in campo dinamiche sempre funzionali che però sembrano meno efficaci e "genuine" rispetto all'originale, in un’operazione che comunque nel bene e nel male mantiene la medesima levità che aveva reso il film precedente tanto godibile e che ne rappresentava il vero punto di forza.

Come già accaduto con operazioni similari, vedi Immaturi - Il viaggio, anche in questo caso l’operazione sequel nel complesso fa il suo dovere senza però brillare, regalando comunque, a piccole e nostalgiche dosi, alcune di quelle reminiscenze da commedia all’italiana "che fu" che era stato un così gran piacere ritrovare nel film originale che resta senza alcun dubbio una spanna sopra questo sequel.

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Umberto Scipione , già autore delle musiche di Benvenuti al Sud.

La cantante Emma Marone , vincitrice della nona edizione del talent Amici di Maria De Filippi, ha interpretato un cameo nel ruolo di se stessa e partecipato alla colonna sonora del film con una cover del brano "Nel blu dipinto di blu".

La colonna sonora del film include anche i brani "Funiculì funiculà", nella versione di Bruno Venturini e "'O ballo do cavallo" di Alberto Selly (brano già presente in Benvenuti al Sud), questa volta eseguito dalla banda di paese di Castellabate.



TRACK LISTINGS:

1. Benvenuti Al Nord - Umberto Scipione

2. Sometimes - Alessia Scipione

3. 2bfriends - Umberto Scipione

4. El Carnavaal De Schignan - Davide Van De Sfroos

5. Mattia Swing - Umberto Scipione

6. Benvenuti Al Nord (Neve A Piobbico) - Umberto Scipione

7. Maledetto Quel Giorno - Emma Marrone

8. Lombardo Latino - Umberto Scipione

9. Un Uomo Del Sud - Umberto Scipione

10. Scapece Tango - Umberto Scipione

11. Tomorrow - Amanda Lear

12. Sometimes Suite - Umberto Scipione

13. Benvenuti Al Nord - Umberto Scipione

14. Beguine Per Due - Umberto Scipione

15. Benvenuti al Nord (Scherzo) - Umberto Scipione

16. Paura - Umberto Scipione

17. Benvenuti Al Nord (Piano Solo) - Umberto Scipione

18. Nel Blu Dipinto Di Blu - Emma Marrone

