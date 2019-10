Stasera in tv: "Don Camillo e l'onorevole Peppone" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 5 ottobre 2019

Rete 4 stasera propone "Don Camillo e l'onorevole Peppone", commedia del 1959 diretta da Carmine Gallone e interpretata da Fernandel e Gino Cervi.

Cast e personaggi

Fernandel: Don Camillo

Gino Cervi: Peppone

Claude Sylvain: Clotilde

Leda Gloria: Maria, moglie di Peppone

Umberto Spadaro: Bezzi, il contadino

Memmo Carotenuto: Lo Spiccio

Guido Celano: Il maresciallo

Marco Tulli: Lo Smilzo

Giovanni Onorato: Il Lungo

Carlo Duse: Il Bigio

Luigi Tosi: Il prefetto

Saro Urzì: Il Brusco, parrucchiere

Manuel Gary: avvocato Cerratini, delegato del PCI

Mario Siletti: avv. Stiletti, l'esaminatore

Gaston Rey: Bollini

Stefano Alberici: il figlioletto di Peppone

Jean Debucourt: voce crocifisso

André Hildebrand: un membro dell'opposizione

Renzo Giovampietro: il prigioniero ferito

Gustavo De Nardo: Filetti

Spartaco Pelliccia: un cittadino democristiano

Giuseppe Vinaver: un avversario politico

Lamberto Maggiorani: un cittadino democristiano

Vincent Barbi: membro della giunta comunale

Enrico Canestrini: un cittadino democristiano

Giuseppe Varni: un cittadino democristiano

Aldo Vasco: Il mezzadro Tasca

Doppiatori italiani

Carlo Romano: Don Camillo

Dhia Cristiani: Clotilde

Rina Morelli: Maria, moglie di Peppone

Lauro Gazzolo: Bezzi, il contadino

Cesare Fantoni: Lo Spiccio

Bruno Persa: Il maresciallo

Stefano Sibaldi: Lo Smilzo

Gualtiero De Angelis: Il prefetto

Mario Pisu: Il Brusco, parrucchiere

Renzo Ricci: voce crocifisso

Vittorio Cramer: voce alla radio

Emilio Cigoli: voce narrante





La trama

In un clima agitato dalle elezioni il sindaco Peppone (Gino Cervi) comunista militante si vuol candidare come deputato, ma gli serve la licenza elementare per poter aspirare al seggio, cosi si preparerà ad un esame che vedrà coinvolto anche Don Camillo (Fernadel), il parroco della cittadina di Brescello che vede il sindaco "rosso" come fumo negli occhi. Così continuerà tanto per cambiare il duello tra i due a suon di dispetti ed esilaranti ritorsioni, con Peppone che durante la campagna elettorale avrà a che fare con un comizio molto particolare, il ritrovamento di un carro armato e una liason con una "compagna", mentre il sempre più agitato Don Camillo sarà invece coinvolto in un misterioso furto di pollame e impegnato con le sue consuete chiacchierate con il Cristo.





Il nostro commento

Proseguono le avventure su grande schermo di Peppone e Don Camillo, i celebri personaggi nati dalla penna di Giovanni Guareschi. Anche in questo terzo film si miscelano stralci dei romanzi dello scrittore parmense con riusciti sketch ex-novo, che grazie alla bravura della coppia di protagonisti catturano l’attenzione dello spettatore con una leggerezza e uno humour davvero senza tempo. Fernadel e Gino Cervi raggiungono un alchimia notevole sul set, due affiatati veterani che tratteggiano con gran classe due nemici/amici che rimarranno scolpiti nell’immaginario colettivo e che visti oggi fanno rimpiangere un approccio così intrigante, ironico e "light" del contesto politico.





Curiosità



Don Camillo e l’onorevole Peppone è la terza pellicola della serie, alla regia di questo episodio Carmine Gallone cineasta esperto in ricostruzioni storiche, suoi Scipione l’africano (1937) e Gli ultimi giorni di Pompei (1926). Gallone dirigerà anche il quarto episodio della serie Don Camillo monsignore… ma non troppo, penultima pellicola della serie originale, che si concluderà nel 1965 con Il compagno Don Camillo di Luigi Comencini.



Alcuni episodi del film sono stati ideati ex novo, ma altri provengono dai racconti originali di Guareschi: Ponte-mina (1947), La festa (1947), L'altoparlante (1951), Il sogno del cappello verde (1951), Ancora il fantasma del cappello verde (1951), Carro armato (1952, poi reintitolato Il Panzer nella versione inclusa nel volume Don Camillo e il suo gregge, 1953), Esame Peppone (1952), Furto delle galline (1952) e Lettera al lettore (1955).



Dopo la parentesi rappresentata dal singolare secondo episodio, Il ritorno di don Camillo, girato in gran parte in interni o in luoghi decisamente lontani dalla Bassa Padana (Rocca di Cambio e Fiano Romano), con questo terzo capitolo si torna ad usare Brescello quale familiare sfondo dei battibecchi fra i due protagonisti. Ritornano dunque gli scorci, ormai noti ai fedelissimi della serie, del paese reggiano: Piazza Matteotti, la chiesa di Santa Maria Nascente, e così via. Anche la scuola dove Peppone riesce - con l'aiuto, ricattatorio, di Don Camillo - a prendere la licenza elementare, è brescellese.



La residenza di Don Camillo fu infatti "inventata" fra via Costituente e via San Marcellino, a Brescello, dove la produzione fece costruire (in 12 giorni) le suggestive colonnine che si vedono nel film, poi smontate a fine lavorazione (verranno però rimontate in occasione del film successivo!). Il pollaio, anch'esso posticcio, non faceva parte della casa-canonica ma si trovava in realtà nel giardino della casa di fronte (Fernandel entrò solo una volta veramente nella casa-canonica, affacciandosi alla finestra, mentre il resto delle riprese si svolse a Cinecittà).



Nel finale i due protagonisti tornano al paese in bicicletta, la sequenza nella finzione rispecchia piuttosto fedelmente la topografia dei luoghi: i due partono dalla stazione di Boretto e si avviano in bici lungo la strada provinciale 62r, ritornando così effettivamente verso Brescello, come dimostra anche la cupola della borettiana Basilica minore di San Marco che s'intravede sempre più lontana.



Questo film è l'unico nella serie del quale si può ricostruire con precisione l'anno di svolgimento dei fatti: in una scena, Peppone dice di essere uno di quelli del '99 (vale a dire, coloro che furono arruolati a 18 anni nella prima guerra mondiale); in un'altra scena egli afferma di avere 49 anni. Poiché fu nel 1948 che si svolsero delle elezioni politiche in Italia, siamo sicuri che la data dell'ambientazione sia questa.







La colonna sonora



Le musiche del film sono del maestro Alessandro Cicognini (1906-1955) compositore storico della serie. Tra gli altri film da lui musicati ricordiamo Ladri di biciclette (1948), Guardie e ladri (1951), Pane amore e fantasia (1953), La banda degli onesti (1956) e Totò nella luna (1958).



