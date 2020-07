Stasera in tv: "Delitti inquietanti" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 luglio 2020

Rete 4 stasera propone Delitti inquietanti (The Glimmer Man), thriller d'azione del 1996 diretto da John Gray e interpretato da Steven Seagal e Keenen Ivory Wayans.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Steven Seagal - Det. Lt. Jack Cole (voce italiana di Michele Gammino)

Keenen Ivory Wayans - Det. Jim Campbell (voce italiana di Francesco Pannofino)

Bob Gunton - Frank Deverell

Brian Cox - Mr. Smith

John M. Jackson - Donald Cunningham

Michelle Johnson - Jessica Cole

Stephen Tobolowsky - Christopher Maynard

Ryan Cutrona - Capt. Harris

Richard Gant - Det. Roden

Jesse Stock - Il figlio di Cole

Alexa Vega - La figllia di Cole

Nikki Cox - Millie

Scott Nielson - se stesso

Johnny Strong - Johnny Deverell

Wendy Robie - Melanie Sardes





La trama

Jack Cole (Steven Seagal) è un detective con un passato nebuloso in trasferta a Los Angeles per aiutare il collega Jim Campbell (Keenen Ivory Wayans) a risolvere una serie di brutali omicidi in cui le vittime vengono crocifisse.

Quando il killer, conosciuto come "The Family Man", uccide Andrew ed Ellen Dunleavy, quest'ultima ex moglie di Jack e madre dei suoi due figli, il caso per Cole diventa un fatto personale.





Il nostro commento

Steven Seagal si cimenta con un poliziesco in stile "buddy cop" con una digressione thriller che include anche un serial killer e un complotto da svelare.

Seagal non è solito lavorare in coppia e si vede, la sintonia con il suo partner latita e su schermo la parte prettamente investigativa non coinvolge come dovrebbe, e tutto si snoda sonnolento e nella più assoluta prevedibilità.

Delitti inquietanti purtroppo non sembra funzionare a dovere ne come thriller ne come action. Nonostante la trama risulti più elaborata del consueto, il ritmo langue e i momenti di stanca sembrano davvero troppi anche se bisogna ammettere che la confezione è ben al di sopra della media se paragonata ai più recenti direct-to-video dell'attore.





Curiosità



Il regista del film John Gray è il creatore della serie tv Ghost Whisperer che vede protagonista Jennifer Love Hewitt nei panni di una medium.



Originariamente il film era concepito come un action molto più elaborato in stile "L'ultimo Boy Scout", ma diverse scene d'azione sono stati rimosse per ridurre il budget, tra queste l'esplosione di una barca di proprietà di Campbell (che viveva in una casa galleggiante invece che in un appartamento), un incontro tra Cole e una squadra SWAT che fa irruzione a casa sua e un confronto/scontro a fuoco finale in un museo di Los Angeles.



Dopo che il film è stato completato, la Warner Bros. ha apportato ulteriori modifiche per renderlo più veloce e più simile ad un tipico film di Seagal. Scene tagliate includevano diversi scambi di battute fra Campbell e Cole e una gran quantità di scene di Michelle Johnson, che interpreta Jessica, la moglie di Cole.



Brian Cox ha sostituito in corsa Tommy Lee Jones.



Nella sceneggiatura originale (14 pagine) il personaggio di Seagal, Cole, si chiamava Calhoun e il personaggio di Wayans, Campbell, si chiamava Leary. Inoltre l'antagonista principale, Donald Cunningham (interpretato da John M. Jackson) si chiamava Abraham.



Nel film uno dei figli di Steven Seagal è interpretata dalla Alexa Vega di Spy Kids e Machete Kills.



A quanto ha raccontato Stephen Tobolowsky sembra che Steven Seagal preoccupato per il suo karma avrebbe voluto che nessun personaggio del film morisse per mano sua, ma i produttori sono riusciti a convincerlo che gli spettatori non volevano vedere un poliziotto pacifista.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Trevor Robin , il chitarrista degli Yes, tra i suoi lavori per il cinema segnaliamo colonne sonore per gli action Torque e 12 rounds e per la comedy sportiva Il grande match.

Steven Seagal ha eseguito diversi brani della colonna sonora.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]