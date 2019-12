Stasera in tv: "Principe azzurro cercasi" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 19 dicembre 2019

Rai 2 stasera propone Principe azzurro cercasi (The Princess Diaries 2: Royal Engagement), commedia del 2004 diretta da Garry Marshall (Pretty Woman) e interpretata da Julie Andrews, Anne Hathaway, John Rhys-Davies ed Héctor Elizondo.

Cast e personaggi

Anne Hathaway: Mia Thermopolis

Julie Andrews: Regina Clarisse Renaldi

Hector Elizondo: Joe

John Rhys-Davies: Visconte Mabrey

Chris Pine: Nicholas Deveraux

Callum Blue: Andrew Jacoby

Heather Matarazzo: Lilly Moscovitz

Joel McCrary: Primo Ministro Motaz

Raven: Asana

Kim Thomson: Elsie

Matthew Walker: Capitano Kip Kelly

Shea Curry: Brigitte

Anna White: Brigida

Cassie Rowell: Olivia

Tom Poston: Lord Palimore

Larry Miller: Paolo

Abigail Breslin: Carolina

Anna Netrebko: se stessa





La trama

Mia (Anne Hathaway), ormai adulta, ha con il tempo preso coscienza della sua provenienza regale e dei doveri di cui si dovrà far carico quando prenderà il posto della nonna (Julie Andrews) sul trono del reame di Genovia. Malauguratamente la ragazza soffre ancora di una certa mancanza di stile, allora la nonna decide di portarla a palazzo ed insegnarle "Bon Ton" e tecniche di sopravvivenza da nobildonna necessarie per affrontare il difficile ed impegnativo compito che aspetta la futura regina. Tra una lezione di buone maniere e l’altra, Mia dovrà affrontare un rivale al trono di cui si infatuerà, l'ambizioso zio di quest’ultimo, alcune imbarazzanti trappole ordite alle sue spalle e nel franttempo sposare, entro trenta giorni, un nobile rampollo che neanche conosce.





Il nostro commento

In questo secondo capitolo torna il cast originale, Anne Hathaway è incantevole nella lenta metamorfosi regale, i suoi modi un po' goffi e quel’aria angelica ne fanno interprete perfetta per questa sorta di moderna Cenerentola. Al suo fianco Julie Andrews (Mary Poppins), regale nonna divisa tra i doveri del trono e l’affetto per la ribelle nipotina in un’interpretazione leggera e divertita e una performance vocale purtroppo perduta con il doppiaggio italiano. Nel cast di supporto ligio al dovere spicca John Rhys-Davies attore di carisma ed esperienza che caratterizza un villain di classe e mai eccessivo.

Godibile, leggero e ben interpretato, Principe azzurro cercasi è sia un perfetto film per famiglie che un gradevole divertissement a tinte romance per una serata all’insegna dell’evasione, in qualche frangente si eccede in zucchero, ma niente di non affrontabile, insomma un ottimo motivo per passare una serata in relax in casa Disney.





Curiosità



Il soggetto originale del film è basato sui personaggi di una serie di libri dell’autrice Meg Cabot, ma questo secondo capitolo è totalmente basato su una sceneggiatura originale e si allontana dalle storie dei romanzi per assumere la connotazione classica della commedia fiabesca targata Disney.



I gioielli indossati da Anne Hathaway e Julie Andrews sono veri, durante le riprese erano controllati a vista da una guardia di sorveglianza.



Tra i produttori figura la cantante Whitney Houston.



Nelle scene finali compaiono sia il regista Garry Marshall (durante l’incoronazione) che la mamma della Hathaway (in chiesa, la prima corista).



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 95.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Debney già autore della colonna sonora del precedente "Pretty Princess" e collaboratore del regista Garry Marshall anche per le musiche di Quando meno te lo aspetti, Appuntamento con l'amore e Capodanno a New York.



TRACK LISTINGS:

1. "Breakaway" - Kelly Clarkson

2. "I Decide" - Lindsay Lohan

3. "This Is My Time" - Raven-Symoné

4. "I Always Get What I Want" - Avril Lavigne

5. "Trouble" - Pink

6. "Because You Live" - Jesse McCartney

7. "Love Me Tender" - Norah Jones and Adam Levy

8. "Fun in the Sun" - Steve Harwell

9. "Let's Bounce" - Christy Carlson Romano

10. "Dance Dance Dance" - Wilson Phillips

11. "Fools" - Rachel Stevens

12. "A Love That Will Last" - Rebecca Renee Olstead

13. "Your Crowning Glory" - Julie Andrews and Raven-Symoné

14. "Miracles Happen" - Jonny Blu

15. "The Meaning" - Lillix

