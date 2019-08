Stasera in tv: "Immaturi - Il viaggio" su Canale 5

Di Pietro Ferraro venerdì 23 agosto 2019

Canale 5 stasera propone "Immaturi - Il viaggio", commedia del 2012 diretta da Paolo Genovese e interpretata da Raoul Bova, Ricky Memphis, Barbora Bobulova e Ambra Angiolini.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Raoul Bova: Giorgio Romanini

Ricky Memphis: Lorenzo Coppetti

Barbora Bobulova: Luisa

Ambra Angiolini: Francesca

Luca Bizzarri: Piero Galeazzi

Paolo Kessisoglu: Virgilio

Luisa Ranieri: Marta

Anita Caprioli: Eleonora

Alessandro Tiberi: Ivano

Aurora Giovinazzo: Penelope

Giovanna Ralli: Iole, mamma di Lorenzo

Maurizio Mattioli: Luigi Coppetti, papà di Lorenzo

Lucia Ocone: Sonia

Francesca Valtorta: Gloria

Lavinia Longhi: Rita

Aurora Cossio: Ina

Rocio Muñoz: Anna

Luca Zingaretti: Carlo

Vittoria Belvedere: Dottoressa





La trama

Dopo essersi ritrovati per affrontare gli esami della maturità, i sette protagonisti del film di Paolo Genovese, Immaturi, decidono di organizzare quel famoso viaggio di fine scuola che non erano riusciti a fare ai tempi del liceo.

Giorgio (Raoul Bova), Francesca (Ambra Angiolini), Piero (Luca Bizzarri), Lorenzo (Ricky Memphis), Luisa (Barbora Bobulova), Virgilio (Paolo Kessisoglu) ed Eleonora (Anita Caprioli) accompagnati, chi volontariamente e chi no, da mogli, fidanzate, genitori e figli, vivranno nuove avventure e nuovi percorsi di crescita in un’isola della Grecia, rivelando ognuno nuove debolezze, a dimostrazione che la vera ‘maturità’ non si raggiunge mai completamente.





Il nostro commento

Dopo il grande successo commerciale del suo Immaturi, il regista e sceneggiatore Paolo Genovese bissa con un prevedibile sequel, mutando location, dando più ampio respiro alla sua regia e alla sceneggiatura che dona maggior spessore ai personaggi, alcuni dei quali già fortemente caratterizzanti, allontanandosi per fortuna da quell’aria da fiction "deluxe" che aveva contraddistinto il primo capitolo.

Stavolta vuoi per l’amalgamarsi del cast e la fidelizzazione verso i personaggi, questo secondo capitolo risulta più convincente, mantiene intatta la levità del primo film, ma sembra voler ampliare il discorso chiedendo al cast uno sforzo in più, che vada oltre la performance simpatica e un po’ "piaciona" tipica di operazioni come questa, e senza dubbio la direzione presa su schermo sembra quella giusta.

Con Immaturi - Il Viaggio siamo di fronte ad un sequel che per una volta migliora lo spunto iniziale riuscendo a mantenere un certo equilibrio tra serio e faceto, malinconico connubio che la commedia nostrana sembra aver da qualche tempo e per fortuna ritrovato.





Note di regia

La ragione principale di questo sequel deriva dal fatto che il nostro primo “Immaturi” aveva ottenuto dei risultati superiori ad ogni aspettativa: quasi 16 milioni di euro di incasso, recensioni positive e soprattutto un alto gradimento da parte del pubblico, testimoniato da lettere e commenti sulla pagina facebook del film che conta circa 30.000 iscritti. I dirigenti di Medusa hanno sollecitato sia me sia il produttore Marco Belardi a pensare ad un sequel e mi sono reso conto subito che un seguito naturale era lì a portata di mano: il viaggio della maturità, quella vacanza che i nostri personaggi non avevano fatto venti anni prima. La preoccupazione principale che si ha quando si pensa ad un capitolo successivo di un film di successo è quella di poter essere all’altezza del primo soggetto. Per quanto riguarda il luogo delle vacanze del gruppo l’idea di base era stata subito quella di scegliere per le riprese un posto tipico da viaggio di maturità: abbiamo compiuto diversi ed accurati sopralluoghi tra Spagna e Grecia, alle isole Baleari, a Minorca, Maiorca, Skiatos e Santorini e alla fine quando ho scoperto l’isola di Paros nell’arcipelago delle Cicladi me ne sono innamorato a prima vista, aveva concentrate tutte le caratteristiche che stavamo cercando...Il punto di partenza è che per ogni maturità raggiunta ce n’è sempre un’altra da conquistare, magari credi di esserti evoluto per certi aspetti ma poi ti imbatti in occasioni sempre nuove per dimostrare se sei diventato maturo o no. Dopo le vicende raccontate nel primo film ogni personaggio questa volta ha l’opportunità di confrontarsi con nuove situazioni di crescita in una serie di storie diverse. [Paolo Genovese]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Andrea Guerra (La ricerca della felicità), già autore delle musiche del film precedente.

(La ricerca della felicità), già autore delle musiche del film precedente.

La colonna sonora include anche i brani "L-O-V-E" di Cristina Bongiovi , "Call me" di Skye , "Carry you home" di James Blunt , "Suddenly I see" di KT Tunstall e "Mad about you" degli Hooverphonic .

, "Call me" di , "Carry you home" di , "Suddenly I see" di e "Mad about you" degli .

Il cantautore Daniele Silvestri ha contribuito alla colonna sonora con il brano scritto appositamente per il film “Il Viaggio (pochi grammi di coraggio)”.



TRACK LISTINGS:

1. Il viaggio (pochi grammi di coraggio) - Daniele Silvestri

2. Call me - Skye

3. L-O-V-E - Cristina Bongiovi

4. Carry you home - James Blunt

5. Suddenly I see - Kt Tunstall

6. I Just wanna Live - Good Charlotte

7. Beach upon the moon - Margherita Vicario

8. All love - Ingrid Michaelson

9. Bibanke - ASA

10. Mad about you - Hooverphonic

11. Bimpè - ASA

12. Pronti a partire - Andrea Guerra

13. L’altalena - Andrea Guerra

14. Il gioco delle parti - Andrea Guerra

15. I dubbi del cuore - Andrea Guerra

16. Incontri casuali - Andrea Guerra

17. Confidenze - Andrea Guerra

18. Il cocomero - Andrea Guerra

19. Kalimera - Andrea Guerra

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]