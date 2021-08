Stasera in tv: “Today You Die” su Rete 4

Cast e personaggi

Steven Seagal: Harlan Banks

Anthony ‘Treach’ Criss: Ice Cool

Sarah Buxton: Agente Sarah Knowles

Mari Morrow: Jada

Nick Mancuso: Agente Saunders

Robert Miano: Bruno

Byron Lawson: Mao

Kevin Tighe: Max Stevens

Lawrence Turner: Garrett

Brett Rice: Taggert

La trama

Harlan Banks (Steven Seagal) è un rapinatore, ma anche un benefattore che oltre a non lasciare mai vittime innocenti sul campo come una sorta di Robin Hood si dedica ad aiutare il prossimo, ma il mestiere si fa sempre più rischioso e Harlan decide di rirtirarsi con un colpo da venti milioni di dollari che gli permetterà un bel pensionamento anticipato. Purtroppo il colpo non va a buon fine e Banks decide di accettare la proposta di una sua vecchia conoscenza di Las Vegas (Mari Morrow) che gli propone di scortare un blindato, ma anche stavolta la situazione precipita a causa di un partner troppo zelante di nome Max (Kevin Tighe). Così ci scappa un inseguimento per le strade di Las Vegas, la fuga di Max, l’incarcerazione di Banks e l’alleanza in prigione con un detenuto (Treach) con il quale Banks organizzerà un’evasione. Tornato in città Banks scoprirà che dietro al fallimento dell’ultimo lavoro non c’e solo Max, ma anche un agente dell’FBI.

Il nostro commento

Today You Die si piazza tra i peggiori direct-to-video di Steven Seagal, durante la visione ci trova di fronte ad un pastrocchio confusionario minato da grosse incongruenze di montaggio e senso logico. Di certo la regia alquanto modesta di Don E. Fauntleroy e un uso massiccio di controfigure per Seagal non aiutano un film che purtroppo non vale neanche il costo di un noleggio.

Curiosità

Il film ricicla sequenze da altri film: “The Order” (per la scena della discesa in corda doppia), “Top of the World” (per l’inseguimento del camion) e “Undisputed” (per la scena della rivolta carceraria).

Il film è stato girato a Sofia in Bulgaria e Las Vegas in Nevada per un totale di 56 giorni di riprese.

I produttori del film hanno intentato una causa legale contro Seagal a causa di ciò che è accaduto durante le riprese. I produttori della Nu Image e Kill Master Productions hanno affermato che Seagal, durante le riprese di questo film e di Mercenary for Justice, arrivava per ultimo sul set e se ne andava per primo e tra le varie accuse c’è anche quella di aver messo mano agli script riscrivendoli senza il loro consenso. Tuttavia Seagal ha contestato tutto affermando di essere stato truffato e di aver subito diverse violazioni del suo contratto.

La colonna sonora