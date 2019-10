Stasera in tv: "Viaggio nell'isola misteriosa" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Viaggio nell'isola misteriosa", sequel del 2012 diretto da Brad Peyton (San Andreas) e interpretato da Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine e Vanessa Hudgens.

Cast e personaggi

Josh Hutcherson: Sean Anderson

Dwayne Johnson: Hank Parsons

Michael Caine: Alexander Anderson

Vanessa Hudgens: Kailani

Luis Guzmán: Gabato

Kristin Davis: Liz Anderson

Anna Colwell: Jessica

Stephen Caudill: poliziotto

Branscombe Richmond: guida turistica

Walter Bankson: giocatore di Hockey

Doppiatori italiani

Flavio Aquilone: Sean Anderson

Saverio Indrio: Hank Parsons

Franco Zucca: Alexander Anderson

Letizia Ciampa: Kailani

Pino Insegno: Gabato

La trama

Il diciassettenne Sean Anderson (Josh Hutcherson) riceve una richiesta di soccorso in codice da una misteriosa isola che non dovrebbe esistere esistere.

Poiché non riesce a trattenere il ragazzo a casa, Hank (Dwayne Johnson), il marito della madre di Sean, decide di seguirlo nella ricerca per risalire a chi e da dove è stato inviato il messaggio, iniziando un viaggio che li porterà nel Pacifico meridionale, in un luogo che poche persone hanno visto, sono sopravvissute per poterne parlare. E’ un luogo di una bellezza stupefacente, con forme di vita strane e minacciose, vulcani, montagne d’oro e più di un segreto sconcertante.

Il nostro commento

Se il precedente Viaggio al centro della Terra 3D non ci aveva particolarmente impressionato se non in ambito squisitamente tecnico, era il 2008 e il revival del 3D stava muovendo i primi passi, stavolta la storia grazie alla suggestiva location e un cast divertente e soprattutto divertito si fa più intrigante.

Dopo gli oltre duecento milioni di dollari incassati da Viaggio al centro della Terra 3D tornano le avventure ispirate ai racconti dello scrittore francese Jules Verne e stavolta si ispirano al romanzo "L’isola misteriosa", che ricordiamo su grande schermo ha ispirato sia l’omonima pellicola di Cy Endfield, un classico del 1961 che fruiva degli effetti speciali del maestro Ray Harryhausen e in parte anche il secondo capitolo della fortuna serie "Spy Kids" di Robert Rodriguez.

Del cast primo capitolo ritroviamo solo Josh Hutcherson, mentre il regista Eric Brevig passa il testimone al collega Brad Peyton (Cani & gatti – La vendetta di Kitty) e al posto di Brendan Fraser arriva l’ormai rodato Dwayne Johnson che viaggia su due carriere parallele che lo vedono icona action e beniamino da family-movies.

Curiosità



Il film è il sequel di Viaggio al centro della Terra 3D (2008) ed è liberamente tratto da un romanzo di Jules Verne: "L'isola misteriosa".



Michael Caine in questo film pone le basi per il ruolo del capitano Nemo, un personaggio già interpretato da Caine in un precedente adattamento di 20.000 Leghe Sotto i Mari (1997).



Il racconto originale di Jules Verne "Viaggio al Centro della Terra" del 1864, su cui si basa vagamente il film precedente Viaggio al centro della Terra 3D, non ha mai avuto un seguito. Tuttavia un'altra storia di Jules Verne, "20.000 leghe sotto i mari" del 1870, ha avuto un sequel intitolato "L'isola misteriosa" pubblicato nel 1874 e narrava di cinque uomini americani bloccati su un'isola nel Pacifico meridionale, elemento quest'ultimo che è simile ad un punto della trama di questo sequel cinematografico.



Brendan Fraser, che ha recitato nel primo film di questa serie, Viaggio al centro della Terra 3D, ha anche recitato in La mummia - Il ritorno (2001) contrapposto a Dwayne Johnson che in questo sequel assume il ruolo di figura paterna di Sean.



C'è un altro romanzo di Jules Verne dal titolo "Il vulcano d'oro" che, anche se è impostato nell'Artico canadese durante la corsa all'oro, racconta di una montagna che erutta pepite d'oro. Da questo racconto è probabilmente arrivata l'idea delle montagne d'oro mostrate nel film.



Il film è co-prodotto dalla ImageMovers di Robert Zemeckis.



Nel primo film la madre del protagonista era interpretata da Jane Wheeler rimpiazzata in questo sequel da Kristin Davis.



Il romanzo "L’isola misteriosa" costituisce il terzo ed ultimo capitolo di una trilogia iniziata con "I figli del capitano Grant" e proseguita con "20.000 leghe sotto i mari" ed è per questo vi si ritrovano alcuni personaggi dei due precedenti capitoli.



Il budget del film è lievitato dai 60 milioni di dollari del primo capitolo ai 75 milioni di questo sequel.



Il film uscito nelle sale in 3D ha fruito di un incasso globale di circa 355 milioni di dollari (il primo film ne incassò circa 241).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore canadese Andrew Lockington , all’attivo per lui le musiche del precedente Viaggio al centro della terra 3D e del fantastico Ember - Il mistero della città di luce.

La colonna sonora include una cover del classico "What A Wonderful World" interpretata dall’attore Dwayne Johnson.



TRACK LISTINGS:

1. Vernian’s Believe – Andrew Lockington

2. The Attic – Andrew Lockington

3. Helicopter Crash – Andrew Lockington

4. Island Reveal – Andrew Lockington

5. Lizard Chase – Andrew Lockington

6. The Treehouse – Andrew Lockington

7. Discovering Atlantis – Andrew Lockington

8. Who’s Up For An Adventure? – Andrew Lockington

9. Gold Dust – Andrew Lockington

10. Bee Chase – Andrew Lockington

11. What A Wonderful World (Film Version) – Dwayne Johnson

12. Campfire – Andrew Lockington

13. The Swamp – Andrew Lockington

14. Trident Cliffs – Andrew Lockington

15. Finding the Nautilus – Andrew Lockington

16. Let’s Power This Thing Up – Andrew Lockington

17. The Nautilus Escape – Andrew Lockington

18. Sean’s Birthday – Andrew Lockington

19. Island Main Titles – Andrew Lockington

