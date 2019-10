Stasera in tv: "Safe House - Nessuno è al sicuro" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 ottobre 2019

Italia 1 stasera propone "Safe House - Nessuno è al sicuro", action-thriller del 2012 diretto da Daniel Espinosa (Snabba Cash) e interpretato da Denzel Washington e Ryan Reynolds.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Denzel Washington: Tobin Frost

Ryan Reynolds: Matt Weston

Vera Farmiga: Catherine Linklater

Brendan Gleeson: David Barlow

Sam Shepard: Harlan Whitford

Rubén Blades: Carlos Villar

Nora Arnezeder: Ana Moreau

Robert Patrick: Daniel Kiefer

Liam Cunningham: Alec Wade

Joel Kinnaman: Keller

Sebastian Roché: Heissler

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Tobin Frost

Riccardo Rossi: Matt Weston

Francesca Guadagno: Catherine Linklater

Angelo Nicotra: David Barlow

Stefano De Sando: Harlan Whitford





La trama

La spia leggendaria Tobin Frost (Washington) ha evitato la cattura per quasi un decennio. Uno dei migliori uomini che la CIA abbia mai addestrato, il brillante ex agente dell’intelligence ha, a un certo punto, cambiato rotta tradendo l’Agenzia e vendendo codici militari top secret ai nemici dello Stato. Dall’aiutare cellule secessioniste fino a vendere segreti incendiari al miglior offerente, il danno che ha causato agli Stati Uniti è incommensurabile. Ora Frost è di nuovo in campo con i documenti più esplosivi su cui abbia mai messo le mani.

Per tutto l’anno, Matt Weston è stato scontento e frustrato dal suo incarico sedentario e isolato a Cape Town. “Custode” che aspira a diventare un case officer operativo, il leale uomo della CIA aspetta da tempo l’opportunità di mettersi alla prova. Quando il suo primo e unico sorvegliato si dimostra essere il più pericoloso agente mai incontrato, Weston si prepara a svolgere il suo dovere. Appena Frost viene portato dentro per l’interrogatorio, arrivano a cercarlo dei violenti mercenari che distruggono la Safe House di Weston. Riusciti a scappare, la spia

veterana e il custode inesperto devono scoprire se gli uomini che li hanno attaccati sono stati mandati dai terroristi o da qualcuno all’interno dell’Agenzia stessa.

Con poche ore di tempo rimaste per portare Frost alla successiva Safe House, Weston deve capire di chi fidarsi prima che lui e l’assassino più abile del mondo vengano entrambi eliminati.





Il nostro commento

Il regista Daniel Espinosa è un abile mestierante che dimostra di conoscere a menadito cliché e meccanismi del cinema di genere, in questo caso la sua visione piuttosto convenzionale, quasi formale nell’approccio prettamente" action" viene nobilitata da un Denzel Washington, che caratterizza un personaggio tutto giocato sul filo dell'ambiguità ben supportato da un Ryan Reynolds che fa il suo dovere senza particolari guizzi.

Safe House - Nessuno è al sicuro non regala particolari sorprese scorrendo nella più assoluta prevedibilità, ma fruendo comunque di una regia piuttosto spigliata che rispetta religiosamente tutti i crismi tipici di un thriller a sfondo spionistico, il resto lo fanno un cast supporto di alto profilo, il carisma di Washington e il fascino di Reynolds.





Curiosità



Denzel Washington è stato effettivamente sommerso dall'acqua durante le riprese di alcune delle scene di tortura, anche se solo per pochi secondi (il tempo necessario per riprendere).



Safe House è il film di maggior successo economico mai diretto da un regista svedese.



In una prima bozza della sceneggiatura la capacità di Matt Weston nel riuscire a rintracciare Tobin Frost era spiegata così: durante la sua permanenza presso l'Accademia della CIA per i nuovi agenti in formazione, in gergo "La fattoria", il file di Frost veniva assegnato a Weston come materia di studio. Weston aveva imparato a memoria la storia di Frost e utilizzato questi dati per spiegare ai capi della CIA dove Frost avrebbe potuto rifugiarsi una volta in fuga.



Sam Worthington, Shia LaBeouf, Andrew Garfield, James McAvoy, Taylor Kitsch, Garrett Hedlund, Zac Efron, Channing Tatum, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy, Chris Hemsworth e Chris Pine sono stati tutti considerati per il ruolo di Matt Weston.



Il film originariamente doveva essere ambientato nelle favelas di Rio de Janeiro, ma la produzione ha deciso di cambiare location per motivi di sicurezza.



Il film costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 208.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Ramin Djawadi , tra le sue altre composizioni ricordiamo musiche per il thriller Mr. Brooks, il film d'animazione Boog & Elliot, il cinecomic Iron Man, l'horror Il mai nato, il remake Scontro tra titani e l'action fantascientifico Pacific Rim.

La colonna sonora include anche i brani "Rebel Blues" di Lëk Sèn e "No Church in the Wild" di Kanye West & Jay-Z featuring Frank Ocean.



TRACK LISTINGS:

1. Safe House

2. A Hundred Lies A Day

3. Get In The Trunk

4. Do I Make You Nervous?

5. I Used To Be Innocent Like You

6. Tobin Frost

7. Off The Grid

8. Do What You Have To Do

9. Don't Kill Innocent People

10. Who Do You Work For?

11. Walk Away

12. People Change

13. Be Better Than Me

14. Langa

15. More Past Than Future

16. 12 Months

17. Truth

18. I'll Take It From Here



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]