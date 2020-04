Stasera in tv: "Mi presenti i tuoi?" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 26 aprile 2020

Italia 1 stasera propone Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers), commedia del 2004 diretta da Jay Roach (Candidato a sorpresa) e interpretata da Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Ben Stiller: Greg Fotter

Robert De Niro: Jack Byrnes

Blythe Danner: Dina Byrnes

Teri Polo: Pam Byrnes

Dustin Hoffman: Bernie Fotter

Barbra Streisand: Roz Fotter

Owen Wilson: Kevin Rawley

Alanna Ubach: Isabel

Ray Santiago: Jorge Villalobos

Tim Blake Nelson: ag. LeFlore

Shelley Berman: giudice IRA

Doppiatori italiani

Stefano De Sando: Jack Byrnes

Vittorio Guerrieri: Gaylord "Greg" Fotter

Melina Martello: Dina Byrnes

Francesca Fiorentini: Pam Byrnes

Giorgio Lopez: Bernie Fotter

Maria Pia Di Meo: Roz Fotter

Massimiliano Manfredi: Kevin Rawley





La trama

Greg Fotter (Ben stiller) dopo aver fatto la conoscenza dei genitori della sua futura sposa Pam (Teri Polo), tra interrogatori, gatti da incubo e figuracce sembra aver conquistato la fiducia del racalcitrante futuro suocero Jack Byrne (Robert De Niro). In realtà all’agognato matrimonio manca un inevitabile incontro tra Jack e i genitori di Greg, i famigerati ed eccentrici coniugi Fotter.

Roz (Barbra Streisand) e Bernie (Dustin Hoffman) si dimostreranno da subito fumo negli occhi per il rigido e conservatore Jack con la loro strabordante esuberanza e una vita all’insegna della cultura hippy. Non ci vorrà molto che i due diversi modi di vedere e approcciare la vita si scontrino creando situazoni imbarazzanti e screzi, ma per accontentare i rispettivi figli, alle due famiglie non resterà che trovare un compromesso.





Il nostro commento

Solo il confronto/scontro tra due pezzi da novanta come Dustin Hoffman e Robert De Niro vale la visione del film; i due attori sembrano divertirsi un mondo a duettare sfoderando una rodata vis comedy, ben supportati da Ben Stiller che riesce a tenere la scena e a non lasciarsi intimidire dal carisma dei due veterani, a loro si aggiunge una Barbra Streisand in gran forma.

Nonostante il film sia nettamente inferiore al precedente Ti presento i miei, il divertimento non manca grazie ad un notevole parterre di talenti supportati da una sceneggiatura funzionale che, senza particolari guizzi, permette a tutti di divertirsi e divertire.





Curiosità



Teri Polo durante le riprese ha accidentalmente chiamato Barbra Streisand "Boob", che finì per diventare sul set il soprannome dell'attrice.



Alanna Ubach, che interpreta Isabelle l'ex bambinaia di Greg Fotter, è in realtà 10 anni più giovane di Ben Stiller.



James Brolin venne inizialmente contattato per il ruolo di Bernie, ma rifiutò.



L'assistente di volo è Kali Rocha, la stessa attrice di Ti presento i Miei. Ecco perché Greg le da una strana occhiata quando lei si offre di sistemargli la borsa.



Il clacson sul camper dei Byrnes suona la melodia di "Puff the Magic Dragon" su cui Greg e Jack hanno avuto una conversazione in Ti presento i Miei.



Durante la produzione il titolo proposto "Meet the Fockers" sembrava allo studio un po' troppo volgare, così l'ortografia venne leggermente modificata in "Meet the Fokker", ma ciò avrebbe sconvolto la continuità del franchise così è stato cambiato di nuovo e si è tornati al primo titolo.



Il nome completo di Greg in originale è Gaylord Myron Fotter.



Quando è in visita dalla famiglia Focker ("Fotter" nell'edizione italiana), si vede Pam che sta guardando un disco in vinile, si tratta dell'album "Make It Big" degli Wham! uscito nel 1984.



Barbra Streisand e Blythe Danner avevano già recitato insieme nel 1991 ne Il principe delle maree, mentre Robert De Niro e Dustin Hoffman in Sleepers (1996) e Sesso & Potere (1997).



Il ruolo del piccolo Jack è stato interpretato da due gemelli.



Il film costato 80 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 516. Si tratta del maggior incasso della serie (il precedente Ti presento i miei aveva incassato 330 milioni, mentre il successivo Vi presento i nostri 310 milioni).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Randy Newman , musicista e compositore americano premiato con due Oscar per altrettante canzoni originali scritte per i film d'animazione Monsters & Co. e Toy Story 3; Newman è anche autore di colonne sonore per Parenti, amici e tanti guai, Seabiscuit e In amore niente regole.

, musicista e compositore americano premiato con due Oscar per altrettante canzoni originali scritte per i film d'animazione Monsters & Co. e Toy Story 3; Newman è anche autore di colonne sonore per Parenti, amici e tanti guai, Seabiscuit e In amore niente regole.

La colonna sonora include anche brani di Headbone, Canned Heat e Tim Hardin.



TRACK LISTINGS:

1. We're Gonna Get Married - Randy Newman

2. Crazy 'Bout My Baby - Randy Newman

3. Baby And Me - Randy Newman

4. Jack - Randy Newman

5. Meet The Fockers - Randy Newman

6. Suspicious Mind - Randy Newman

7. The Shot - Randy Newman

8. Here's My Plan / It's All Right Now - Randy Newman

9. Going Up The Country - Canned Heat

10. If I Were A Carpenter - Tim Hardin

11. Wilderness (Dub) - Headbone

12. Dancing - Headbone

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]