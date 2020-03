Stasera in tv: "Matrimonio a Parigi" su Canale 5

Su Canale 5 la commedia "parigina" con Massimo Boldi, Annamaria Barbera, Enzo Salvi, Biagio Izzo e Massimo Ceccherini.

Canale 5 stasera propone "Matrimonio a Parigi", commedia del 2011 diretta da Claudio Risi e interpretata da Massimo Boldi, Annamaria Barbera, Enzo Salvi, Biagio Izzo e Massimo Ceccherini.

Cast e personaggi

Massimo Boldi: Lorenzo

Paola Minaccioni: Elvira

Biagio Izzo: Gennaro

Annamaria Barbera: Costanza

Massimo Ceccherini: Leonardo

Enzo Salvi: Annibale

Loredana De Nardis: Anita

Rocco Siffredi: François

Diana Del Bufalo: Natalina

Emanuele Bosi: Mirco

Raffaella Fico: Beatrice

Isabelle Adriani: Isabelle

Guglielmo Scilla: Diego

La trama

Lorenzo (Massimo Boldi) è un piccolo industriale del Nord col vizietto di non pagare le tasse. Su un treno diretto a Parigi incontra un simpatico napoletano (Biagio Izzo) a cui spiattella compiaciuto tutti i modi in cui froda il fisco, convinto che ogni napoletano che si rispetti sia geneticamente un mariuolo...Non sa che quel napoletano, invece, è un integerrimo ufficiale della Guardia di Finanza. E qui cominciano i suoi guai...





Il nostro commento

Il Massimo Boldi "en solitaire" sbarca a Parigi per un secondo "matrimonio a..." e purtroppo la ricetta non cambia di una virgola.

Su schermo ritroviamo l'ennesimo canovaccio da cinepanettone trito e stravisto, stavolta allo scontro "Nord vs Sud" si aggiunge una digressione a base di "grandi evasori".

Curiosità



Questa è la seconda collaborazione su grande schermo tra il regista Claudio Risi e Massimo Boldi dopo Matrimonio alle Bahamas. Risi ha diretto Boldi anche su piccolo schermo nelle serie tv S.P.Q.R. e Un ciclone in famiglia 4.



Le altre regia di Risi includono il romance anni '80 Windsurf - Il vento nelle mani e il drammatico Pugni di rabbia con Ricky Memphis.



Nel cast figurano anche l'attore porno Rocco Siffredi e la cantante e attrice Diana Del Bufalo finalista della decima edizione del talent Amici di Maria De Filippi.



Note di regia

E’ la seconda volta che dirigo Massimo Boldi, la prima fu nel fortunatissimo “Matrimonio alle Bahamas”. Un attore davvero straordinario, Massimo, un comico che hai il dovere di lasciare assolutamente a briglia sciolta. E’ davvero capace di tutto. Anche stavolta le cose sono filate alla perfezione. Gran bello script di Bomprezzi e Falcone e un cast assortito che ha davvero dato il meglio di sé. E poi mi piace molto il fatto che si tratti di una commedia piena di battute che vanno a segno, più giocata insomma sui dialoghi e sulle situazioni che non sulle gag fisiche. Il set è stato dunque un piacevole momento d’incontro in cui ho avuto modo di dirigere per la prima volta alcuni grandi nomi della commedia italiana. E poi sono davvero felice di aver riportato al cinema un asso della risata come Anna Maria Barbera, un’attrice davvero fenomenale... [Claudio Risi]

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Roberto Colombo (Tandem, Un amore in prima classe).

La colonna sonora include anche i brani "Mondo incredibile" e "Mediterraneo" dei Rio, band composta da Fabio Mora (voce), Marco Ligabue (chitarra), Fabio “Bronsky” Ferraboschi (basso) e Alberto Paderni (batteria).



TRACK LISTINGS:

1. Matrimonio a Parigi - Roberto Colombo

2. Francois Leroy - Roberto Colombo

3. Fisarmonica Song - Roberto Colombo

4. Swing Strip Parigino - Roberto Colombo

5. Mattonella parigina - Roberto Colombo

6. Les garçons - Lory Roessel

7. Ces bottes sont faites pour marcher - Letizia Liberati

