Stasera in tv: "Richie Rich - Il più ricco del mondo" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 4 settembre 2020

Italia Uno stasera propone "Richie Rich - Il più ricco del mondo", commedia per famiglie del 1994 diretta da Donald Petrie e interpretata da Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann e Christine Ebersole.

Cast e personaggi

Macaulay Culkin: Richie Rich

John Larroquette: Lawrence Van Dough

Edward Herrmann: Richard Rich

Christine Ebersole: Regina Rich

Jonathan Hyde: Herbert Arthur Runcible Cadbury

Michael McShane: Professor Keenbean

Chelcie Ross: Ferguson

Mariangela Pino: Diane Pazinski

Stephi Lineburg: Gloria Pazinski

Michael Maccarone: Tony

Joel Robinson: Omar

Jonathan Hilario: Pee Wee

Reggie Jackson: Allenatore di Baseball

Claudia Schiffer: Istruttrice di aerobica

Doppiatori italiani

Simone Crisari: Richie Rich

Massimo Corvo: Lawrence Van Dough

Sergio Fiorentini: Richard Rich

Silvia Pepitoni: Regina Rich

Michele Kalamera: Herbert Arthur Runcible Cadbury

Roberto Pedicini: Professor Keenbean

Rodolfo Bianchi: Ferguson

Roberta Greganti: Diane Pazinski





La trama

Il dodicenne Richie Rich (Macaulay Culkin) è costretto suo malgrado a rivestire il ruolo di piccolo magnate in erba, essendo l’unico erede del multimiliardario patrimonio paterno, con i genitori lungimiranti che gli hanno affidato un precettore che lo incammina in un percorso che mira a trasformarlo in un piccolo Rockfeller.

Nonostante l’insofferenza a questo arduo, noioso e non richiesto compito, Richie fa il suo dovere almeno sino a quando il losco e ambizioso Lawrence Van Dough (John Larroquette), amministratore delle finanze della famiglia Rich, non crede sia giunto il momento di eliminare i suoi datori di lavoro e trovando un complice nel corrotto capo della sicurezza organizza un viaggio in aereo di sola andata per Richard Rich e signora.

Il piano di Van Dough sembra riuscire, l’aereo precipita, i genitori di Richie risultano dispersi e lui può iniziare la sua scalata alla cima della compagnia, ma il fido precettore Cadbury (Jonathan Hyde) riesce a far insediare al comando dell’azienda Richie, che comincerà ben presto a dire la sua con il supporto e i consigli di alcuni fidati amici. Candbury rivelatosi un intralcio per Van Dough finirà in prigione, così Richie si troverà a fronteggiare da solo gli assalti dell’ambiguo amministratore...





Il nostro commento

Canto del cigno per Macaulay Culkin baby-star lanciata da Chris Columbus nel fortunato family-movie Mamma ho perso l’aereo.

Dopo aver girato Richie Rich - Il più ricco del mondo Culkin sparirà per circa un decennio, periodo in cui affronterà guai economici e travagli personali.

Richie Rich è un family-movie che si assesta sul mediocre, i personaggi stereotipati ad oltranza mancano della necessaria personalità e simpatia che avrebbero permesso al film di sopravvivere alla piattezza e prevedibilità di uno script spento, Culkin resta simpatico, ma la verve da ragazzino prodigio è ormai storia vecchia.

La divertita e colorata messinscena alla "Baby Birba" resta solo un accessorio, nonostante l’impegno profuso dal regista Donald Petrie che cerca di dar vigore e dinamismo ad un film che alla lunga rischia di annoiare anche i più piccini.





Curiosità



Il film è basato sull'omonimo fumetto della Harvey Comics. Dal fumetto sono state tratte una prima serie animata di Hanna-Barbera prodotta dal 1980 al 1984; una seconda serie animata del 1996 prodotta da Harvey Entertainment, Film Roman e Universal Studios e una sitcom del 2015 prodotta da Awesomeness TV di DreamWorks Animation per Netflix.



Il palazzo dei Rich è lo stesso utilizzato nel sequel Hannibal (2001) come location per la casa di Mason Verger.



Quando il film è stato messo in produzione Macaulay Culkin era diventato troppo alto per il ruolo e così è stato reclutato un cast di adulti con un altezza sopra la media per creare l'illusione che Culkin fosse più basso di quello che effettivamente era in quel momento. La maggior parte del cast arriva al metro e ottanta.



Richie Rich è il quarto più ricco personaggio di fantasia del 2006. Ha un patrimonio netto di 10,7 miliardi dollari.



Durante i casting Jonathan Hyde ha sostituito John Cleese.



Mentre il film veniva girato l'editore del fumetto Richie Rich, la Harvey Comics, aveva cessato la produzione a causa di vendite in calo.



L'aereo "Billion Dollar One" è un modello Douglas DC-3.



Questa è l'ultima apparizione cinematografica importante di Macaulay Culkin a cui seguirà un periodo di 10 anni di assenza dal grande schermo.



Il film nel 1998 ha fruito di un sequel direct-to-video dal titolo Richie Rich e il desiderio di Natale con protagonista l'attore David Gallagher (Super 8).



Il film costato 40 milioni di dollari alla sua uscita nelle sale americane non riuscì a coprire neanche il budget investito con un incasso di circa 38 milioni di dollari, anche se vanno aggiunti i 18 milioni e mezzo di dollari incassati in seguito grazie ai noleggi in home-video.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump).

La colonna sonora include il brano "What I Like About You" di The Romantics.



1. I Have a Son

2. Surprise Guests

3. Chief Executive Kid

4. Access Terminated

5. Something's Missing

6. Cliffhangers

7. Sandlotters Attack

8. Bomb Surprise

9. Bean Saves the Team

10. Richest Kid In the World

