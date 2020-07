Stasera in tv: "Ticker" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 luglio 2020

Rete 4 stasera propone "Ticker - Esplosione finale", action-thriller del 2001 diretto da Albert Pyun (Cyborg) e interpretato da Steven Seagal, Tom Sizemore, Dennis Hopper e Ice-T.

Cast e personaggi

Tom Sizemore: Det. Ray Nettles

Dennis Hopper: Alex Swan

Steven Seagal: Frank Glass

Jaime Pressly: Claire Manning

Nas: Det. Art 'Fuzzy' Rice

Rozonda "Chilly" Thomas: Lilly

Peter Greene: Det. Artie Pluchinsky

Kevin Gage: Pooch

Michael Halsey: Vershbow

Norbert Weisser: Dugger

Romany Malco: T.J.

Doppiatori italiani

Massimo Rossi: Det. Ray Nettles

Rodolfo Bianchi: Alex Swan

Luca Ward: Frank Glass

Monica Ward: Claire Manning





La trama

Nel concitato prologo assistiamo ad un intervento della SWAT in casa di un senatore, dove sono stati presi degli ostaggi ed è stato piazzato un’ordigno esplosivo che l’esperto artificiere Frank Glass (Steven Seagal) riesce in un primo momento a disarmare, ma a causa di un doppio detonatore la deflagrazione avverrà comunque.

Qualche tempo dopo la città di San Francisco è sotto assedio, Alex Swann (Dennis Hopper) membro di una cellula terroristica minaccia di far esplodere una serie di ordigni se non verrà liberata la sua compagna arrestata e detenuta nel dipartimento di polizia della città.

Al caso è stato assegnato il detective Ray Nettles (Tom Sizemore) che decide di chiedere il supporto della squadra artificieri e di Glass, quest’ultimo proverà ad usare tutta la sua esperienza per anticipare le mosse dei terroristi, mentre Nettles utilizzerà la compagna di Swan come esca.





Il nostro commento

Lo specialista in B-movies Albert Pyun fa il verso al Blown Away di Stephen Hopkins e al campione d’incassi Speed, confezionando un film che, se paragonato a tanti mediocri direct-to-video interpretati da Steven Seagal, ha un suo perché (vedi il cast e un minimo di intreccio), ma che su schermo mette in luce la palese inadeguatezza di una pellicola abbondantemente rimaneggiata in fase di montaggio.

Ticker - Esplosione finale comunque ha almeno il merito di provare a distinguersi dalla sequela di action-fotocopia interpretati da Seagal in questi ultimi anni (vedi Today You Die e simili), anche se dobbiamo avvertire gli irriducibili fan dell'attore della latitanza di sequenze con "arti marziali".





Curiosità e colonna sonora



Il film è stato girato in 12 giorni.



Dennis Hopper è stato sul set per un unico giorno e non ha mai incontrato Tom Sizemore, Steven Seagal o Jaime Pressly. Quando in seguito gli sono state mostrate le sue scene era stupito di ciò che aveva fatto e ha dichiarato "Giusto il lavoro di un giorno".



Il cane antiesplosivi che appare nel film è il pastore tedesco Kaos di proprietà di Steven Seagal.



L'ambientazione originale del film era Chicago e non San Francisco.



Nella scena del bar "Jazz Cat" Steven Seagal appare sia nei panni del suo personaggio (Frank Glass) che in quello di uno dei membri della band che suona dal vivo: è l'uomo che indossa un cappello da cowboy, occhiali da sole e una barba finta.



Alcune scene del film Giorni di fuoco (1998) sono state riutilizzate in questo film nella sequenza di apertura.



La sequenza finale sul tetto con l'elicottero è costituita quasi interamente di scene tratte da The peacekeeper - Il pacificatore (1997).



Il progetto originale della sceneggiatura risale al 1989.



In Giappone alla sua uscita nelle sale il film si è piazzato al quinto posto del box-office incassando più dell'action Ferite Mortali (2001) sempre con Steven Seagal e piazzandosi subito dietro il sequel La mummia - Il ritorno (2001).



Steven Seagal ha girato le sue scene in 6 giorni.



Il bar blues "Jazz Cat" originariamente doveva essere uno strip club; Steven Seagal ha optato per il cambiamento sostenendo che in molti dei suoi film precedenti erano già presenti scene ambientate in strip club.



Il regista Albert Pyun odia questo film e ha pubblicamente chiesto scusa in diverse occasioni. Pyun ha riferito che la Nu Image ha improvvisamente tagliato i suoi fondi a metà riprese, mettendo mano al montaggio finale e utilizzando filmati di repertorio per completarlo.



I realizzatori volevano realizzare una narrazione fuori campo di Tom Sizemore da aggiungere in post-produzione, ma quando è stato chiamato Sizemore stava girando un film per Ridley Scott in Marocco e non è stato in grado di lasciare il set.



Nel cast compaiono tre cantanti prestati al grande schermo, i rapper Ice-T e Nas affiancati dalla cantante hip-hop Chilli al secolo Rozonda Thomas, ex-membro delle TLC.



Le musiche originali del film sono di Serge Colbert, tra le sue altre colonne sonore segnaliamo musiche per Giorni di fuoco con Dolph Lundgren, The Body con Antonio Banderas e Derailed con Jean-Claude Van Damme.



La colonna sonora include il brano "Love Doctor" di Steven Seagal.



