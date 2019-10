Stasera in tv: "Ghost Rider - Spirito di vendetta" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Ghost Rider - Spirito di vendetta", action-fantasy del 2012 diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor (Crank) e interpretato da Nicolas Cage, Ciarán Hinds, Violante Placido, Idris Elba e Christopher Lambert.

Cast e personaggi

Nicolas Cage: Johnny Blaze/Ghost Rider

Johnny Whitworth: Ray Carrigan/Blackout

Ciarán Hinds: Roarke/Mefisto

Violante Placido: Nadya

Fergus Riordan: Danny

Idris Elba: Moreau

Christopher Lambert: Methodius

Spencer Wilding: Grannik

Sorin Tofan: Kurdish

Jacek Koman: Terrokov

Anthony Head: Benedict

Cristian Iacob: Vasil

Jai Stefan: Krakchev

Vincent Regan: Toma Nikasevic

Ionut Cristian Lefter: Johnny Blaze da giovane

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Johnny Blaze/Ghost Rider

Francesco Pezzulli: Ray Carrigan/Blackout

Luca Biagini: Roarke/Mefisto

Roberto Draghetti: Moreau

Andrea di Maggio: Danny

Mario Cordova: Methodius





La trama

In questo nuovo capitolo della saga Johnny Blaze (Nicolas Cage) è ancora alle prese con la maledizione che lo ha tramutato nel cacciatore di taglie del diavolo, ma dopo l'incontro con il leader di un gruppo di monaci ribelli (Idris Elba) sembra disposto a tutto pur di salvare un ragazzino dalle grinfie del diavolo e liberarsi una volta per tutte dalla maledizione che lo perseguita.





Il nostro commento

Dopo il Ghost Rider di Mark Steven Johnson (Daredevil), dignitosa ma non entusiasmante trasposizione del celeberrimo fumetto, la Marvel bissa ma stavolta vola basso e dopo aver dimezzato il budget sceglie come location l'Est Europa e recluta la coppia di registi Mark Neveldine e Brian Taylor (Crank).

Purtroppo nonostante l'esperienza e l'entusiasmo della premiata ditta Neveldine / Taylor, quello che si percepisce su schermo è un action a tinte horror confusionario, oltremodo frenetico e che mostra tutti i limiti di una produzione tutta puntata al risparmio.

Così se da una parte gli effetti visivi si rivelano più che discreti, certamente sono stati questi ultimi insieme al compenso di Nicolas Cage ad intaccare gran parte del budget, dall’altra si cerca di sopperire alla pochezza di una sceneggiatura, che sembra poco più che un canovaccio.

Puntando su una moltitudine di scene di stunt, i due registi imbastiscono un road-movie fracassone, con un protagonista pericolosamente sopra le righe e scenari suggestivi, ma che a parte le location turche, si rivelano di un’impatto scenico grezzo, come grezzi appaiono i fumettosi intermezzi che ci narrano la "luciferina" genesi del Ghost Rider.

Ghost Rider: Spirito di vendetta si ispira all'universo dei B-movies e prova a mascherare l'evidente mancanza di idee in fase di scrittura con qualche puntatina nel trash, qualche riuscita sequenza action e un paio di villain interessanti, ma nel suo complesso si tratta di un sequel troppo debole e troppo urlato per rendere un minimo di giustizia al fumetto originale.





Curiosità



Il film è basato sul personaggio dei fumetti Ghost Rider, pubblicato dalla Marvel Comics nel 1972 e creato da Gary Friedrich, Michael Ploog e Roy Thomas.



Questo è il secondo film, dopo The Punisher: War Zone, ad essere realizzato sotto l’egida produttiva della Marvel Knights.



Nel team di scrittori figura David S. Goyer già sceneggiatore di Batman Begins, Dark City e della trilogia Blade.



Le riprese si sono svolte tra Romania e Turchia.



L'immagine lampeggiante del "diavolo" è di Jerry Springer.



Il teschio del Ghost Rider è stato riprogettato per questo sequel. Il nuovo cranio appare nero e carbonizzato, indicando che il cranio subisce l'effetto delle fiamme che lo avvolgono, elemento visivamente in contrasto con il teschio scarnificato, bianco e avvolto nel fuoco visto nel film precedente.



A Christopher Lambert è stato richiesto di indossare un trucco pesante che lo vede interamente ricoperto di tatuaggi che coprono la testa. Ci è voluto così tanto tempo a realizzarlo che l'attore ha deciso di tenerlo indosso anche quando ogni sera tornava in albergo e per l'intera durata delle riprese.



Eva Mendes ha rifiutato la possibilità di riprendere il ruolo interpretato nel primo film.



Danny è il nome di Daniel Ketch, il secondo Ghost Rider e il fratello a lungo perduto di Johnny Blaze.



Questo è il primo ruolo di Christopher Lambert in una produzione di Hollywood di rilievo dai tempi di Highlander: Endgame (2000).



La moto che cavalca Johnny Blaze è una Yamaha VMax.



L'attore Noel Clarke ha avuto un cameo nel film che però è stato tagliato.



Eva Longoria è stata considerata per il ruolo di Nadya Ketch.



I registi Mark Neveldine e Brian Taylor appaiono in un cameo: nella sequenza in cui Johnny Blaze (Nicolas Cage) sta spiegando il patto con il diavolo, i due registi sono raffigurati mentre agitano le mani e mentre uno di loro è in fiamme. Questo cameo omaggia la copertina dell'album "Wish You Were Here" dei Pink Floyd.



Il film ha fruito di un budget di 67 milioni di dollari (l'originale è costato 120 milioni), per un incasso globale di circa 132 milioni (di questi 51 milioni provenienti dal botteghino statunitense).



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del chitarrista David Sardy (noto anche come D. Sardy) i cui crediti per il grande schermo includono colonne sonore per il thriller 21, la comedy-horror Benvenuti a Zombieland, il poliziesco End of Watch - Tolleranza zero e l'action-thriller Senza freni.



1. Maybe You've Heard Of Me

2. On The Road

3. The Order Under Attack

4. Danny Escapes/Car Chase

5. Moreau Meets Blaze

6. We Will Lift Your Curse

7. Bad People Only/Thunder And Lightning

8. Night Car Chase

9. Pulled From The Car

10. Ghost Rider Arrives

11. At The Hospital/We've Got Danny

12. Tell Me Why I Can Trust You

13. Her Story

14. Who Can Tell Us

15. Danny Crashes Truck/Take The Van

16. I'm Not Afraid Of You

17. Johnny Tries To Contain Ghost Rider

18. Arrive At The Quarry

19. Rescue Danny From The Quarry

20. Well... Um... Kill It!

21. Guns And The Bagger

22. He Is Coming/Let Her Go

23. You're Not Done

24. The Power Of Decay

25. You're Safe Here

26. The Wine Cellar

27. You Must Confess

28. The Exorcism

29. It Worked/Lied To

30. Kill The Boy

31. Van Arrives To Meet Dad

32. Meet Dad

33. They'll Be Afraid Of You

34. Danny Is The One Good Thing

35. The Rutual Begins

36. Darkness And Decay

37. Bring Back Ghost Rider

38. Chase Down The Devil

39. Send The Devil Back To Hell

40. The Angel, I Can Feel Him

41. Ghost Rider (Theme)

