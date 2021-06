Stasera in tv: “Anche gli angeli mangiano fagioli” su Rete 4

Cast e personaggi

Giuliano Gemma: Sonny

Bud Spencer: Charlie Smith

Robert Middleton: Angelo

Bill Vanders: ispettore Mackintosh

Víctor Israel: Giuda l’informatore

Steffen Zacharias: Gerace

Francy Fair: la bionda della Salvation Army

Lara Sender: figlia di Gerace

Riccardo Pizzuti: il Cobra

Mario Brega: Armiere di Angelo

Franca Scagnetti: donna nella camera ardente

Luigi Bonos: venditore di stecchini

Giovanni Cianfriglia: Ricamino

Salvatore Baccaro: assaggiatore

Giancarlo Bastianoni: uomo di Angelo

Vincenzo Maggio: poliziotto

Veriano Ginesi: banchiere di Angelo

Margherita Horowitz: moglie di Gerace

George Wang: maestro Naka-kata

Doppiatori italiani

Pino Locchi: Sonny

Glauco Onorato: Charlie Smith

Sergio Fiorentini: Angelo

Ferruccio Amendola: Bill Vanders

Gianfranco Bellini: Gerace

Luciano De Ambrosis: il Cobra

La trama

Stati Uniti anni ’30, Charlie (Bud Spencer) lottatore mascherato e l’ambizioso Sonny (Giuliano Gemma), inserviente in una palestra di lotta giapponese stanchi di dover tirare a campare decidono di mettere a frutto le loro indubbie doti da rissa per farsi assumere dal gangster locale soprannominato Sorriso (Robert Middleton). Inizia così per i due la carriera nella “famiglia” che sembra però complicarsi da subito, quando per sbaglio in un locale i due picchiano un politico rischiando di scatenare una serie di ritorsioni, così vengono subito inviati a recuperare crediti a Little Italy dove Sorriso taglieggia i negozianti. Anche qui i due, decisamente troppo morbidi, non sembrano avere davvero la stoffa per fare i criminali, non riuscendo così a cavare un ragno dal buco neanche con i poverissimi negozianti della zona, e oltretutto fanno anche il grosso azzardo di sconfinare nella zona di una famiglia avversaria, scatenando così una vera e propria guerra tra bande, da cui alla fine i due saranno gli unici ad uscire incolumi.

Il nostro commento

Enzo Barboni alias E.B. Clucher applica al gangster-movie la ricetta parodia/comedy già utilizzata per gli spaghetti-western e in particolare per il dittico “Trinità”. In Anche gli angeli mangiano fagioli, Giuliano Gemma ammicca a Terence Hill e Bud Spencer fa…Bud Spencer, per un sentito e furbo omaggio “vintage” che fa il verso a classici hollywoodiani come La Stangata. Nonostante si percepisca forte l’assenza del partner storico di Bud Spencer, la nuova accoppiata fa del suo meglio per amalgamarsi, e alla fine il divertimento “formato famiglia” è ancora una volta assicurato, con le musiche degli Oliver Onions ad accompagnare il tutto e a rappresentare la ciliegina sulla torta.

Curiosità

Enzo Barboni (Lo chiamavano Trinità…) ha diretto il film con lo pseudonimo E.B. Clucher.

In origine co-protagonista del film doveva essere Terence Hill, ma alla fine la produzione scelse Giuliano Gemma.

Il film ha fruito di un sequel datato 1974 dal titolo Anche gli angeli tirano di destro ancora diretto da Barboni con protagonista Giuliano Gemma affiancato stavolta dal campione olimpico Ricky Bruch che prenderà il posto di Bud Spencer.

Nella scena del sarto, fa una fugace apparizione Alvaro Vitali.

Enzo Barboni riguardo al casting di Giuliano Gemma: “In ‘Anche gli angeli mangiano fagioli’ c’era Giuliano Gemma, ma il film era destinato a Bud Spencer e Terence Hill, e lì è successo o un malinteso tra il produttore e gli agenti di questi attori, oppure fu che Mario Girotti (Terence Hill) doveva andare in America: restò Carlo Pedersoli (Bud Spencer) e al posto di Mario prendemmo Gemma, che se la cavò egregiamente, devo dire. Intanto è spiritosissimo, e poi è sportivo, moderno, e se l’è cavata veramente bene. Il risultato è stato pari agli altri film, né più né meno. Anche lì una specie di uniforme, perché erano due gangster, non proprio capaci di fare il loro mestiere, per cui si ritrovavano loro malgrado sempre dalla parte opposta. Anche a Gemma è stato un po’ difficile togliersi di dosso i panni di Ringo, era stato per anni con il cappello e la pistola. E poi c’è un altro particolare, che in Italia di attori ce ne sono pochi. È vero che non è più il cinema del bello, come era una volta, ma Giuliano rappresenta qualche cosa, perché è moderno, forse l’unico che abbiamo, è un atleta, ha un carattere d’oro, professionista al massimo grado, tranquillo, antidivo per eccellenza, modestissimo…Con Pedersoli andò subito d’accordo. È impossibile non andare d’accordo con Giuliano!”.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono firmate dai fratelli Guido e Maurizio De Angelis con lo pseudonimo Oliver Onions .

. Il brano “Angels and beans”, tema principale della colonna sonora, è interpretato da Kathy & Gulliver.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]