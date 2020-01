Stasera in tv: "Inside Man" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 gennaio 2020

Rete 4 stasera propone "Inside Man", crime-thriller del 2006 diretto da Spike Lee e interpretato da Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster.

Cast e personaggi

Denzel Washington: Keith Frazier

Clive Owen: Dalton Russell

Jodie Foster: Madeline White

Christopher Plummer: Arthur Case

Willem Dafoe: Capitano John Darius

Chiwetel Ejiofor: Bill Mitchell

Kim Director: Stevie

Amir Ali Said: Brian

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Keith Frazier

Fabio Boccanera: Dalton Russell

Laura Boccanera: Madeline White

Bruno Alessandro: Arthur Case

Ennio Coltorti: Capitano John Darius

Franco Mannella: Bill Mitchell

Daniela Calò: Stevie





La trama

Il Detective Keith Frazier (Denzel Washington) è stato appena promosso e deve riscattarsi da uno scandalo per corruzione. Dalton Russell (Clive Owen) è un brillante criminale che fa tabula rasa di quello che credevamo di sapere su una rapina in banca, mentre Madeline White (Jodie Foster) è una misteriosa e potente intermediaria di Manhattan perfettamente in grado di ottenere sempre tutto quello che i suoi clienti strapagano per avere.

I tre duri newyorchesi si scontrano nel tentativo di superarsi a vicenda in astuzia per proteggere interessi contrastanti e rappresentano tutti i pezzi di un intricato puzzle, dove ogni elemento non è forse ciò che veramente sembra.





Il nostro commento

Il regista Spike Lee ci regala un coinvolgente crime-thriller ad orologeria che si dipana su diversi piani temporali e gioca con una serie di cliché, mai banalizzandone l’utilizzo e condendo il tutto con cast stellare ed una intelligente e intrigante trama parallela. E’ chiaro l’intento del regista di svecchiare e giocare con il genere, ma rispettandolo e omaggiandone ripetutamente i classici.

Il cast è ligio al dovere con l’efficace Denzel Washington, il tenebroso Clive Owen, l’algida Jodie Foster e l’ambiguo Christopher Plummer. Tutti rispettano ruoli e caratterizzazioni rimanendo sempre all’interno di un collage narrativo che punta ad una amalgama attoriale di stampo corale sfuggendo volutamente agli "assolo".

Inside Man è un’operazione perfettamente riuscita che nonostante l’intricato escamotage narrativo non tedia lo spettatore con cervellotici giochi mnemonici, ma lo accompagna verso un finale che lascia soddisfatti e intrigati.





Curiosità



Il film è stato girato in 39 giorni.



Spike Lee ha raccontato che lui e Willem Dafoe si sono incontrati nel bagno degli uomini durante la pausa di un allestimento del Giulio Cesare in cui recitava Denzel Washington. Mentre si trovavano fianco a fianco nel bagno Spike ha detto: "Dobbiamo lavorare insieme" e Dafoe ha risposto: "Sì Spike, dovremmo" e così è stato. Più tardi Spike gli ha mandato la sceneggiatura.



Spike Lee ha raccontato che al momento di fare il film non era consapevole del fatto che gli enigmi erano stati una parte importante della trama in un altro thriller ambientato a New York, Die Hard - Duri a morire (1995). Il regista ha detto che se lo avesse saputo avrebbe tagliato le scene dell'enigma dal suo film.



La scena in cui il ragazzo mostra a Dalton il videogioco con cui sta giocando sulla sua PSP non era nella sceneggiatura originale. Il regista Spike Lee lo ha aggiunto per "fare un commento sull'infatuazione del gangster rap per la violenza". Il gioco non è reale, ma è stato creato da una società specializzata in animazione. Lee ha chiesto loro di portargli un'animazione per "il gioco più violento mai visto".



Le scene degli interrogatori erano per lo più improvvisate.



Questo film segna la quarta collaborazione di Spike Lee e Denzel Washington.



La pizza che la polizia consegna ai rapinatori porta il nome "Sal", un riferimento a uno dei primi film di Spike Lee, Fa' la cosa giusta (1989).



Jodie Foster ha doppiato se stessa nella versione francese del film.



A Rachel Nichols, Kate Hudson e Rachael Leigh Cook è stato offerto il ruolo di Madeleine, ma lo hanno rifiutato. A Jennifer Jason Leigh è stato offerto il ruolo di Madeleine, ma ha declinato. Marcia Cross è stata originariamente lanciata come Madeleine, ma a causa del suo impegno nei panni di Bree nella serie tv Desperate Housewives ha dovuto rinunciare. A Jennifer Love Hewitt è stato offerto il ruolo di Madeleine, ma non ha potuto accettare a causa del suo impegno con la serie tv Ghost Whisperer. Jennifer Connelly ha sostenuto un provino per il ruolo di Madeleine, ma poi non ha accettato la parte.



Marcia Jean Kurtz e Lionel Pina interpretano ruoli che hanno già interpretato nel classico Quel Pomeriggio di Un giorno da cani (1975), la Kurtz è un ostaggio e Pina consegna la pizza ai rapinatori.



In un'intervista Spike Lee ha raccontato che Ron Howard stava per dirigere il film, ma Russell Crowe gli mostrò lo script di Cinderella Man e Howard optò per quest'ultimo.



Jodie Foster ha girato la sua parte in tre settimane.



L'anello di Cartier è un vero anello di diamanti, è stato preso in prestito da Cartier per tre giorni e vale un milione e mezzo di dollari.



Alla fine del film la ragazza di Frazier sta leggendo "Gotham Diaries", un romanzo di cui è co-autrice Tonya Lewis Lee, la moglie di Spike Lee.



Il film costato 45 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 39.



La colonna sonora



Le musiche originali del filmsono del jazzista Terence Blanchard collaboratore di lunga data del regista Spike Lee per il quale ha musicato diversi film, tra questi ricordiamo Jungle Fever, Crooklin, Clockers, La 25ª ora e Lei mi odia.

La suoneria sul cellulare di P. Hammond che si ascolta all'inizio del film è "Gold Digger" di Kanye West.



TRACK LISTINGS:

1. Ten thirty

2. Throw a bone

3. Stevie Switcharoo

4. Dalton’s World

5. 357

6. 392

7. 2nd Floor Window

8. Defend Brooklyn

9. Food Chain

10. Above Your Pay Grade

11. Everything Hunky Dory

12. Frazier’s Tour

13. Press Here To Play

14. Nothing Yet

15. Demands in Place

16. Here Lies Peter Hammond

17. Nazis Pay Too Well

18. Nice Talking to You

19. They Bugged Us

20. Hostage Takedown

21. Dr. Phil

22. Photo Ops

23. ESU Search

24. Dalton’s Cell

25. Follow the Ring

26. Good and Ready

27. Chaiyya Chaiyya Bollywood Joint - Sukhwinder Singh, Sapna Awasthi ft Panjabi MC

