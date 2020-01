Stasera in tv: "Australia" su Rai 2

Rai 2 stasera propone "Australia", dramma romantico del 2008 diretto da Baz Luhrmann (Moulin Rouge) e interpretato da Nicole Kidman e Hugh Jackman.

Cast e personaggi

Nicole Kidman: Lady Sarah Ashley

Hugh Jackman: Drover

David Wenham: Neil Fletcher

Bryan Brown: King Carney

Brandon Walters: Nullah

Bruce Spence: Dottor Barker

Jack Thompson: Kipling Flynn

Essie Davis: Katherine

Ben Mendelsohn: Capitano Dutton

Barry Otto: Allsop

David Ngoombujarra: Magarri

Ray Barrett: Bull

Jacek Koman: Ivan

Lillian Crombie: Bandy Legs

Essie Davis: Cath Carney

Doppiatori italiani

Roberta Pellini: Lady Sarah Ashley

Adriano Giannini: Drover

Loris Loddi: Neil Fletcher

Stefano De Sando: King Carney

Federico Bebi: Nullah

Omero Antonutti: Kipling Flynn

Giorgio Borghetti: Capitano Dutton

Franco Zucca: Allsop

Paolo Marchese: Magarri

Roberto Draghetti: Bull

Stefano Mondini: Ivan

Antonella Giannini: Bandy Legs

La trama

Il film segue la vicenda di un’aristocratica inglese (Nicole Kidman) che, arrivata in australia incontra un uomo rude (Hugh Jackman) con il quale deve unire le forze per salvare la proprietà che ha ereditato.

Il nostro commento

L'Australia di Baz Luhrmann è un omaggio alla terra natia del regista e ai classici Hollywoodiani, un kolossal che ammicca al musical, sconfina nel melò e incornicia in un collage di paesaggi mozzafiato un paio di carismatici divi che sembrano usciti da una macchina del tempo tanto sono dotati di un carisma d'altri tempi.

Nicole Kidman ha salvato Hugh Jackman da uno scorpione velenoso sul set del film. L'attrice dopo aver notato lo scorpione velenoso strisciare sulla gamba del collega con molta calma gli ha chiesto di non muoversi mentre raccoglieva l'aracnide mettendolo nel suo cappello per poi dirigersi verso il bosco e liberarlo. Tutti hanno applaudito, ma hanno chiesto all'attrice perché non lo avesse schiacciato. La Kidman ha risposto: "non ucciderei mai un animale. Ogni creatura qui ha il suo scopo".



C'era Heath Ledger candidato al ruolo di protagonista maschile del film, ma ha rinunciato per girare Il cavaliere oscuro.



Non meno di 15 bambini sono nati a membri di cast e troupe durante la lunghissima fase di produzione, uno di questi è stata la figlia di Nicole Kidman.



Anche se il calendario delle riprese è stato rinviato di un anno e mezzo, Nicole Kidman non ha mai perso la sua fede nel progetto e ha continuato a prepararsi per il ruolo, preparazione che ha incluso un giro del paese a cavallo con la sua famiglia e persino la castrazione di tori.



Oltre 1500 cavalli allo stato brado sono stati usati per questo film.



Nicole Kidman ha rivelato che lei ha accettato di recitare nel film senza leggere la sceneggiatura. Hugh Jackman ha dichiarato in un'intervista che la Kidman gli ha detto che doveva essere assolutamente nel film ad una festa per il Super Bowl e quando Jackman le ha fatto notare che non c'era nemmeno uno script, la Kidman gli disse di dimenticare la sceneggiatura perché c'era Baz Luhrmann alla regia.



Brandon Walters è stato scoperto da Baz Luhrmann mentre era alla ricerca di un giovane ragazzo per intepretare l'importante ruolo di Nullah per oltre 12 mesi. Il regista aveva annunciato casting su livello nazionale grazie ad alcuni annunci alla radio australiana.



Ci sono voluti nove mesi per terminare le riprese del film. Alcune riprese aggiuntive sono state effettuate a fine 2008.



Le riprese del progetto sono iniziate nella primavera del 2007. Baz Luhrmann si avvicinò alle riprese con una determinazione ossessiva. Ha costantemente girato e ri-girato alcune scene fino a quando non fu pienamente soddifatto del risultato. Questa ossessiva attenzione al dettaglio ha fatto si che il progetto sforasse il budget previsto causando anche diversi problemi di pianificazione. Per aggiungere ulteriori difficoltà alla produzione sembra che l'Australia in sé non fosse molto collaborativa. In un'occasione il più grande e costoso dei set realizzati per il film è stato completamente allagato quando una pioggia torrenziale ha colpito una parte del Paese che di solito non veniva colpita da intemperie di quella portata. In altre occasioni le riprese hanno subito ritardi di diversi giorni a causa del maltempo o della scarsa illuminazione. Ogni ritardo era particolarmente costoso su un progetto di queste proporzioni dal momento che Luhrmann aveva una troupe composta da centinaia di persone e una mandria di millecinquecento capi di bestiame che doveva essere nutrita e curata quotidianamente. Questo ha svuotato completamente il budget assegnato per il film e parte della produzione ha finito per essere improvvisata. Luhrmann ha anche dovuto spostare le riprese delle scene finali del film da Darwin, dove avrebbero dovuto aver luogo, a Bowen perché il governo locale gli forniva un bonus di 500.000 dollari per girare in loco.



Tra i candidati al ruolo di protagonista maschile durante la pre-produzione figurava anche Russell Crowe. I dirigenti della 20th Century Fox però volevano ridurre notevolmente il compenso chiesto da Crowe al fine di ridimensionare il budget del film. Questa decisione portò Crowe ad abbandonare il progetto.



In questo film l'attore e stuntman di Hong Kong Wah Yuen ha fatto il suo debutto ufficiale in lingua inglese. Yuen, un compagno di classe di Jackie Chan e Sammo Hung, ha interpretato il cattivo in alcuni classici di Hong Kong, ma il ruolo che lo ha reso più conosciuto a livello internazionale è stato quello di Landford nell'action-comedy con arti marziali Kung Fusion (2004).



La parola "Billabong" è spesso citata nel film, anche per quanto riguarda la scena chiave in cui Lord Ashley viene assassinato. Si tratta di un termine australiano per descrivere un piccolo lago.



Il film costato 78 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 211.



Il governo australiano nel 1973 ha ufficialmente abbandonato il progetto di assimilazione degli australiani indigeni nel Territorio del Nord. Nel 2008 il Primo Ministro d'Australia ha offerto scuse formali ai membri delle "Generazioni rubate".



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore australiano David Hirschfelder (Shine, Elizabeth, Sliding Doors). Hirschfelder torna a collaborare con Baz Luhrmann dopo aver musicato Ballroom - Gara di ballo (1992).

Tra i brani inclusi nella colonna sonora segnaliamo gli standard jazz "Begin the Beguine", "Tuxedo Junction", ""Sing Sing Sing (With a Swing)" e "Brazil"; "Nimrod" variazione sul tema "Enigma" di Edward Elgar si può ascoltare nella scena finale del film.



Il regista Baz Luhrmann ha assunto il cantante Rolf Harris per interpretare il brano dei titoli di testa, mentre Elton John ha composto la musica ed eseguito per i titoli di coda la canzone "The Drover's Ballad" (Il testo del brano è del regista Baz Luhrmann).

Sempre nei titoli di coda troviamo anche il brano "By the Boab Tree", canzone nominata ai Satellite Awards, scritta da Luhrmann e interpretata dalla cantante di Sydney Angela Little.



TRACK LISTINGS:

1. Welcome to Australia (Overture) - David Hirschfelder & David Gulpilil

2. The Drover's Ballad - Elton John

3. All Night Long - John Butler Trio

4. You Ride Your Way, I'll Ride Mine - Rolf Harris

5. No Man Hires Me, No Man Fires Me - David Hirschfelder & Mark Lizotte

6. Cantero de Ti - Amelia Farrugia

7. The Rush - David Hirschfelder & John Butler

8. First Kiss - Felix Meagher & Bill Risby

9. Over the Rainbow - Judy Garland

10. Across the Room / Begin the Beguine - David Hirschfelder, Stephen Pigram & Alan Pigram

11. Faraway Downs - Felix Meagher, Baz Luhrmann & Angela Little

12. Whoa Babe - The Ink Spots

13. Life Begins Again - Felix Meagher, Baz Luhrmann & Angela Little

14. I Will Come for You - David Hirschfelder

15. Fire from the Sky - David Hirschfelder

16. King George Calls - Felix Meagher, Baz Luhrmann & Angela Little

17. Nimrod (From the Enigma Variations) - Sir Edward Elgar

18. By the Boab Tree - Ophelia of the Spirits

19. Waltzing Matilda - Ophelia of the Spirits

