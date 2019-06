Stasera in tv: "Tower Heist" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 17 giugno 2019

Italia 1 stasera propone "Tower Heist - Colpo ad alto livello", commedia del 2011 diretta da Brett Ratner (The Family Man) e interpretata da Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick e Tea Leoni.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Ben Stiller: Josh Kovacs

Eddie Murphy: Slide

Matthew Broderick: Chase Fitzhugh

Casey Affleck: Charlie Gibbs

Téa Leoni: Agente Claire Denham

Michael Peña: Enrique Dev'Reaux

Gabourey Sidibe: Odessa Montero

Alan Alda: Arthur Shaw

Stephen Henderson: Lester

Judd Hirsch: Mr. Simon

Nina Arianda: Miss Iovenko

Željko Ivanek: Direttore Mazin

Jessica Szohr: Sasha Gibbs

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: Josh Kovacs

Sandro Acerbo: Slide

Marco Guadagno: Chase Fitzhugh

Alessandro Quarta: Charlie Gibbs

Eleonora De Angelis: Agente Claire Denham

Nanni Baldini: Enrique Dev'Reaux

Alessia Amendola: Odessa Montero

Dario Penne: Arthur Shaw

Angelo Nicotra: Lester

Michele Gammino: Mr. Simon

Tiziana Avarista: Miss Iovenko

Sergio Lucchetti: Direttore Mazin

Melina Martello: Rose

Bruno Alessandro: Marty Klein

Laura Romano: Rita

Claudio Fattoretto: Danzsk

Roberto Gammino: Manuel





La trama

Il film racconta di uno staff di colletti blu che cerca vendetta nei confronti del truffatore di Wall Street che li ha fregati. Dopo aver scoperto che il miliardario che vive nell’attico ha rubato loro la pensione, lo staff del The Tower, un lussuoso condominio di Central Park, organizza un piano per vendicarsi: una rapina per riprendersi quello che gli è stato sottratto.

Josh Kovacs (Ben Stiller), nato a Queens, è da più di un decennio

l’amministratore di uno dei più lussuosi e vigilati condomini di New York. Al suo occhio attento nulla passa inosservato. Nel più elegante e lussuoso appartamento all’ultimo piano del condominio di Josh, il magnate di Wall Street Arthur Shaw (Alan Alda) è agli arresti domiciliari per aver rubato 2 miliardi di dollari ai suoi investitori. E chi è che questo furto ha danneggiato di più? I membri del personale del The Tower, di cui Shaw gestiva le pensioni.





Il nostro commento

Il regista Brett Ratner allestisce un godibile "heist-movie" a tinte comedy, potendo fruire di un nutrito cast di talenti noti, che oltre ad avere come leader Ben Stiller supportato da un ritrovato Eddie Murphy in gran forma, vede anche il ritorno di Matthew Broderick e la partecipazione della talentuosa Gabourey Sidibe all'epoca fresca di nomination agli Oscar per il pluripremiato Precious.

Nonostante la laboriosità del colpo inscenato che ad un certo punto perde in verosimiglianza, il cast sopperisce con efficacia lavorando in perfetta simbiosi, Murphy rispolvera la sua vis comedy meno addomesticata e appannata da anni di troppi family-movies e insieme a Stiller stabilisce un ottimo feeling dando al film uno sprint notevole e un tono oltremodo brillante.

All'ottimo lavoro del cast si aggiuge l’affidabile regia del veterano Ratner che sa esattamente cosa vuole il pubblico e che preferisce sfruttare l’attualissima tematica degli investimenti-truffa come semplice innesco narrativo, lasciando che l’intrattenimento tout-court prenda presto il sopravvento e in questo particolare caso la scelta risulta piuttosto azzeccata e funzionale.





Curiosità







L’idea al centro del film è dell'attore Eddie Murphy che è anche co-produttore del film. Il progetto originale risale al 2005, all'epoca il film doveva essere una sorta di Ocean's Eleven con un cast totalmente afroamericano e avrebbe dovuto includere Chris Tucker, Kevin Hart, Dave Chapelle, Tracy Morgan e Martin Lawrence.



Casey Affleck ha voluto prendere parte al film perché voleva davvero fare una commedia, visto che molto raramente veniva contattato per ruoli non drammatici.



L'unica scena improvvisata del film è quando Odessa insegna come forzare una cassetta di sicurezza.



Il fatto che Ben Stiller fosse coinvolto come protagonista è stato determinante affinché Eddie Murphy tornasse al progetto.



L'Attore Greg Grunberg, che ha un figlio che soffre di epilessia, ha chiesto le scuse da Brett Ratner dopo aver sentito nel trailer una battuta sulle crisi epilettiche. Ratner ha poi chiesto scusa.



La partita a scacchi del 1912 a cui Shaw (Alan Alda) fa riferimento mentre parla con Kovacs (Ben Stiller) è una vera partita in cui si sono confrontati il russo Stepan Levitsky e l'americano Frank Marshall.



I produttori hanno assunto Jeff Sitar, un vero scassinatore di casseforti professionista ed esperto in sicurezza. Sitar ha collaborato alla realizzazione della scena in cui viene forzata la cassaforte ed ha allenato Gabourey Sidibe sull'uso dei vari dispositivi che si utilizzano per abbattere i sistemi di sicurezza di una cassaforte.



Ben Stiller per recitare nel film ha ricevuto un compenso di 15 milioni di dollari, mentre a Eddie Murphy sono stati pagati 7.5 milioni.



Brett Ratner per girare questo film ha rinunciato alla regia della commedia Come ammazzare il capo...e vivere Felici.



La location utilizzata per il condominio di lusso "The Tower" è in realtà il Donald Trump International Hotel and Tower sito a Manhattan.



Nel film si afferma che la Ferrari 250 GT Lusso del 1962 era di proprietà di Steve McQueen. Se è vero che Steve McQueen ha guidato una Ferrari 250 Lusso del 1962, in realtà la sua macchina era marrone nocciola (Chestnut Brown), non rossa come quella che si vede nel film.





Il produttore Brian Grazer ha svelato che il personaggio di Arthur Shaw interpretato da Alan Alda è stato ispirato dal truffatore Bernard Madoff accusato di una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi.



Alcune catene di cinema hanno rifiutato di prenotare il film, quando la Universal ha rivelato che avevano in programma di rendere disponibile il film in Video on Demand tre settimane dopo l'uscita nelle sale. La loro preoccupazione su come questa mossa avrebbe potuto danneggiare le vendite dei biglietti ha spinto La Universal a fare marcia indietro sul VOD.



La Universal voleva una scena supplementare finale per mostrare ciò che è accaduto ai personaggi interpretati da Ben Stiller e Eddie Murphy, ma quest'ultimo ha detto che l'avrebbe girata solo se gli veniva pagato un supplemento di 500.000$, così l'idea della scena è stata abbandonata.



Per perfezionare il suo accento giamaicano l'attrice Gabourey Sidibe ha fruito di 3 vocal coach.



A Robert Redford è stato offerto il ruolo di Arthur Shaw, ma ha declinato l'offerta.



Nel film ci sono oltre 500 effetti visivi.



La Ferrari utilizzata in molte delle scene è in realtà una Volvo 1800 pesantemente modificata.



La sceneggiatura è stata revisionata da Russell Gewirtz, Rawson Marshall Thurber, Leslie Dixon e Noah Baumbach.



Lo sceneggiatore Jeff Nathanson su richiesta di Brett Ratner ha aggiunto il ruolo di Odessa appositamente per Gabourey Sidibe.



La modella di Victoria Secret Kate Upton appare in un cameo come l'amante di Mr. Hightower. Una sua foto reale tratta da una delle sue campagne pubblicitarie viene inquadrata nella vetrina di un negozio di Victoria Secret quando Josh va a rubare della biancheria intima.



Il film costato 85 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 153.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del canadese Christophe Beck (Voices, Parto col folle, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini).

La compositrice britannica Rachel Portman (Le regole della casa del sidro, Chocolat, La duchessa) ha composto una partitura completa per il film rimasta inutilizzata.



TRACK LISTINGS:

1. Theme from Tower Heist

2. Code Black

3. Shawfrontation

4. The Germ

5. Lester's Loss

6. My Little Bitch

7. Macy's Day

8. The Marshall Swindle

9. Right At Rikers

10. Fifty Dollar Thrift Lift

11. The Charlie Deception

12. We Go On Snoopy

13. Courthouse Con

14. Grand Theft Auto

15. Gonna Call Ralph

16. Strong Box Situation

17. Shaft Fail

18. Odessa's Cake

19. Arrested

20. Shawstafari

21. Gold Rush

22. End Titles

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]