Stasera in tv: "Hurricane" su Rai 3

sabato 24 agosto 2019

Rai 3 quest'oggi propone in prima serata "Hurricane - Il grido dell'innocenza", dramma biografico del 1999 diretto da Norman Jewison (Stregata dalla luna) e interpretato da Denzel Washington.

Cast e personaggi

Denzel Washington: Rubin 'Hurricane' Carter

Vicellous Reon Shannon: Lesra Martin

Deborah Kara Unger: Lisa Peters

Liev Schreiber: Sam Chaiton

John Hannah: Terry Swinton

Dan Hedaya: Det. Sgt. Della Pesca

Debbi Morgan: Mae Thelma

Clancy Brown: Ten. Jimmy Williams

David Paymer: Myron Bedlock

Harris Yulin: Leon Friedman

Rod Steiger: Giudice Sarokin

Badja Djola: Mobutu

Vincent Pastore: Alfred Bello

Al Waxman: Direttore del carcere

Merwin Goldsmith: Giudice Larner

Doppiatori italiani

Angelo Maggi: Rubin 'Hurricane' Carter

Fabrizio Vidale: Lesra Martin

Laura Boccanera: Lisa Peters

Saverio Indrio: Sam Chaiton

Enrico Di Troia: Terry Swinton

Bruno Alessandro: Det. Sgt. Della Pesca

Alessandra Cassioli: Mae Thelma

Massimo Corvo: Ten. Jimmy Williams

Gianni Bonagura: Leon Friedman

Gianni Musy: Giudice Sarokin

Vittorio Di Prima: Mobutu

Sergio Tedesco: Direttore del carcere

Paolo Lombardi: Giudice Larner





La trama

Rubin "Hurricane" Carter (Denzel Washington) diventa la vittima sacrificale di un’America razzista e contraddittoria nella quale ancora il colore della pelle è un imprinting genetico che equivale a disprezzo e inferiorità.

Recluso in un riformatorio Rubin riesce a fuggire dopo otto lunghi anni di detenzione e cerca rifugio nell’esercito dove si arruola, ma al ritorno ad attenderlo c’è ancora la prigione.

Rubin decide così di affrontare sul ring una vita che sembra avergli voltato le spalle diventando un pugile professionista di grande talento, arrivando a sfidare il campione del mondo dei pesi medi, ma il match vedrà Rubin scontrarsi ancora una volta con un malcelato razzismo che sembra non aver risparmiato neanche lo lo sport.

Per Rubin i guai con la legge però non sono finiti, poiché dovrà affrontare un'accusa di triplice omicidio e conseguente condanna a tre ergastoli.

Sarà ancora in carcere che l'ex pugile scontando la condanna a vita scriverà la sua autobiografia, libro che arriverà nelle mani di Lesra Martin (Vicellous Reon Shannon), un giovane originario di Brooklyn che convincerà la sua famiglia canadese a supportare il caso con un team legale che porterà finalmente, dopo vent’anni di detenzione, alla scarcerazione di Rubin.





Il nostro commento

Il regista Norman Jewison porta sullo schermo uno dei casi di giudiziari americani più famosi, la forza intrinseca di un racconto biografico di riscatto e speranza in questo caso è supportata da un protagonista di altissimo profilo come Denzel Washington, capace di regalare al suo personaggio sfumature di rara intensità emotiva, corredate da una regia asciutta e molto ben equilibrata tra storia personale e travagli giudiziari.

Hurricane - Il grido dell’innocenza è un biopic di ottima fattura, ben girato e ben interpretato anche se bisogna doverosamente segnalare l'utilizzo a puro scopo di drammatizzazione di una corposa serie di espedienti narrativi che hanno modificato parte dei fatti reali.





Curiosità



Il film è basato sulla vita del pugile Rubin Carter, la sceneggiatura scritta da Armyan Bernstein e Dan Gordon è basata sul libro "Lazarus e Hurricane" di Sam Chaiton e Terry Swinton nonché sull'autobiografia dello stesso Rubin Carter.



Denzel Washington per il suo ruolo è stato candidato ad un Oscar come miglior attore protagonista e premiato per la sua performance con un Golden Globe come miglior attore drammatico.



La storia di Rubin ha ispirato il brano "Hurrycane" di Bob Dylan.



L’ex-Campione del Mondo dei pesi medi Joey Giardello ha citato in giudizio i produttori del film per diffamazione a causa della raffigurazione a sfondo razzista del suo incontro con Rubin, la causa è finita con un accordo extra-giudiziale. In seguito Jewison ha accettato di fare una dichiarazione sulla versione DVD del film affermando che: "Giardello era senza dubbio un grande combattente".



Il film è stato accusato da alcuni critici americani di testate come New York Times, New Yorker e New York Post di aver edulcorato e falsificato i fatti giudiziari.



Carter è stato effettivamente condannato per tre rapine ed è stato detenuto quattro anni in carcere prima del suo processo per omicidio.



Il personaggio del Detective Della Pesca è stato inventato, il vero detective Vincent DeSimone non ha mai incontrato Carter prima dell'incidente al Lafayette Grill. Egli morì nel 1979 quindi non ha mai incontrato la coppia canadese né partecipato al processo del 1985.



In realtà Carter non ha tenuto un discorso in aula quando la sua condanna è stata rovesciata e Lesra non era presente.



Carter è stato congedato con disonore dall'esercito dopo aver affrontato quattro corti marziali (dopo un servizio di soli 21 mesi).



L'immagine di Malcolm X nella cella di Hurricane è in realtà una foto di Denzel Washington nell'omonimo biopic.



Denzel Washington si è allenato per oltre un anno con un allenatore di boxe.



All'attore Greg Kinnear è stato offerto il ruolo di Sam Chaiton.



Wesley Snipes e Samuel L. Jackson sono stati in lizza per il ruolo di protagonista.



Rubin "Hurricane" Carter è morto a Toronto il 20 aprile 2014 all'età di 76 anni.



Il film costato 53 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 73, di questi 50 arrivano dal box office statunitense.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Christopher Young (Entrapment, Spider-Man 3, Sinister).

(Entrapment, Spider-Man 3, Sinister).

La colonna sonora inlcude anche il brano "So Amazing" interpretato dai Boyz II Men, gruppo vocale americano di R&B.

, gruppo vocale americano di R&B.

Sono uscite due versioni della colonna sonora, una con le musiche di Christopher Young e una seconda con una compilation di brani ispirati dal film.



Le musiche originali del film:

1. So Amazing - Boyz II Men

2. The Hurricane

3. Rube

4. You Have Transcended

5. Scream Of Silence

6. A Place Called Hell

7. The Sixteenth Round

8. Racial Motivation

9. Shadows In The Dark

10. Any Two Will Do

11. Still Life

12. John Artis

13. Lazarus And The Hurricane

14. Hate Put Me In Prison, Loves Gonna Gust Me Out

15. I Will Rise Again

Le canzoni ispirate al film:

1. Hurricane - Black Thought/Common/Mos Def

2. Little Brother - Black Star

3. Love Sets You Free - Kelly Price And Aaron Hall

4. Don't Know - The Jazzyfatnastees

5. Isolation - Me'Shell Ndegeocello

6. The Revolution Will Not Be Televised - Gil Scott-Heron

7. One More Mountain (Free Again) - K-Ci & Jojo

8. Hurricane - Bob Dylan

9. Hard Times No One Knows - Ray Charles

10. In The Basement - Etta James

11. Still I Rise - Melky Sedeck

12. I Don't Know - Ruth Brown

13. So Amazing - Clark Anderson

14. The Suite - Christopher Young

