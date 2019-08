Stasera in tv: "Sister Act" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 12 agosto 2019

Rai 1 stasera propone "Sister Act - Una svitata in abito da suora", commedia del 1992 diretta da Emile Ardolino (Dirty Dancing) e interpretata da Whoopi Goldberg, Maggie Smith e Harvey Keitel.

Cast e personaggi

Whoopi Goldberg: Deloris Van Cartier/suor Maria Claretta (Mary Clarence)

Maggie Smith: Madre Superiora

Kathy Najimy: suor Maria Patrizia (Mary Patrick)

Wendy Makkena: suor Maria Roberta (Mary Robert)

Mary Wickes: suor Maria Lazzara (Mary Lazarus)

Bill Nunn: Eddie Souther

Harvey Keitel: Vince LaRocca

Joseph Maher: monsignor O'Hara

Rose Parenti: suor Alma

Ellen Albertini Dow: suor Maria Felicita

Ruth Kobart: suor Maria Ignazia

Charlotte Crossley: Tina

Jenifer Lewis: Michelle

Doppiatori italiani

Sonia Scotti: Whoopi Goldberg

Gabriella Genta: Maggie Smith

Antonella Rinaldi: Kathy Najimy

Chiara Colizzi: Wendy Makkena

Wanda Tettoni: Mary Wickes

Marco Mete: Bill Nunn

Mario Cordova: Harvey Keitel

Pietro Biondi: Joseph Maher

Silvia Pepitoni: Charlotte Crossley

La trama

La cantante di casinò Deloris Van Carter (Whoopi Goldberg) è l’amante del boss malavitoso Vince La rocca (Harvey Keitel), che dal canto suo non ha nessuna intenzione di lasciare la moglie per lei.

Dopo l’ennesima discussione su un presunto divorzio che tarda a venire, La Rocca per farsi perdonare le manda un bel visone su cui però spicca il nome della di lui consorte Connie.

Stanca e irritata Deloris si reca a casa di La Rocca per cantargliene quattro e mollarlo una volta per tutte, ma per una sfortunata coincidenza assiste all’omicidio dell’autista del boss colto in flagrante mentre spifferava informazioni alla polizia.

Deloris immagina subito quale sarà il prossimo ordine del boss, eliminare un'altra scomoda testimone, così spaventata la donna fugge in fretta e furia da Las Vegas e sotto la protezione della polizia, che intende utilizzarla in tribunale per incastrare La Rocca, si nasconde nell’ultimo posto dove l'andrebbero a cercare, un convento di suore carmelitane.

Il nostro commento

Spassosa comedy che non perde un colpo grazie alla performance di una vulcanica ed esilarante Whoopi Goldberg, una pellicola cucita addosso all’attrice che può tornare agli spassosi eccessi di personaggi come la medium di "Ghost", ruolo che due anni prima gli valse l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Il regista Emile Ardolino, all'attivo per lui il romance musicale "Dirty Dancing - Balli proibiti" e la divertente comedy "Uno strano caso", conosce a menadito il genere e quindi regala ad uno script a tratti un po' sconclusionato tutta la carica necessaria per trasformarsi in un successo.

Curiosità



Il film ha fruito di un sequel "Sister Act 2 - Più svitata che mai" uscito nei cinema nel 1993.



Mentre Paul Rudnick stava scrivendo la sceneggiatura, Bette Midler (che in quel momento era candidata al ruolo di protagonista) ha suggerito che sarebbe stato utile recarsi in un vero convento per prepararsi al ruolo. L'attrice quindi soggiornò presso l'Abbazia Regina Laudis in Betlemme che si trova in Connecticut. La madre superiora di questo convento era suor Dolores Hart che in gioventù era stata un'attrice, cantante e ballerina in film di Hollywood come La via del male (1958) con Elvis e il romance La spiaggia del Desiderio (1960). Madre Hart è ancora l'unica suora nota per essere un membro votante della Academy of Motion Picture Arts and Sciences e lei e le sue consorelle ogni anno guardano la cerimonia di premiazione degli Oscar.



Una scena di apertura mostra una Dolores versione ragazzina interpretata da Isis Carmen Jones. Nello stesso anno la Jones ha interpretato anche una versione "giovane" di Guinan, altro personaggio interpretato dalla Goldberg nella serie tv Star Trek: The Next Generation.



Il 10 giugno del 1993, Donna Douglas e il suo partner Curt Wilson della Associated Artists Entertainment Inc. hanno intentato una causa da 200 milioni dollari contro la Disney, Whoopi Goldberg, Bette Midler, le loro società di produzione e la Creative Artists Agency sostenendo che il film Sister Act è stato plagiato dal libro "A Nun in the Closet" di proprietà dei due soci. Douglas e Wilson hanno affermato che nel 1985 avevano sviluppato una sceneggiatura tratta dal libro. L'azione legale ha sostenuto che vi erano più di cento somiglianze e plagi tra il film e il libro / sceneggiatura di proprietà di Douglas e Wilson. L'azione legale ha inoltre affermato che la sceneggiatura sviluppata era stata presentato a Disney, Goldberg e alla Midler tre volte tra il 1987 e il 1988. Nel 1994 Douglas e Wilson hanno ridimensionato la richiesta a un milione dollari al fine di risolvere il caso. Il giudice ha però sentenziato in favore della Walt Disney Pictures e degli altri imputati. Wilson dopo la sentenza ha dichiarato; "Per riuscire a vincere avrebbero dovuto copiare il nostro materiale parola per parola".



Nei titoli di coda la copertina della rivista Rolling Stone è vera.



Le parti cantate dell'attrice Wendy Makkena sono state doppiate da Andrea Robinson.



Il film è stato successivamente trasformato in un musical. Whoopi Goldberg è apparsa in una serie limitata di performance a Londra interpretando in quel caso la Madre Superiora.



La chiesa in cui Whoopi Goldberg trova rifugio è la chiesa cattolica di St. Paul che si trova al 221 di Valley Street nel quartiere Outer Mission di San Francisco.



Il regista Pedro Almodóvar ha rifiutato un'offerta per dirigere il film.



Il film costato 31 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 231.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marc Shaiman (Harry ti presento Sally, Hairspray, Insonnia d'amore).

Shaiman ha ricevuto tre nomination all'Oscar per le colonne sonore di Il presidente - Una storia d'amore, Il club delle prime mogli e Patch Adams e un'ulteriore nomination alla migliore canzone originale per il lungometraggio d'animazione South Park - Il film.



La colonna sonora include anche brani di C&C Music Factory, Fontella Bass, Etta James, Dee Dee Sharp e Lady Soul.



TRACK LISTINGS:

1. The Lounge Medley - Deloris & The Ronelles

2. The Murder - Marc Shaiman

3. Getting Into The Habit - Marc Shaiman

4. Rescue Me - Fontella Bass

5. Hail Holy Queen - Deloris & The Sisters

6. Roll With Me Henry - Etta James

7. Gravy - Dee Dee Sharp

8. My Guy (My God) - Deloris & The Sisters

9. Just A Touch Of Love (Everyday) - C&C Music Factory

10. Deloris Is Kidnapped - Marc Shaiman

11. Nuns To The Rescue - Marc Shaiman

12. Finale: I Will Follow Him ('Chariot') - Deloris & The Sisters

13. Shout - Deloris & The Sisters & The Rondelles

14. If My Sister's In Trouble - Lady Soul

