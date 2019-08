Stasera in tv: "Parto col folle" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 11 agosto 2019

Italia 1 stasera propone Parto col folle (Due Date), commedia del 2010 diretta da Todd Phillips (Una notte da leoni) e interpretata da Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis.

Cast e personaggi

Robert Downey Jr.: Peter Highman

Zach Galifianakis: Ethan Tremblay / Ethan Chase

Michelle Monaghan: Sarah Highman

Juliette Lewis: Heidi

Todd Phillips: Barry

Jamie Foxx: Jim

RZA: Marshall

James Martin Kelly: Chuck

Danny McBride: Impiegato Wester Union

Charlie Sheen: se stesso/Charlie Harper

Jon Cryer: se stesso / Alan Harper

Doppiatori italiani

Luca Ward: Peter Highman

Roberto Stocchi: Ethan Tremblay / Ethan Chase

Barbara De Bortoli: Sarah Highman

Emanuela Rossi: Heidi

Christian Iansante: Barry

Roberto Draghetti: Jim

Alberto Angrisano: Impiegato Wester Union

Francesco Bulckaen: Charlie Sheen / Charlie Harper

Enrico Pallini: John Cryer / Alan Harper





La trama

Peter Highman (Robert Downey Jr.) è un padre in attesa della nascita del suo primo figlio. La moglie sta per partorire. Mentre cerca di prendere un volo da Atlanta a Los Angeles per starle accanto durante il parto, le sue intenzioni naufragano completamente quando incontra per caso un aspirante attore in cerca di guai, Ethan Tremblay (Zach Galifianakis) che porterà entrambi ad essere cacciati dell’aereo e messi su una lista di passeggeri non graditi...mentre i bagagli di Peter, il suo portafoglio e la sua carta d’identità prendono il volo senza di lui.

Senza alcuna alternativa possibile, Peter è costretto ad accettare un passaggio da Ethan e dal suo cane in quello che diventerà un viaggio “on the road from coast to coast” in cui andranno distrutte varie automobili, varie amicizie e, soprattutto, i nervi di Peter.





Il nostro commento

Il regista Todd Phillips, reduce dall’exploit al box-office del suo Una notte da leoni, torna a collaborare con Zach Galifianakis affiancandogli l’eclettico Robert Downey Jr. e bisogna ammettere che l’operazione "strana coppia" in formato road-movie regala più di qualche momento spassoso, pur lasciando la netta sensazione che l’accoppiata potesse regalare qualcosa di più, magari trasformando una commedia senza dubbio molto godibile in qualcosa di memorabile.

Comunque Todd Phillips sa maneggiare con dovizia il genere, ci sono un paio di scambi davvero memorabili all’interno di una serie di gag che mantengono un certo intrigante cinismo di fondo tipico delle black-comedy, poi inutile dirlo Galifianakis non delude mai se si apprezzano e recepiscono a dovere le sue sfumature surreal-demenziali che rappresentano l’antitesi della comicità ipedinamica di attori come Jim Carrey e proprio per questo spassosa alternativa comedy.

Inutile dire che con due attori di tale caratura difficilmente si poteva "floppare" e infatti in Parto col folle si ride a più riprese e l’utilizzo di elementi tipici e ben rodati da "buddy-comedy" aiutano non poco uno script che pur non presentando guizzi di sorta fa senza dubbio il suo dovere, quello di fornire un’adeguata cornice a due ottime performance.





Curiosità



Nel cast troviamo diversi cameo come quello di Jamie Foxx, Juliette Lewis e Charlie Sheen.



Alan Arkin ha girato alcune scene nei panni del padre a lungo perduto di Peter, ma sono state tagliate dal montaggio finale del film.



Il camioncino nero guidato da Darryl (Jamie Foxx) è un Dodge Warlock prodotto solo dal 1976 al 1979.



La patente di guida di Ethan riporta la data di nascita del 1° ottobre 1969, la stessa dell'attore Zach Galifianakis.



Il regista Todd Phillips appare nel film in un cameo: è Barry l'uomo in casa di Juliette Lewis.



Susan Downey, la moglie di Robert Downey Jr., è produttrice esecutiva del film.



Il film costato 65 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 211.



La colonna sonora







Le musiche originali del film sono del compositore canadese Christophe Beck che ha già collaborato con il regista Todd Phillips per la trilogia Una notte da leoni.

La colonna sonora include anche brani di Cream (White Room), Pink Floyd (Hey You), Rod Stewart (Amazing Grace), Ice cube (Check Ya Self 2010), Sam and Dave (Hold on I'm coming), Billy Currington (People are crazy), Wolfmother (New Moon Rising), Mikonos (Fleet Foxes), MIMS (This Is Why I'm Hot), Neil Young (Old man - live at massey hall), Cowboy Junkies (Sweet Jane), Band of Horses (Is There a Ghost).



TRACK LISTINGS:

1. Hold on I'm Comin'

2. New Moon Rising

3. Is There a Ghost

4. People Are Crazy

5. White Room

6. This Is Why I'm Hot

7. Sweet Jane

8. Amazing Grace

9. Check Ya Self 2010

10. Glaucoma

11. A Good Sign

12. Ethan's Theme

