Stasera in tv: “12 Rounds” su Rete 4

Cast e personaggi

John Cena: Det. Danny Fisher

Aidan Gillen: Miles Jackson

Ashley Scott: Molly Porter

Steve Harris: Agente speciale George Aiken

Brian J. White: Det. Hank Carver

Gonzalo Menendez: Agente Ray Santiago

Taylor Cole: Erica Kessen

Peter Navy Tuiasosopo: Willie Dumaine

Doppiatori italiani

Alessandro Maria D’Errico: Det. Danny Fisher

Luca Sandri: Miles Jackson

Debora Magnaghi: Molly Porter

Ivo De Palma: Agente speciale George Aiken

Niseem Onorato: Agente Ray Santiago

Claudio Moneta: Det. Hank Carver

La trama

L’agente di polizia Danny Fisher (John Cena) per una serie di eventi fortuiti si ritrova nel mezzo di un’imponente missione dell’FBI allestita per arrestare uno noto terrorista e trafficante d’armi internazionale, tale Miles Jackson (Aidan Gillen). Jackson è in fuga con la sua fidanzata Erica e una valigetta colma di diamanti, Fisher e il suo partner incrociano l’auto dei fuggitivi, ne segue un forsennato inseguimento e la morte accidentale della donna di Jackson, quest’ultimo prima di finire in manette promette a Fisher di vendicarla. E’ passato un anno da quell’arresto che ha fruttato ai due agenti una promozione a detective. Nel frattempo Jackson evade di prigione, rapisce la moglie di Fisher e gli fa saltare in aria la casa. Comincia così il piano di vendetta di Jackson che da il via ad un sadico gioco al massacro con il poliziotto che dovrà sopravvivere a 12 prove se vorrà rivedere la moglie viva.

Il nostro commento

12 Rounds si può inserire tra i pochi film riusciti nella altalenante carriera del regista Renny Harlin, un regista capace di passare con nonchalance da dignitose pellicole come Cliffhanger e Die Hard – 58 minuti per morire, a flop stratosferici come Spy e Corsari sino a cimentarsi con titoli davvero inguardabili come The Covenant. 12 Rounds si rivela un discreto action-thriller che ammicca alla serie Die Hard e in particolare al sequel Die Hard – Duri a morire, il film di Harlin condivide diverse somiglianze con il terzo capitolo della celeberrima serie action, vedi un villain con la mania dei giochi al telefono e una forsennata corsa a tappe contro il tempo. Certo Aidan Gillen non è Jeremy Irons e il roccioso John Cena non ha il carisma un pò gigione di Bruce Willis, ma il nostro “erculeo” wrestler ben si presta ad affrontare le sue dodici personali fatiche e all’epoca teanta di ritagliarsi un posticino accanto al nerboruto collega Dwayne “The Rock” Johnson che nel frattempo ha intrapreso la strada che lo porterà a diventare una delle star più pagate di Hollywood.

Curiosità

Le scene in cui Danny è alla guida del camion dei pompieri sono state realizzate con John Cena in cabina, ma un secondo volante era nascosto nella cabina dove un autista stunt celato alla macchina da presa controllava il veicolo.

Per le scene di inseguimento in macchina John Cena si è preparato con il supporto del Dipartimento di Polizia di New Orleans.

Per ogni giorno di riprese il regista Renny Harlin ha premiato il membro più meritevole del cast o della troupe con una bottiglia di vodka Finlandia (Harlin è finlandese).

John Cena soffre di vertigini e una delle scene del film inlcudeva una discesa in corda doppia lungo la parete di un edificio per poi penzolare a mezz’aria. Cena ha confessato che le riprese di questa scena lo hanno messo così a disagio che ha quasi abbandonato il film.

John Cena è stato il secondo wrestler WWE ad avere un secondo ruolo in un film prodotto dalla WWE Films (il precedente era in “Presa motale”). The Rock è stato il primo con Il tesoro dell’Amazzonia e A testa alta.

Nel copione originale di Daniel Kunka il film doveva essere ambientato a Chicago in Illinois, ma Renny Harlin ha cambiato l’ambientazione spostandola a New Orleans.

Il regista Renny Harlin appare almeno tre volte all’inizio del film e alla fine del film. La voce di Harlin può essere ascoltata via radio sull’elicottero con cui Miles Jackson cerca di scappare.

Se si guarda da vicino e con attenzione il cadavere di Erica (Taylor Cole) si può scorgere una lacrima che scende dal suo occhio destro.

Il film nel 2013 ha fruito di un sequel direct-to-video dal titolo Ancora 12 Rounds, come protagonista al posto di John Cena c’è il wrestler Randy Orton.

Il film costato 22 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 18.

