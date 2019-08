Stasera in tv: "Sapore di mare" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 15 agosto 2019

Canale 5 stasera propone "Sapore di mare", film commedia del 1982 diretto da Carlo Vanzina e interpretata da Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari, Marina Suma e Virna Lisi.

Cast e personaggi

Jerry Calà: Luca

Marina Suma: Marina

Virna Lisi: Adriana Balestra

Christian De Sica: Felicino

Karina Huff: Susan

Isabella Ferrari: Selvaggia

Angelo Cannavacciuolo: Paolo

Paolo Baroni: Marchesino Pucci

Angelo Maggi: Marchesino Pucci

Gianni Ansaldi: Gianni

Giorgia Fiorio: Giorgia

Giorgio Vignali: Maurizio

Ugo Bologna: commendator Carraro

Gianfranco Barra: padre di Paolo e di Marina

Annabella Schiavone: madre di Paolo e di Marina

Guido Nicheli: marito di Adriana

Enio Drovandi: Cecco il fotografo

Ennio Antonelli: il bagnino Morino

Edoardo Vianello: se stesso





La trama

1965, un gruppo di ragazzi e alcune famiglie trascorrono un’estate sulle spiagge della Versilia, ci sono i nobili e pettegoli marchesini Pucci, Gianni l’intellettuale che pensa ai libri invece che alla sua bella ragazza Selvaggia (Isabella Ferrari), il classico e cinematografico "romano de Roma" Maurizio e l'adolescente con l’ormone a mille Giorgia.

Le famiglie invece come al solito saranno descritte per classi sociali: i ricchissimi milanesi Carraro con "cummenda", signora e viziata prole al seguito, il playboy e viveur Felicino (Christian De sica) con la sua nuova fiamma, la bella inglesina Susan e l’eterno Peter Pan Luca (Jerry Calà) sempre in vena di scherzi e senza la benché minima intenzione di crescere.

A rappresentare il sud troviamo invece la famiglia napoletana dei Pinardi, alla loro prima vera vacanza in Versilia, composta dagli apprensivi e iperprotettivi coniugi Pinardi più due figli, la bella Marina (Marina Suma) e il timido Paolo (Angelo Cannavacciuolo).

Assisteremo alle vicissitudini goliardico-sentimentali del gruppo tra delusioni d’amore, filarini estivi da ombrellone, romantici falò e baci a labbra salate, fino all’inevitabile e malinconica chiusura della stagione balneare in pure stile "L'estate sta finendo".





Il nostro commento

I fratelli Vanzina sperimentano il racconto corale, Carlo dirige ed Enrico collabora alla sceneggiatura, qui si hanno le prime avvisaglie della deriva da cinepanettone che prenderà il sopravvento dopo i divertenti e riusciti Vacanze di Natale del 1983 e Vacanze in America dell’anno seguente.

I Vanzina in questo caso si rivelano oltremodo scaltri poiché vanno controtendenza evitando accuratamente di imitare la commedia di quel periodo basata sull’estro di comici da "one man show" e si affidano invece ad un cast azzeccato e volenteroso che recita in modo alquanto spontaneo, dando a tutta l’operazione una certa freschezza.

Oltre alla furba confezione c'è un pizzico di fortuna nell'avere a disposizione un pubblico di spettatori che negli anni ’80 ancora possedevano la giusta dose di melanconia e memoria per apprezzare il "musicarello" sentimentale da spiaggia, con tutta la serie di tormentoni anni ’60 che purtroppo oggi, cinematograficamente parlando, hanno perso l’aderenza emotiva di quel decennio.

Quindi operazione nostalgia perfettamente riuscita per i Vanzina, che ci raccontano un'epoca con uno stile pregno di leggerezza e malinconia.





Curiosità



Il film ha fruito di un sequel Sapore di mare 2- un anno dopo, stavolta i Vanzina si occupano solo ddella sceneggiatura lasciando la regia nelle mani del collega Bruno Cortini.



Virna Lisi per il ruolo in questo film ha ricevuto un David di Donatello e un Nastro d'Argento come Migliore attrice non protagonista.



Le riprese del film si sono svolte parte in Versilia (Forte dei Marmi) e parte sul litorale laziale (Ostia e Fregene).



Paolo Baroni, che nel film interpreta uno dei due marchesini Pucci, è noto al pubblico televisivo per il ruolo del “maggiordomo” che introduce gli ospiti della trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa.



Angelo Cannavacciuolo e Marina Sumna, che nel film interpretavano i fratelli napoletani, all'epoca del film erano fidanzati.



Il film che viene proiettato nell'arena all'aperto dove Gianni va per riconciliarsi con Selvaggia è I due colonnelli, diretto nel 1962 proprio da Steno (Stefano Vanzina) padre dei fratelli Vanzina.



Il film si intitola Sapore di mare e non Sapore di sale, perché all'epoca un'altra casa cinematografica aveva messo in cantiere un film con quel titolo da far dirigere a Neri Parenti, registrandone il titolo e acquisendo i diritti dell'omonima canzone di Gino Paoli; il film però non fu mai realizzato e nel sequel si poté usare la canzone.



Il film alla sua uscita incassò 10 miliardi di lire.



La colonna sonora



Le musiche del film sono del cantautore Mariano Perrella dei Pandemonium.

dei

La colonna sonora include 9 brani di Edoardo Vianello tra cui "Abbronzatissima", "Guarda come dondolo" e "I Watussi".



LISTA TRACCE:

1. Stessa spiaggia, stesso mare – Piero Focaccia (Contenuta nei titoli di testa)

2. Abbronzatissima – Edoardo Vianello

3. Cuando calienta el sol – Los Marcellos Ferial

4. Sei diventata nera – Los Marcellos Ferial

5. Luglio – Riccardo Del Turco

6. I Watussi – Edoardo Vianello (Interpretata direttamente da Vianello alla Capannina)

7. Il capello – Edoardo Vianello (Contenuta nei titoli di coda)

8. Windsurf – Edoardo Vianello (Contenuta nei titoli di coda)

9. Una carezza in un pugno – Adriano Celentano

10. Come te non c’è nessuno – Rita Pavone

11. Senza fine – Ornella Vanoni

12. Tremarella – Edoardo Vianello

13. O mio Signore – Edoardo Vianello (Interpretata da Vianello alla Capannina)

14. Guarda come dondolo – Edoardo Vianello

15. Andavo a cento all’ora – Gianni Morandi (Solo canticchiata da Jerry Calà mentre guida il Go-kart)

16. Nessuno mi può giudicare – Caterina Caselli

17. Se mi vuoi lasciare – Michele

18. Perdono – Caterina Caselli

19. C'è una strana espressione nei tuoi occhi - Rokes

20. Segreti – Giorgia Fiorio (brano del 1983 incluso nella compilation della colonna sonora del film)

21. Un anno d’amore – Mina

22. Alla mia età – Rita Pavone

23. Mi sono innamorato di te – Luigi Tenco

24. Una rotonda sul mare – Fred Bongusto

25. Non ho l’età (per amarti) – Gigliola Cinquetti

26. Il cielo in una stanza – Gino Paoli

27. Non son degno di te – Gianni Morandi

28. Una lacrima sul viso – Bobby Solo

29. When you Walked in the Room - Jackie DeShannon (solo canticchiata da Christian De Sica mentre "affonda" il naso nel costume di Karina Huff)

30. Celeste nostalgia – Riccardo Cocciante

31. Il peperone – Edoardo Vianello (nei titoli di coda)

32. Prendiamo in affitto una barca – Edoardo Vianello (nei titoli di coda)

