Stasera in tv: "Sapore di mare 2 - Un anno dopo" su Rete 4

Stasera in tv: "Sapore di mare 2 - Un anno dopo"

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 agosto 2019

Rete 4 stasera propone "Sapore di mare 2 - Un anno dopo", commedia del 1983 diretta da Bruno Cortini e interpretata da Gianni Ansaldi, Angelo Cannavacciuolo, Mauro Di Francesco, Massimo Ciavarro e Isabella Ferrari.

Cast e personaggi

Gianni Ansaldi: Gianni

Angelo Cannavacciuolo: Paolo Pinardi

Mauro Di Francesco: Uberto Colombo

Karina Huff: Susan

Giorgia Fiorio: Giorgia

Paolo Baroni: Marchesino Pucci

Angelo Maggi: Marchesino Pucci

Pascale Reynaud: Alina

Anna Pettinelli: Valeria

Enio Drovandi: Cecco il fotografo

Massimo Ciavarro: Fulvio Comanducci

Gianfranco Barra: Antonio Pinardi, padre di Paolo

Eleonora Giorgi: Tea, amante del commendatore Carraro

Isabella Ferrari: Selvaggia

Ennio Antonelli: il bagnino Morino

Ugo Bologna: Commendatore Carraro

Giorgio Vignali: Maurizio

Francesca Ventura: Reginella

Annamaria Torniai: Maria Carraro, moglie del commendatore

Giovanni Tamberi:

La trama

Versilia 1966, è di nuovo estate e delle coppie della scorsa stagione ritroviamo Paolo (Angelo Canavacciuolo) sempre più innamorato dell’inglesina Susan (Karina Huff), ma lei è a Londra e lui si ritrova incastrato con una fidanzata ricca e poco attraente, ma Paolo ama Susan e parte alla volta di Londra per cercarla, non sapendo che Susan sta tornando in Versilia proprio per lui.

Il cacciatore di dote Uberto (Mauro Di francesco) è pronto a sfoggiare tutto il suo repertorio da playboy da strapazzo per catturare qualche ricca signora in vacanza, dopo un tentativo fallito con la sensuale Tea (Eleonora Giorgi), Uberto adocchia Alina, la bella e giovane amante del commendator Parodi, sembra la preda perfetta, ma l’amore è dietro l’angolo.

Tea in realtà non è ricca e ha le stesse mire di Uberto e schivato il fastidioso playboy, gioca le sue carte con il commendator Parodi e il commendator Carraro.

Il nostro commento

Bruno Contini sostituisce i Vanzina e si cimenta con un copione che è una rilettura del primo riuscito Sapore di mare. Stavolta però manca la nostalgica goliardia che rappresentava la carta vincente dell'originale, e scegliendo di puntare tutto sul romance di stampo balneare il film sulla lunga distanza finisce per "arenarsi".

Curiosità



Alina (l'attrice francese Pascale Reynaud) e Uberto (Mauro Di Francesco), protagonisti nel film di una travagliata storia d'amore, si sono realmente innamorati durante le riprese del film e dalla loro relazione, dopo circa due anni, è nato Daniel.



Anche per Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro il set fu "galeotto", infatti i due si sono fidanzati durante le riprese e poi sposati.



La scena in cui Uberto schiaffeggia il commendatore è un omaggio alla scena finale del film Una vita difficile di Dino Risi.



L'auto del commendator Carraro è una Ferrari 330 GT 2+2 del 1965 con motore V12 di 3967 cm³ da 300 CV.



I fratelli Vanzina quell'anno passeranno a Filmauro per girare Vacanze di Natale, ma visto l'utilizzo di alcune sequenze tagliate dal primo film vennero accreditati come sceneggiatori di questo sequel.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Gianni Boncompagni (I ragazzi di Bandiera Gialla, Il colonnello Buttiglione diventa generale, Il... Belpaese).

Il film include la consueta lista di successi anni '60 tra cui "Sapore di sale" di Gino Paoli, "Sognando la california" dei Dik Dik e diversi brani di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Little Tony, Mina, Caterina Caselli e Patty Pravo.



LISTA TRACCE:

1. Sapore di sale – Gino Paoli (Sigla dei titoli di testa)

2. Sognando la California – Dik Dik

3. Il ragazzo della via Gluck – Adriano Celentano

4. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones – Gianni Morandi

5. L’ora dell’amore – I Camaleonti

6. (I Can't Get No) Satisfaction – Rolling Stones

7. Rose rosse – Massimo Ranieri

8. Quando, quando, quando – Tony Renis

9. E se domani – Mina

10. Ciao ciao - Petula Clark (inclusa solo nella compilation della colonna sonora)

11. Se tu non fossi qui – Mina

12. Cuore matto – Little Tony

13. Riderà – Little Tony (cantata da Little Tony alla Capannina)

14. Azzurro – Adriano Celentano

15. 29 settembre – Equipe 84

16. Acqua azzurra, acqua chiara – Lucio Battisti

17. L'uomo d’oro – Caterina Caselli

18. La coppia più bella del mondo – Adriano Celentano e Claudia Mori

19. Lisa dagli occhi blu – Mario Tessuto

20. La pioggia – Gigliola Cinquetti

21. Il mondo – Jimmy Fontana

22. Cento giorni – Caterina Caselli

23. Tous les garçons et les filles – Françoise Hardy

24. Quelli che hanno un cuore – Petula Clark (inclusa solo nella compilation della colonna sonora)

25. Un mondo d’amore – Gianni Morandi

26. Ragazzo triste – Patty Pravo

27. L'amore – Don Backy

28. L'immensità – Johnny Dorelli

29. Ritornerai – Bruno Lauzi

30. Vamos a la playa – Righeira

31. Tropicana – Gruppo Italiano (nei titoli di coda)

