Stasera in tv: “Dragon Trainer” su Italia 1

Cast e personaggi

Jay Baruchel: Hiccup Horrendous Haddock III

Christopher Mintz-Plasse: Gambedipesce

Craig Ferguson: Skaracchio

America Ferrera: Astrid

Jonah Hill: Moccicoso

Gerard Butler: Stoick

Kristen Wiig: TestaBruta

T. J. Miller: TestadiTufo

Doppiatori italiani

Flavio Aquilone: Hiccup Horrendous Haddock III

Gabriele Patriarca: GambediPesce

Carlo Valli: Skaracchio

Letizia Scifoni: Astrid

Alessio Nissolino: Moccicoso

Roberto Draghetti: Stoick

Letizia Ciampa: Testa Bruta

Mattia Ward: Testa di Tufo

La trama

ll film racconta la storia dell’adolescente vichingo Hic (Jay Baruchel), che vive sull’isola di Berk, dove combattere i draghi è uno stile di vita. L’opinione piuttosto progressista del giovane vichingo e il suo senso dell’umorismo mal si conciliano però con gli ideali della sua tribù e del suo capo, nonché padre, Stoick l’Immenso (Gerard Butler).

Quando Hic viene incluso nel “corso anti-drago” con gli altri giovani vichinghi Astrid (America Ferrera), Moccicoso (Jonah Hill), Gambedipesce (Christopher Mintz-Plasse), e i due gemelli Testa Bruta (Kristen Wiig) e Testa di Tufo (TJ Miller), Hic vede la possibilità di dimostrare di possedere le doti che servono per essere un combattente.

Quando incontra (e ne diviene amico) un drago ferito, il suo mondo e le sue convinzioni vengono totalmente sconvolti, e ciò che era iniziato come un’opportunità per dimostrare il suo valore si trasformerà in un’occasione per stabilire un nuovo corso per il futuro di tutta la sua tribù.

Il nostro commento

Dragon Trainer è un piccolo gioiello che contiene tutti gli elementi tipici dei cartoon di ultima generazione formato “family-movie”, con un suggestivo contesto, un character design accattivante e uno script che oltre a veicolare messaggi ad hoc per i piccoli spettatori non mancherà di intrigare anche la platea più adulta, senza dimenticare un’animazione di alto profilo e la forte impronta action-avventurosa che ne fa un prodotto equilibrato e oltremodo godibile.

La Dreamworks sceglie il mondo dei valorosi vichinghi e la figura del drago, una delle creature mitologiche più fascinose di sempre, per veicolare l’immancabile messaggio dell’accettazione del diverso con una forte connotazione animalista, è lo stesso piccolo protagonista l’outsider tra i propri simili che fungerà da elemento scatenante ed unificatore per il cambiamento, che sfocerà in una solidale convivenza e simbiosi nata sulle ceneri dell’intolleranza e della paura di ciò che non si comprende.

Curiosità

“Dragon Trainer” ha ricevuto due candidature all’Oscar (Miglior film d’animazione e migliore colonna sonora).

Il drago della specie “Furia Buia” in origine doveva apparire simile ad un lupo, invece sul salvaschermo del computer di un dipendente della Dreamworks c’era un leopardo nero che ha ispirato i creatori del film a rendere Sdentato più simile ad un felino.

Nel libro originale Hiccup non ha un interesse amoroso. Inoltre le dimensioni del drago Sdentato nel libro sono simili a quelle della razza “Terribile Terrore”, ed è anche verde e rosso, non nero.

Sdentato è stato chiamato così perché quando Hiccup lo ha trovato non aveva denti. I produttori hanno deciso, con l’approvazione dell’autrice Cressida Cowell, che sarebbe stato più “cinematografico” rendere Sdentato grande abbastanza da poter essere cavalcato come un destriero volante. In base a questa scelta Sdentato è stato completamente ridisegnato come esemplare della razza molto rara dei “Furia Buia”, una razza molto intelligente di drago evoluta per velocità e furtività. Il suo nome nel film deriva dall’osservazione di Hiccup di come i suoi denti sono normalmente ritratti nelle sue fauci in modo che non interferiscano con il suo respiro di fuoco, che in genere è proiettato come un impulso esplosivo.

Quando Hiccup legge il manuale dei Draghi, gli scritti in esso contenuti sono in realtà in semplice inglese crittografato in rune. Con un piccolo sforzo si può leggere ciò che Hiccup sta leggendo ad esempio, “Speed Unknown” (velocità sconosciuta).

L’aspetto e la personalità di Sdentato sono stati ispirati da gatti, cani e cavalli. Il volto porta anche qualche somiglianza con la salamandra gigante, il più grande anfibio al mondo.

I suoni emessi da Sdentato sono una combinazione di vari suoni tra cui la voce del Sound Designer Randy Thom, elefanti marini, cavalli, elefanti, tigri e anche gatti domestici.

Il martello usato da Stoick ha una forte somiglianza con la versione Marvel comics del martello “Mjolnir” brandito da Thor.

I suoni emessi dai draghi Terribile Terrore, incluso il ringhio, sono in realtà basati su quelli di un chihuahua di nome Paco che vive a Cottage Grove in Oregon. Nia Hansen, una sound designer di Skywalker Sound, ha contattato i suoi proprietari dopo aver visto un video di Paco su YouTube. Paco è stato pagato 100 dollari per la sua performance vocale.

Molte delle scene volanti sono chiaramente ispirate da scene di combattimento aereo ed evoluzioni di aerei acrobatici. Sdentato svolge molte manovre acrobatiche riconoscibili come loop, snap rolls e combinazioni varie.

I suoni delle creature e gli effetti audio del film sono stati creati dalla Skywalker Sound.

Il film in origine era destinato a terminare con Hiccup in gran parte incolume dopo la battaglia finale. Tuttavia i registi hanno deciso che non sarebbe stato credibile che gli eroi potessero sconfiggere un nemico così formidabile come il drago “Morte Rossa” senza pagarne fisicamente il prezzo. Così hanno deciso che il ragazzo perdesse parte della sua gamba sinistra, alla fine di creare un deliberato parallelo con il modo in cui il drago Sdentato aveva in precedenza perso la pinna caudale sinistra. Tutte le preoccupazioni su come i genitori avrebbero reagito di fronte all’eroe di un film per famiglie che finisce mutilato sono stati risolte durante le proiezioni di prova. I genitori tra il pubblico hanno detto ai produttori di propria iniziativa che approvavano tale sviluppo della storia e hanno chiesto che venisse conservato nel montaggio finale. Inoltre l’autrice del libro originale, Cressida Cowell, ha elogiato questo finale ritenendolo fedele allo spirito del suo libro.

Secondo il commento audio dell’edizione home video del film quando Hiccup, Astrid e sdentato volano a Dragon Island e sono circondati da tutti gli altri draghi, uno dei draghi sta portando Gloria, l’ippopotamo del film Madagascar.

Il film costato 165 milioni di dollari ne ha incassati worldwide circa 494.

Il cortometraggio Dragons – il dono del drago

Tra Dragon Trainer e l’imminente sequel Dragon Trainer 2 (in arrivo nei cinema italiani il prossimo 16 agosto) la Dreamworks Animation ha realizzato nel 2011 il cortometraggio d’animazione Dragons – Il dono del drago (Dragons: Gift of the Night Fury) diretto Tom Owens.



La colonna sonora

Le musiche originalidi “Dragon Trainer” sono del compositore John Powell (Shrek, L’era glaciale 2, Happy Feet, Rio).

(Shrek, L’era glaciale 2, Happy Feet, Rio). Questo è stato il primo film di DreamWorks Animation con una partitura musicale composta esclusivamente da John Powell che in altre occasioni aveva sempre collaborato con altri compositori come per Z la formica (1998), La strada per El Dorado (2000), Galline in fuga (2000), Shrek (2001 ) e Kung Fu Panda (2008).

L’acclamata colonna sonora di Powell ha fatto guadagnare al compositore la sua prima nomination all’Oscar.

I registi Chris Sanders e Dean Debois erano presenti quando l’orchestra ha suonato per la prima volta il pezzo “Romantic Flight”. Al termine ell’esecuzione l’orchestra ha tributato a Powell uno scrosciante applauso.

