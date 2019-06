Stasera in tv: "Grease" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 27 giugno 2019

Canale 5 stasera propone "Grease - Brillantina", commedia musicale del 1978 diretta da Randal Kleiser (Laguna blu) e interpretata da John Travolta e Olivia Newton-John.

Cast e personaggi

John Travolta: Danny Zuko

Olivia Newton-John: Sandy Olsson

Stockard Channing: Betty Rizzo

Jeff Conaway: Kenickie

Barry Pearl: Doody

Michael Tucci: Sonny

Kelly Ward: Putzie

Didi Conn: Frenchie

Jamie Donnelly: Jan

Dinah Manoff: Marty Maraschino

Eve Arden: la preside McGee

Sid Caesar: Coach Calhoun

Annette Charles: Cha Cha DiGregorio

Dennis C. Stewart: Leo, capo degli Scorpions

Eddie Deezen: Eugene Felnic

Susan Buckner: Patty Simcox

Alice Ghostley: Mrs. Murdoc

Dody Goodman: Blanche

Joan Blondell: Vi

Lorenzo Lamas: Tom Cushin

Edd Byrnes: Vince Fontaine

Frankie Avalon: l'angelo dei giovani

Ellen Travolta: cameriera

Fannie Flagg: Nurse Wilkins

Dick Patterson: Mr. Rudie

Darrell Zwerling: Mr. Lynch

Sha-Na-Na: Johnny Casino & The Gamblers

Doppiatori italiani

Edizione originale

Flavio Bucci: Danny Zuko

Emanuela Rossi: Sandy Olsson

Ludovica Modugno: Betty Rizzo

Antonio Colonnello: Kenickie

Claudio Sorrentino: Sonny

Liliana Sorrentino: Frenchie

Gabriella Genta: preside McGee

Lino Troisi: Coach Calhoun

Dario Penne: Vince Fontaine

Ridoppiaggio (2002)

Claudio Sorrentino: Danny Zuko

Chiara Colizzi: Sandy Olsson

Gabriella Borri: Betty Rizzo

Christian Iansante: Kenickie

Francesco Pezzulli: Doody

Luigi Ferraro: Sonny

Marco Vivio: Putzie

Giò Giò Rapattoni: Frenchie

Emanuela D'Amico: Jan

Francesca Guadagno: Marty Maraschino

Maria Pia Di Meo: preside McGee

Mino Caprio: Coach Calhoun

Davide Perino: Eugene

Massimo Rinaldi: Vince Fontaine





La trama

Estate 1958 Sandy Ollson (Olivia Newton-John) e Danny Zuko (John Travolta) hanno un filarino, entrambi sembrano molto coinvolti, almeno fino a quando lei non è costretta a ripartire finite le vacanze estive.

Zuko inconsapevole che la bella e innamoratissima Sandy ha deciso di restare e frequentare la sua stessa scuola, si vanta con il suo gruppetto di bulli, i "T-birds", della sua ennesima conquista estiva. Idem fa Sandy che però descrive alle sue nuove compagne di scuola, le "Pink Ladies" uno Zuko romantico e praticamente irriconoscibile che la fa sembrare agli occhi delle navigate ragazze una povera ingenua.

Betty Rizzo (Stockard Channing) leader delle "Pink Ladies" non vede l’ora di vedere l’arrogante playboy della scuola di fronte alla sua fiamma estiva, così fa in modo che i due si incontrino e che Zuko si comporti freddamente nei confronti di Sandy, deludendo la ragazza che si trova di fronte ad un bullo in giubbotto di pelle, lontano anni luce dal dolce ragazzo con cui ha trascorso l’estate e di cui si è innamorata.

In realtà Zuko è innamorato di Sandy, quindi superato l’imbarazzante incontro torna a corteggiarla, riuscendo per un po' a convincerla che sotto tutta quella brillantina si cela in realtà un bravo ragazzo, i due torneranno insieme e schivato qualche inevitabile ostacolo riusciranno a partecipare in coppia ad una gara di ballo indetta dalla loro scuola, gara che finirà malamente con Sandy in lacrime e Danny tra le braccia di un’altra.

Sandy però non intende mollare e capito il tipo di ragazza che potrebbe far capitolare Danny, con l’aiuto delle sue amiche si reinventa sensuale e prorompente "cattiva ragazza" affrontando Danny e stupendolo a tal punto con il suo nuovo look da riconquistarlo nel lasso di tempo di una canzone.





Il nostro commento

Fumettoso e intrigante adattamento dell’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey con il regista Randall Kleiser che riporta su schermo intatta l’atmosfera "easy" della controparte teatrale, a cui aggiunge due fascinosi e talentuosi divi del momento: John Travolta, reduce dal successo de La febbre del sabato sera e la cantante Olivia Newton-John, al suo secondo ruolo da protagonista su grande schermo dopo il musical britannico "Toomorrow (1970)".

Chiaramente vista l’atmosfera romance, i corposi numeri musicali e tutto il repertorio anni ’50 alla "Happy Days", chi cerca spessore e contenuti è gentilmente invitato a non partecipare allo spettacolo onde evitare borbottii durante la proiezione. Per tutti gli altri il divertimento è assicurato visto che il repertorio di brani è davvero memorabile e senza tempo grazie a "evergreen" come la scatenata "You’re the One That I Want" e la romantica "Hopelessly Devoted to You", pezzi ai quali è davvero difficile resistere.





Curiosità



La parte di Danny Zuko venne offerta anche a Henry Winkler, il Fonzie di Happy Days che però rifiutò per paura di essere legato per sempre a quel tipo di personaggio.



Il film ebbe un sequel di scarso successo uscito nel 1982 senza Travolta e la Newton-John.



John Travolta e Olivia Newton-John tornarono a recitare insieme nel 1983 nella comedy-romance Due come noi.



La scena della gara di ballo è stata girata durante l'estate, quando la scuola era chiusa. La palestra non aveva l'aria condizionata e le porte dovevano essere tenute chiuse per controllare l'illuminazione, così l'edificio è diventato un vero forno. In più di un'occasione alcune delle comparse hanno avuto dei malori a causa della temperatura troppo elevata.



Pur Ambientato al liceo la maggior parte del cast principale aveva da tempo superato l'età da scuole superiori. Quando le riprese iniziarono nel giugno 1977 John Travolta aveva 23 anni, Olivia Newton-John 28, Stockard Channing 33, Jeff Conaway 26, Barry Pearl 27, Michael Tucci 31, Kelly Ward 20, Didi Conn 25; Jamie Donnelly 30 e Annette Charles 29; Dinah Manoff, Lorenzo Lamas e Eddie Deezen avevano tutti 19 anni.





Jeff Conaway ha dichiarato in una puntata di "Celebrity Rehab" che durante le riprese della scena / brano "Greased Lightning" ha subito un'infortunio alla schiena che lo ha portato alla sua dipendenza da antidolorifici.



Per un periodo di tempo Grease è stato il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi dietro a Lo squalo (1975) e Star Wars (1977).



A Elvis Presley è stato offerto un ruolo, probabilmente quello dell'angelo custode nella scena "Beauty School Dropout" andato poi a Frankie Avalon,



Jeff Conaway alto un metro e ottantasette ha dovuto camminare un po' curvo in modo che John Travolta, alto un metro e ottantotto, sembrasse più alto.



Il musical originale aveva più riferimenti sessuali che la censura ha prontamente eliminato.



Quando Olivia Newton-John è stata scelta per il ruolo di Sandy, il background del suo personaggio doveva essere cambiato per adattarlo all'attrice. Nel musical originale di Broadway Sandy era una ragazza tutta americana e il suo cognome era Dumbrowski. Nella versione cinematografica è diventata Sandy Olsson una studentessa proveniente dall'Australia.





La scena musicale finale con il brano "You're the One That I Want" è stata girata con l'aiuto di un vero luna park itinerante. Tuttavia il regista Randal Kleiser il giorno dopo decise che erano necessarie scene aggiuntive per i primi piani. Purtroppo il luna park aveva lasciato la città, così gli scenografi hanno dovuto costruire repliche degli sfondi che sono stati utilizzati per i primi piani.



Olivia Newton-John ha chiesto di sostenere un provino prima di accettare il ruolo di Sandy. Il regista Randal Kleiser fu d'accordo e hanno scelto per la prova la scena del 'drive-in' con Danny e Sandy. La Newton-John fu soddisfatta del risultato e accettò il ruolo.



Il film è uscito di nuovo nelle sale nel 1998 per celebrare il 20° anniversario del film e perché l'anno prima, un mix dance di brani tratti dalla colonna sonora era diventato un grande successo alla radio.



La produzione aveva un piano di product placement con la Coca-Cola, ma saltò. I prodotti Coca-Cola quindi non vennero ripresi o appaiono sfocati. C'è un enorme cartellone pubblicitario nel diner che è stato ritoccato.



L'attrice Carrie Fisher, la principessa Leia dela saga di Star Wars, è stata considerata per il ruolo di Rizzo.



Stockard Channing non era la prima scelta per il ruolo di Rizzo, i realizzatori avevano in mente Lucie Arnaz, ma l'idea di reclutare l'attrice sarebbe stata abbandonata quando sua madre, Lucille Ball, chiamò Paramount facendo pressioni: "Mia figlia non sosterrà quel provino!".



Nel 1974 la Paramount ha annunciato che Grease doveva essere trasformato in un film d'animazione, ma l'idea venne abbandonata in fretta quando il produttore Steve Krantz (meglio conosciuto per il suo lavoro con l'animatore Ralph Bakshi) si ritirò dal progetto.



La giacca blu di Danny all'inizio del film è un omaggio al film Gioventù Bruciata (1955).





Harry Reems, protagonista del famigerato Gola Profonda, era stato originariamente annunciato per il ruolo dell'allenatore, ma la Paramount alla fine diede il ruolo a Sid Caesar poiché le proteste per il passato nel porno di Reems minacciavano di minare il successo del film.



La produzione originale di Broadway ha debuttato presso l'Eden Theatre il 14 febbraio 1972 ed ha avuto 3.388 repliche, stabilendo un record. Adrienne Barbeau e Barry Bostwick erano nel cast originale di Broadway. John Travolta è apparso per un periodo come sostituto a Broadway nel ruolo di "Doody". Patrick Swayze e Treat Williams erano entrambi sostituti per il ruolo di Danny Zuko. Richard Gere è anche elencato come sostituto per diversi ruoli maschili tra cui quello di Danny Zuko. Gere ha poi interpretato Zuko nella produzione londinese del 1973.



Susan Dey e Deborah Raffin sono state le prime scelte per il ruolo di Sandy. La Dey ha rifiutato il ruolo dopo che il suo manager glielo sconsigliò.



Jim Jacobs e Warren Casey, autori dello spettacolo teatrale originale, erano a bordo come produttori esecutivi, ma vennero cacciati dal set dal produttore Allen Carr. Patricia Birch che ha curato le coreografie dello spettacolo originale ha curato anche quella della versione cinematografica.



Il film costato 6 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 394.







La colonna sonora



La parte strumentale della colonna sonora del film è di Michael Gibson (Una lama nel buio, Roseland).

(Una lama nel buio, Roseland).

Il brano "Hopelessly Devoted to You" è stato scritto e registrato dopo che il film aveva terminato le riprese. I produttori hanno ritenuto necessario che nel film vi fosse una ballata e che fosse Olivia Newton-John ad interpretarla. Questo brano ha finito per ricevere una nomination agli Oscar.



Il brano "Greased Lightning" in origine doveva essere cantato dal personaggio di Jeff Conaway, Kenickie, come nella versione teatrale. John Travolta ha però usato la sua influenza per far si che fosse il suo personaggio ad interpretarlo. Al regista è sembrato doveroso chiedere a Conaway se la cosa gli andasse bene, in un primo momento l'attore ha rifiutato, ma alla fine ha dato il suo consenso.



Randal Kleiser odiava il brano di apertura "Grease" interpretato da Frankie Valli, il regista pensava che i testi cinici e il ritmo da discoteca fossero inadeguati per un film ambientato negli anni '50.



TRACK LISTINGS:

1. Grease - Frankie Valli

2. Summer Nights - Olivia Newton-John

3. Hopelessly Devoted To You - Olivia Newton-John

4. You're The One That I Want - Olivia Newton-John

5. Sandy - John Travolta

6. Beauty School Dropout - Frankie Avalon

7. Look At Me I'm Sandra Dee - Stockard Channing

8. Greased Lightnin' - John Travolta

9. It's Raining On Prom Night - Cindy Bullens

10. Alone At A Drive In Movie - James Getzoff

11. Blue Moon - Sha-Na-Na

12. Rock N' Roll Is Here To Stay - Sha-Na-Na

13. Those Magic Changes - Sha-Na-Na

14. Hound Dog - Sha-Na-Na

15. Born To Hand Jive - Sha-Na-Na

16. Tears On My Pillow - Sha-Na-Na

17. Mooning - Cindy Bullens

18. Freddy My Love - Cindy Bullens

19. Rock N' Roll Party Queen - Louis St. Louis

20. There Are Worse Things I Could Do - Stockard Channing 21. Look At Me I'm Sandra Dee (Reprise) - Olivia Newton-John

22. We Go Together - Olivia Newton-John

23. Love Is A Many Splendored Thing - James Getzoff

24. Grease (Reprise) - Frankie Valli

