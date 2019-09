Stasera in tv: "Wanted - Scegli il tuo destino" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 2 settembre 2019

Italia 1 stasera propone "Wanted - Scegli il tuo destino", film d'azione del 2008 diretto da Timur Bekmambetov (La leggenda del cacciatore di vampiri) e interpretato da James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie.

Cast e personaggi

James McAvoy: Wesley Gibson

Morgan Freeman: Sloan

Angelina Jolie: Fox

Terence Stamp: Pekwarsky

Thomas Kretschmann: Cross

Common: l'armaiolo

Kristen Hager: Cathy

Marc Warren: il riparatore

David O'Hara: Mr. X

Konstantin Jur'evi? Chabenskij: il disinfestatore

Dato Bakhtadze: il macellaio

Chris Pratt: Barry

Lorna Scott: Janice

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Wesley Gibson

Vittorio Di Prima: Sloan

Claudia Catani: Fox

Dario Penne: Pekwarsky

Francesco Prando: Cross

Gianluca Tusco: l'armaiolo

Ilaria Stagni: Cathy

Christian Iansante: il riparatore

Stefano De Sando: Mr. X

Simone Mori: il disinfestatore

Roberto Pedicini: il macellaio

Nanni Baldini: Barry

Claudia Balboni: Janice





La trama

Wes (James McAvoy) è un fannullone venticinquenne che odia la propria vita e non ha tutti i torti. Al lavoro il suo capo vive per tormentarlo di fronte agli altri impiegati che bivaccano davanti alle loro scrivanie. A casa, la sua ragazza regala favori sessuali a tutti tranne che a lui, compreso al suo ‘migliore’ amico. Non è strano quindi che il povero Wes ingerisca costantemente pillole contro gli attacchi di panico, trangugiandole come se fossero caramelle, fra un pasto confezionato e l’altro, a base di tofu.

Tuttavia, la patetica vita di Wes sta per cambiare, e la svolta eclatante gli risparmierà altri lunghi anni di insopportabile infelicità. Fortunatamente per lui, la sua vita è giunta al termine: quella vecchia, ovviamente, e tutto grazie all’incontro con una giovane donna che gli punta contro una pistola fumante: fa il suo ingresso in scena la bellissima e sexy Fox (Angelina Jolie). Sembra che il padre di Wes, da tempo morto e dimenticato, fosse coinvolto nelle attività della ‘Confraternita’, una secolare lega di assassini dotati di poteri ultrasensoriali e di impressionanti capacità fisiche, il cui compito è quello di portare a termine gli inesorabili ordini del fato. Il loro motto è: ucciderne uno per salvarne mille.

Ora tocca a Wes seguire le orme di suo padre e liberare il lupo che si cela dentro di sè. Uccidere è nel suo DNA e Wes viene addestrato dalla bella Fox e da un gruppo di assassini tanto eterogeneo quanto letale, capeggiato dall’enigmatico leader della Confraternita, Sloan (Morgan Freeman). Il novellino viene costretto, a suon di pugni, a sviluppare riflessi veloci come un lampo e una agilità sovrumana. Nessuno ha mai detto che diventare assassini sia un compito facile!

L’ex fannullone rinasce con le sembianze e la tempra di un eroe, diventando il gioiello della Confraternita. Wes inizia ad apprezzare la sua nuova vita, assaporando ben presto il gusto della vendetta nei confronti dei suoi tormentatori del passato. Ma presto, il dolce sapore del potere diventa amaro, quando si rende conto che i temibili membri dell’associazione non nutrono le nobili intenzioni che gli avevano prospettato. Mentre si barcamena fra attitudini eroiche e biechi sentimenti di vendetta, Wes imparerà qualcosa che nessuno, né suo padre né il più efferato di tutti gli assassini, potrà mai insegnargli: solo lui può controllare il suo destino.





Il nostro commento

Il regista russo Timur Bekmambetov (I guardiani della notte, La leggenda del cacciatore di vampiri) alla sua prima produzione hollywoodiana sembra trovarsi particolarmente a suo agio con effetti speciali e adrenalina in formato celluloide.

La storia è abbastanza intrigante da lasciarsi seguire sino alla fine, Angelina Jolie rispolvera la vis action da videogame della sua Lara Croft, Morgan Freeman il carisma da consumato professionista, il resto è un’ipertrofica sequela di spettacolari scontri a fuoco e inseguimenti in stile Matrix.

Su schermo un intreccio un po' confuso, ma di cui si percepisce quasi da subito l’intenzione di proporre un’opera a sé stante rispetto al fumetto cui si ispira, ma che purtroppo non coinvolge come potrebbe nonostante protagonisti efficaci, impatto visivo "deluxe" e una storia di base particolarmente intrigante.

Wanted - Scegli il tuo destino è un divertente e rutilante divertissement high-tech che sfoggia senza paura la sua matrice fumettistica, intrattenendo e divertendo con efficacia, anche se nel complesso si percepisce una certa mancanza di personalità.





Curiosità



Il film è basato su un fumetto scritto da Mark Millar, lo stesso autore di Kick-Ass e Kingsman - Secret Service.



James McAvoy ha lavorato per migliorare il suo fisico per le scene d'azione del film e ha subito diversi incidenti durante le riprese, tra cui una distorsione alla caviglia e un ginocchio infortunato.



James McAvoy aveva sostenuto uno screen-test per il ruolo di protagonista nei primi mesi del 2006, ma era stato inizialmente respinto in quanto lo studio voleva un volto più "convenzionale". In seguito lo studio ha cambiato idea e quando ha voluto qualcuno con sembianze da "nerd" McAvoy ha ottenuto la parte.



In ufficio alla fine del film una targhetta è visibile su una delle pareti del cubicolo. Sulla targhetta si legge "JG Millar", che è un mix dei nomi dello scrittore Mark Millar e del disegnatore JG Jones che hanno creato il fumetto originale.



Halle Berry, Jessica Biel, Jada Pinkett Smith e Beyoncé Knowles sono state tutte considerate per il ruolo di Fox.



Questo è il primo film americano del regista russo Timur Bekmambetov (I guardiani della notte).



Candidato al ruolo principale prima di James McAvoy c'era l'attore Ryan Phillippe.



Il fumetto originale presenta costumi da supereroi indossati da molti personaggi, ma nel film sono stati eliminati, tranne l'abbigliamento in pelle indossato da Wesley e Fox.



Angelina Jolie ha raccontato che per il suo ruolo si è ispirata a Clint Eastwood.



I veicoli presenti nel film includono una Dodge Viper SRT-10; una Ford Mustang del 1966; una Chevrolet Corvette [C4], mentre le auto della polizia sono una Ford Crown Victoria e una Chevrolet Impala 9CI 2000.



La sceneggiatura ha subito diverse revisioni con le più significative che hanno riguardato il terzo atto che è stato riscritto da Chris Morgan a metà del 2006. La prima bozza è stata respinta da Mark Millar perché sentiva che la sceneggiatura era troppo addomesticata e americanizzata. Dean Georgaris ha contribuito con una riscrittura realizzando su misura il ruolo di Fox appositamente per Angelina Jolie. Infine gli scrittori originali Derek Haas e Michael Brandt hanno realizzato la riscrittura finale.



Il film costato 75 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 341.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Danny Elfman (Batman, Spider-Man, Justioce League) che ha accettato con entusiasmo il lavoro perché era un fan dei film precedenti di Timur Bekmambetov, I Guardiani della notte (2004) e I Guardiani del Giorno (2006).



TRACK LISTINGS:

1. The Little Things

2. Success Montage

3. Fraternity Suite

4. Wesley's Office Life

5. The Scheme

6. Fox In Control

7. Welcome To The Fraternity

8. Fox's Story

9. Exterminator Beat

10. Rats

11. The Train

12. Revenge

13. Fox's Decision

14. Breaking The Code

15. Fate

