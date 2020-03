Stasera in tv: "Tu la conosci Claudia?" su Italia 1

Di Pietro Ferraro martedì 10 marzo 2020

Italia 1 stasera propone "Tu la conosci Claudia?", commedia del 2004 diretto da Massimo Venier e interpretata da Aldo, Giovanni & Giacomo e Paola Cortellesi.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Giovanni Storti: Giovanni

Aldo Baglio: Aldo

Giacomo Poretti: Giacomo

Paola Cortellesi: Claudia

Sandra Ceccarelli: Silvia, l'ex-moglie di Giacomo

Ottavia Piccolo: analista

Silvana Fallisi: Luciana

Marco Messeri: Vanni Maceria, il meccanico

Rossy de Palma: Claudia di Aldo

Daniela Cristofori: signorina del navigatore

Rufin Doh Zeyenouin: Taribo

Max Pisu: cliente del Taxi

Carla Monti: cliente vecchietta taxi

Elio Veller: uomo al parcheggio

Aldina Teresa Bossi: signorina semaforo rosso

Saturno Brioschi: vigile urbano

Paolo Dell'Orto: marito di Claudia di Aldo

Nicola Savino: deejay (voce)





La trama

Aldo, Giovanni, Giacomo: tre vite di verse che più diverse è impossibile immaginare. E Claudia, una vita che non riesce a immaginarsi neanche il marito.

Giovanni è un uomo metodico e ripetitivo. Il suo ideale di vita consiste nel non capire se oggi è già domani o ancora ieri. E’ molto lento. Non comunica facilmente le emozioni perché non le distingue dai sintomi della congiuntivite. E’ sposato con Claudia e considera questa unione un fortunato miracolo che è successo, e quindi non può che continuare a succedere. Sarà proprio così?

Aldo è un tassista che sa a memoria la biografia dei nomi delle vie di Milano (“Ah, Melchiorre Gioia, filosofo, uomo poliedrico”...). Dove poi siano situate tutte queste vie gli sfugge, ma è un dettaglio. Instancabile rubacuori, Aldo si innamora di continuo. Anche se da qualche mese vive solo per Claudia, che però non vuole più saperne di lui.

Giacomo è un uomo solo. Ha una ex-moglie che lo ha sposato e lasciato con la stessa motivazione: hai qualcosa di adolescenziale. Vive tutto sommato tranquillo, ha un buon lavoro, ha un po’ di soldi, ha una bella casa. Poi conosce Claudia e capisce di non avere niente.

Claudia è il centro di tutto. Un mistero vivente, a cominciare dalla domanda: come mai ha sposato Giovanni? Cose che succedono nei film. In realtà Claudia ama il marito ma ha difficoltà a dirglielo (come darle torto, pensano gli spettatori guardando gli intensi primi piani di Giovanni che a letto legge il giornale).

Donna inquieta, dal fascino incontrollabile, Claudia scatena una folle girandola sentimentale intorno a sé, consapevole che certe cose si possono fare ma non capire, del resto l’amore è un mistero antico quanto l’uomo.





Il nostro commento

Aldo, Giovanni e Giacomo dopo la deviazione comico-cinefila de La leggenda di Al, John e Jack, tornano alle atmosfere surreali che gli sono più congeniali supportati in questo caso da una bravissima Paola Cortellesi.

Si prova a tornare alle atmosfere e alle suggestioni di Chiedimi se sono felice, e in parte il trio riesce nell’intento, purtroppo il film non sempre funziona, durante la visione si ha la sensazione che lo script abbia delle vistose defiance, i tre attori comunque riescono a sfruttare un'alchimia coltivata negli anni unita ad una leggerezza e ad uno humour che nobilitano ogni loro performance.

Tu la conosci Claudia? rimane un’operazione riuscita a metà e anche il segnale di un’evidente crisi creativa in lento divenire che porterà il trio di nuovo a calcare il palcoscenico con Anplagghed e poi ancora su grande schermo in piena involuzione con le atmosfere poco incisive e dal sapore teatral-televisivo de Il cosmo sul comò.





Curiosità



Daniela Cristofori, l'attrice che interpreta la "signorina del navigatore", aveva già collaborato con il trio nel film Chiedimi se sono felice, interpretando Daniela, la ragazza di cui si era invaghito Giacomo.



Le auto utilizzate dai tre personaggi sono: una BMW Serie 5 Touring nuova di zecca guidata da Giacomo, una vecchia Mercedes con la livrea da taxi utilizzata da Aldo e una Opel Astra F station wagon guidata da Giovanni.



Il film ha incassato un totale di € 16.875.000.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Andrea Guerra che ha musicato anche La leggenda di Al, John e Jack (2002).

che ha musicato anche La leggenda di Al, John e Jack (2002).

La colonna sonora del film include anche i brani: " Consequence " (Notwist), " Bolero ” (Maurice Ravel), " Vero amore ” (Ragazzi italiani), "Insieme a te non ci sto più" (Caterina Caselli), “ Su di noi " e " Gelato al cioccolato " (Pupo), " Catch me if you can ” (Sambaman), “ Disco’s revenge ” (Gusto).

" (Notwist), " ” (Maurice Ravel), " ” (Ragazzi italiani), "Insieme a te non ci sto più" (Caterina Caselli), “ " e " " (Pupo), " ” (Sambaman), “ ” (Gusto).

Tra i brani originali inclusi nella colonna sonora c'è "Dr. Sirchioli" scritta e interpretata da Giovanni Storti.



TRACK LISTINGS:

1. Tu la conosci Claudia? (titoli)

2. Second chance

3. Step by step

4. Ticker-tac girl

5. Tu la conosci Claudia? (adagio)

6. Che botto!

7. Let's dance all night long

8. Complici confidenze

9. Tu la conosci Claudia? (reprise)

10. Second chance (reprise)

11. Insieme a te non ci sto più

12. Anplagghed!

13. Su di noi

14. In viaggio verso Claudia

15. Dott. Sirchioli

16. Ticker-tac girl (reprise)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]