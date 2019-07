Stasera in tv: "Training Day" su Rete 4

Di Pietro Ferraro venerdì 26 luglio 2019

Rete 4 stasera propone "Training Day", crime-thriller del 2001 diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Denzel Washington, Ethan Hawke, Tom Berenger, Dr. Dre e Snoop Dogg.

Cast e personaggi

Denzel Washington: Alonzo Harris

Ethan Hawke: Jake Hoyt

Scott Glenn: Roger

Tom Berenger: Stan Gursky

Harris Yulin: Doug Rosselli

Raymond J. Barry: Lou Jacobs

Cliff Curtis: Smiley

Dr. Dre: Paul

Snoop Dogg: Blue

Macy Gray: moglie di Sandman

Denzel Whitaker: Dimitri

Charlotte Ayanna: Lisa

Eva Mendes: Sara

Nick Chinlund: Tim

Peter Greene: Jeff

Raymond Cruz: Sniper

Noel Guglielmi: Moreno

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Alonzo Harris

Alessandro Quarta: Jake Hoyt

Ennio Coltorti: Roger

Pasquale Anselmo: Smiley

Danilo De Girolamo: Blue

Ilaria Latini: Sara





La trama

Jake Hoist (Ethan Hawke), giovane poliziotto appena trasferito alla squadra narcotici viene affidato alle "cure" di Alonzo Harris (Denzel Washington), uno dei più efficienti detective della polizia di Los Angeles.

Con 13 anni di anzianità alle spalle, metodi sempre discutibili al limite tra legalità e corruzione, Harris si trova nei guai. Un esponente di spicco della mafia russa, al quale il poliziotto deve una grossa somma di denaro, lo cerca insistentemente con l'intenzione di ucciderlo.

Coinvolgendo la recluta Hoist, Harris mette a punto il suo piano che consiste nel presentarsi a casa di un ricercato già suo confidente con un falso mandato di arresto, incastrarlo e recuperare i soldi da consegnare al suo aguzzino. Il giovane, disgustato dai metodi di Harris si rifiuta di aiutarlo tanto che la tensione tra i due arriva al culmine...





Il nostro commento

Solido thriller poliziesco a tinte "crime" interpretato da un Denzel Washington da Premio Oscar che con il suo Alonzo Harris si ritaglia uno dei migliori "bad cop" di sempre.

In Training Day, Washington interpreta una sorta di "cattivo tenente" calato in un'ambientazione da giungla metropolitana alla Colors in cui deve insegnare alla recluta Ethan Hawke come si sopravvive alle feroci gang che infestano le strade malfamate di Los Angeles.

Antoine Fuqua dirige con mano sicura e confeziona uno dei suoi migliori lavori, l'ottima sceneggiatura di David Ayer è al servizio di un paio di protagonisti efficaci e in parte, il resto lo fanno ambientazione e la cupissima colonna sonora di Mark Mancina.





Curiosità



Il film è stato candidato a due Oscar: Miglior attore protagonista (Denzel Washington) e Miglior attore non protagonista (Ethan Hawke) con una statuetta vinta da Denzel Washington.



Il locale Quality Cafe, ripreso nelle scene iniziali, appare in molti altri film tra cui Seven, Ghost World, Fuori in 60 secondi e Prova a prendermi.



Nel video musicale "No problem" di Lil' Scrappy si fa riferimento al film, con Snoop Dogg di nuovo nel ruolo di Blue.



Denzel Washington ha più volte detto che il detective Alonzo Harris è il suo personaggio preferito.



Durante la scena in cui Jake gioca a carte con i gangster ispanici, il regista Antoine Fuqua ha dato alcune istruzioni agli attori che interpretano i gangster, senza dirlo a Ethan Hawke. Questo è stato fatto per confondere l'attore e aggiungere alla scena ulteriore tensione.



Quando il film uscì molti spettatori e critici erano scettici riguardo alle scene in cui Jake Hoyt fuma marijuana con PCP e sulla spiegazione di Alonzo sul rischio di venire ucciso a cui andrebbe incontro un poliziotto che non assumesse droghe che gli venissero offerte in strada. David Ayer ha risposto agli scettici in un'intervista mostrando una sezione evidenziata di norme e regolamenti del dipartimento di polizia di Los Angeles in si dichiara che gli agenti sono stati autorizzati ad usare narcotici sotto copertura in situazioni molto specifiche e ha voluto ribadire che in fase di sceneggiatura hanno preparato molto attentamente ciò che Alonzo ha detto Jake.



T. Rodgers, il fondatore della gang Black P. Stones Bloods del Baldwin Village aka Jungle a Los Angeles è stato sul set per tutte le riprese nel suo quartiere e ha permesso ai produttori di usare il quartiere come location in cambio di casting per alcuni membri della gang.



La targa sulla macchina di Alonzo è "ORP 967" è ovviamente un cenno a Rafael Perez, l'agente di polizia di Los Angeles che è nato nel 1967 e su cui è basato il personaggio.



Questo film è unico nella storia degli Oscar, in quanto è l'unica volta che un afroamericano, Denzel Washington, ha vinto l'Oscar come miglior attore diretto da un collega afroamericano, Antoine Fuqua.





Tobey Maguire era stato preso seriamente in considerazione per la parte dell'agente Jack Hoyt. Ha anche seguito alcuni agenti antidroga sotto copertura a Los Angeles per due mesi e ha guadagnato peso per il ruolo. Maguire ha però dovuto abbandonare quando Ethan Hawke, la prima scelta di Fuqua, era finalmente disponibile per la programmazione delle riprese.



Prima che Antoine Fuqua fosse coinvolto nel progetto, c'era Davis Guggenheim candidato alla regia, con Samuel L. Jackson nel ruolo del sergente Alonzo Harris e Matt Damon in quelli della "recluta" Jack Hoyt. Quando Denzel Washington ha accettato il ruolo del sergente Alonzo Harris, Guggenheim è stato sostituito su sua richiesta.



La parola "fuck" viene usata 211 volte.



A Bruce Willis è stato offerto il ruolo di Alonzo.



Mickey Rourke era la prima scelta del regista Antoine Fuqua per la parte di Roger. Lo studio ha però respinto il casting dell'attore.



A Gary Sinise e Tom Sizemore è stato offerto il ruolo di Alonzo, ma entrambi hanno declinato l'offerta.



David Ayer era l'unico scrittore a lavorare alla sceneggiatura, una rarità che meritava una telefonata di congratulazioni dal presidente della Warner Brothers Pictures.



Per dare al suo personaggio un aspetto molto più autentico, Denzel Washington ha deciso di avere lo stesso aspetto dell'agente Rafael Perez.



David Ayer ha scritto la prima stesura nel 1995, molto prima che lo scandalo "Rampart" facesse notizia nel 1998. Nella prima stesura Alonzo era un agente ispanico assegnato alla Divisione Rampart e incaricato di contrastare il traffico di droga nella zona di Pico-Union infestata da gang. Era un solitario e non aveva avuto alcun partner a causa della sua reputazione di poliziotto corrotto e razzista. Ma gli elementi base del personaggio erano lì: indossava gioielli costosi e guidava una Chevrolet Monte Carlo del 1979.





Il film ha avuto diversi consulenti tecnici della polizia. Tra di loro c'era il detective sergente Brian Davis, un veterano della polizia di Los Angeles, uno dei più rispettati e decorati agenti della famigerata Sezione investigativa speciale.



L'automobile di Alonzo è una Chevy Monte Carlo 1979 con alcune modifiche: ha cerchioni a raggi Dayton; uno sterzo Grant e scarico Flowmaster. Inoltre la vettura è dotata di un tettino apribile che le Monte Carlo di quel periodo non hanno mai avuto.



Il famoso giallista e specialista della polizia di Los Angeles James Ellroy ha descritto il film come "una completa perdita di tempo".



Alonzo porta una coppia di pistole Smith & Wesson 4506.



Al rapper e attore Eminem è stato offerto di interpretare la recluta Jack Hoyt. Il rapper ha rifiutato a causa dello sviluppo del biopic 8 Mile per il quale doveva rimanere sempre a disposizione. Se avesse accettato il ruolo egli avrebbe condiviso alcune scene con i rapper Snoop Dogg e Dr. Dre, quest'ultimo mentore di Eminem.



Mark Wahlberg è stato considerato per il ruolo di Jake Hoyt.



Il finale originale della sceneggiatura vedeva Hoyt fare irruzione nell'appartamente della fidanzata di Alonzo e trovare quest'ultimo nel bel mezzo di un'orgia con due giovani donne. Hoyt gli mostrava il denaro che Smiley avrebbe dovuto consegnare ai russi e gli dice che c'è un gruppo di uomini che lo sta cercando. Alonzo poi si suicida davanti a Hoyt.



Il film costato 45 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 104.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mancina (Speed, Shooter, Money Train, Bad Boys).

La colonna sonora include anche brani di Nelly, Napalm, P. Diddy e Cypress Hill.



Le musiche di Mark Mancina:

01. Welcome To The Jungle (4:56)

02. Homes, Play With Us (5:40)

03. Life's A Trip (2:34)

04. Chase On The Roof / Fight With Alonso (alternate) (3:04)

05. Jake's Fatigue (1:43)

06. Crakin' Nuts (2:01)

07. Roger (3:16)

08. As The World Turns (1:56)

09. Drive To Smiley (1:20)

10. Car Surfing (1:04)

11. Going After Sandman (1:31)

12. Death Is Certain (alternate) (1:29)

13. The Appointment (1:17)

14. Death Is Certain (1:16)

15. Training Day (2:48)

16. A Little Ambush (2:27)

17. Wolf Against Dogs (3:43)

18. Wolf Against Dogs (alternate) (3:38)

19. End Titles (3:03)

20. Innterrupting A Ditch / Party (1:57)

21. Alonzo (2:48)

CD2

01. Alonzo (reprise) (2:41)

02. Alonzo (reprise alternate) (2:37)

03. Father & Son (1:28)

04. The Scenario (6:03)

05. Green Light (3:35)

06. Green Light (alternate) (3:27)

07. I'm Here For Alonzo (2:50)

08. Preserve Life (3:42)

09. This Is The Game (Fill-In) (0:28)

10. This Is The Game (Conclusion alternate) (0:30)

11. This Is The Game (Cinclusion) (0:32)

12. Death Is Certain (alternate II) (1:20)

13. Scoring Session I (1:41)

14. Scoring Session I (12 reprise) (0:32)

15. Scoring Session II (1:00)

16. The Office (0:55)

17. Smiles & Cries (2:05)

18. This Is The Game (4:03)

19. Traffic Jam (alternate) (0:56)

20. Money (2:58)

21. Timeless (0:41)

I brani inclusi nella colonna sonora:

1. Keep Your Eyes Open (film dialogue)

2. W.O.L.V.E.S. - Krumbsnatcha featuring M.O.P.

3. Bounce, Rock, Golden State - Golden State featuring Xzibit

4. Put It On Me - Dr. Dre & DJ Quik with Mimi

5. #1 - Nelly

6. Fuck You - Pharoahe Monch

7. Watch The Police - VC-Murder & Trick Daddy

8. Dirty Ryders - The Lox

9. Crooked Cop - Napalm

10. American Dream - P. Diddy & The Bad Boy Family featuring David Bowie

11. Greed - Cypress Hill featuring Kokane

12. Guns 'N Roses - The Clipse featuring The Neptunes

13. Tha Squeeze - Gang Starr

14. Let Us Go - King Jacob & Professot

15. Training Day (In My Hood) - Roscoe

16. Protect Your Head - Soldier B

17. Wolf Or Sheep (film score)

