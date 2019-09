Stasera in tv : "Destini incrociati" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 26 settembre 2019

Rai 3 stasera propone "Destini incrociati" (Random Hearts), dramma romantico del 1999 diretto da Sydney Pollack e interpretato da Harrison Ford e Kristin Scott Thomas.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Harrison Ford: Sergente William "Dutch" Van Den Broeck

Kristin Scott Thomas: Kay Chandler

Charles S. Dutton: Alcee

Bonnie Hunt: Wendy Judd

Dennis Haysbert: Detective George Beaufort

Sydney Pollack: Carl Broman

Richard Jenkins: Truman Trainor

Paul Guilfoyle: Dick Montoya

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Sergente William Dutch Van Den Broeck

Micaela Esdra: Kay Chandler

Claudio Fattoretto: Alcee

Tiziana Avarista: Wendy Judd

Alessandro Rossi: Detective George Beaufort

Manlio De Angelis: Carl Broman

Giorgio Lopez: Dick Montoya





La trama

Seguiamo le vicissitudini di due coppie di coniugi le cui vite s'incroceranno per una tragica fatalità.

La prima coppia è formata dal poliziotto assegnato agli Affari interni William (Harrison Ford), un detective della polizia di Chicago impegnato ad incastrare poliziotti corrotti e dalla moglie Peyton (Susan Thompson) una stilista di successo spesso impegnata in prolungate trasferte di lavoro.

La seconda coppia vede invece Kay (Kristin Scott-Thomas) candidata al Congresso, madre di un’adolescente e impegnatissima nella sua campagna elettorale e il marito Cullen (Peter Coyote) affermato avvocato, anche quest’ultimo spesso in viaggio per lavoro.

I destini di queste due coppie si incroceranno quando William perderà la moglie in un disastro aereo in contemporanea con Kay, anche lei rimasta vedova a causa del medesimo incidente.

In realtà la moglie di William e il marito di Kay avevano da tempo una relazione che veniva consumata a distanza grazie ai vari viaggi che la coppia sincronizzava ad arte per ogni occasione e all’insaputa dei rispettivi partner che ora si trovano, causa l’incidente e le vittime che condividono, a confrontarsi con un doppio dolore, quello per il tradimento scoperto e per il lutto subito.

William indagando sugli spostamenti della moglie si troverà ad incontrare Kay, i due condivideranno lo stupore, il dolore, la rabbia e la rassegnazione per il tradimento subito, uno scambio emotivo ed una condivisione che finirà per avvicinarli sino a farli innamorare l’uno dell’altra, non senza prima aver elaborato il lutto intraprendendo un percorso irto di dolorosi ostacoli emotivi.





Il nostro commento

Il regista Sidney Pollack adatta per il grande schermo un racconto dello scrittore americano Warren Adler confezionando un ridondante melò romance, con due protagonisti sottotono alle prese con uno script in minima parte coinvolgente.

Dopo un incipit che poteva far presagire un’interessante digressione su amore, tradimento e fato la pellicola ha un tracollo, i due protagonisti trasmettono poca partecipazione e si trovano a dover bilanciare su schermo una serie infinita di emozioni/reazioni che si perdono lungo uno script che spiace dirlo, considerando anche la caratura di cast e regista, sconfina a più riprese nel prevedibile.





Curiosità



Il film è tratto dal romanzo "Random Hearts" di Warren Adler i cui diritti cinematografici sono stati ottenuti subito dopo l'uscita del romanzo nel 1984, ma il film è poi rimasto bloccato in una lunga fase di sviluppo durata ben 15 anni. Negli anni '80 Dustin Hoffman è stato collegato al progetto come protagonista amschile, ma in seguito si ritirò perché non gli piacevano le prime stesure della sceneggiatura. Nel 1990 è stato il turno di Kevin Costner portagonista e James L. Brooks regista, ma non vi fu nulla di fatto. Alla fine Harrison Ford e Sydney Pollack hanno mostrato interesse per il progetto che finalmente è andato in produzione.



Il romanzo originale di Warren Adler su cui è basato il film è basato a sua volta sul disastro aereo della "Air Florida" avvenuto nel gennaio del 1982 sul fiume Potomac, dopo che il volo era decollato dall'aeroporto di Washington.



Durante la pianificazione della produzione del film lo studio ha contattato l'American Airlines per richiedere informazioni sul suo team di pronto intervento per le emergenze al fine di ritrarre il più fedelmente possibile l'iter di risposta ad un'incidente aereo da parte della compagnia. L'American Airlines ha però rifiutato di collaborare non volendo in alcun modo essere associata ad un film su un disastro aereo.



Il film costato 64 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 74.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore, pianista jazz ed arrangiatore Dave Gruisin (Il laureato, I tre giorni del condor, I Goonis) che torna a collaborare con il regista Sidney Pollack dopo aver musicato il thriller "Il socio" e il dramma "Havana".

(Il laureato, I tre giorni del condor, I Goonis) che torna a collaborare con il regista Sidney Pollack dopo aver musicato il thriller "Il socio" e il dramma "Havana".

Gruisin ha ricevuto 8 candidature all'Oscar (Il socio, Milagro, Havana, Il paradiso può attendere, I favolosi Baker, Tootsie, Sul lago dorato, Il campione) vincendo un'unica statuetta nel 1989 per Milagro di Robert Redford.



TRACK LISTINGS:

1. Looking For Peyton

2. Dutch

3. Cabin Fever

4. Playa Del Sul - Nestor Torres/Rene Toledo/Manny Lopez/Mike Orta

5. Random Hearts (Love Theme)

6. Phone Call Soliloquy

7. The Folks Who Live On The Hill - Diana Krall

8. Keys

9. Aqui En Miami - Arturo Sandoval/Rene Toledo/Jorge Casas/Edwin Bonilla/Manuel 'Iggy' Castrillo

10. Decisions

11. Intimate Distance

12. Passengers

13. Personal Effects

14. Seasonal Changes

15. Closing In

16. Good Thing - Patty Larkin

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]