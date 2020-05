Stasera in tv: "Battleship" su Italia 1

Italia 1 stasera propone "Battleship", action fantascientifico del 2012 diretto da Peter Berg e interpretato da Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Liam Neeson, Brooklyn Decker e Rihanna.

Cast e personaggi

Taylor Kitsch: Ten. Alex Hopper

Alexander Skarsgård: Stone Hopper

Liam Neeson: Vice Ammiraglio Shane

Brooklyn Decker: Samantha "Sam" Shane

Rihanna: Cora Raikes

Peter MacNicol: Segretario della difesa

Tadanobu Asano: Cap. Nagata

Hamish Linklater: Cal

Josh Pence: Capo Moore

Jesse Plemons: Ordy

Stephen Bishop: Taylor

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Ten. Alex Hopper

Alessandro Rossi: Vice Ammiraglio Shane

Myriam Catania: Samantha "Sam" Shane

Domitilla D'Amico: Cora Raikes

Gianfranco Miranda: Cap. Nagata

Nanni Baldini: Cal

La trama

Nel 2005 la scoperta di un pianeta, che potrebbe teoricamente ospitare la vita, porta la NASA a creare un progetto che tenti un contatto con potenziali forme di vita aliena.

Nel frattempo facciamo la conoscenza dell’irrequieto Alex Hopper (Taylor Kitsch) che oltre ad avere grossi problemi di disciplina ha deciso di sposare Samantha (Brooklyn Decker), la figlia dell’Ammiraglio Shane (Liam Neeson) e di far dannare il fratello maggiore Stone Hopper (Alexander Skarsgård) che lo trascina alle esercitazioni annuali della Marina che si tengono alle Hawaii.

Il nostro commento

Cosa si poteva tirare fuori da un gioco celeberrimo, ma oltremodo semplice come Battaglia navale adattato in seguito dalla Hasbro nel gioco da tavolo Affonda la flotta? Fortuna ha voluto che alla regia ci fosse l’attore e regista Peter Berg che nello spettacolare e ironico Hancock aveva mostrato una certa dimisichezza nel maneggiare l’immaginario supereroistico e alcuni degli effetti visivi piu realistici mai visti su schermo.

Battleship è un testosteronico frullatone action che spara decibel a profusione e sfoggia effetti visivi di altissimo profilo, tra i piu belli e coinvolgenti visti negli ultimi anni, dietro ci sono gli esperti della Industrial Light & Magic.

Berg sembra una sorta di entusiasta emulo di Michael Bay e nel suo film ci mette di tutto e di più: nell’incipit abbiamo Trappola in alto mare con Steven Seagal più il Top Gun di Tony Scott, nella seconda un mix di Independence Day, Transformers e Armageddon a cui si aggiungono cattivissimi alieni e nella parte centrale una vera e propria sessione di Battaglia navale tanto per ricordarci la fonte d’ispirazione dell’intera operazione.

Curiosità



Il film è realizzato su licenza Hasbro (la stessa dei Transformers) e basato sul noto gioco da tavolo Battaglia navale.



Il film segna il debutto in veste di attrice della cantante Rihanna.



I veterani della USS Missouri che Stone Hopper cita sono veri e propri veterani, alcuni hanno servito nella seconda guerra mondiale.



Durante le riprese della partita di calcio, una nave da guerra americana e una giapponese ormeggiavano vicino al campo. Gli equipaggi sono stati prontamente reclutati come comparse. Sono in piedi sulle prue delle rispettive navi mentre fanno il tifo e applaudono.



La rapina negozio all'inizio del film è una parodia di un video di YouTube diventato virale che riprendeva una vera e propria rapina ad un negozio. Nel vero filmato il ladro cade dal soffitto due volte.



Le clip che mostrano "il mondo è in tumulto, sta arrivando un'Apocalisse" sono clip di notizie reali riprese durante le rivolte nel Regno Unito nel 2011.



La scena nella clinica di riabilitazione è stata effettivamente girata presso l'Intrepid Center a San Antonio con veri soldati feriti utilizzati come comparse.



Jeremy Renner era stato lanciato come Alex Hopper, ma ha rinunciato per girare The Master, film che ha poi ha abbandonato.



Il film è basato sul gioco Battleship di Milton Bradley creato nel 1931. Parti dell'artiglieria nel film è a forma di pioli come quelli usati nel gioco. La versione originale giocata con carta e matita è anteriore alla Prima guerra mondiale.



La corazzata Missouri era al centro della trama del film Trappola in alto mare (1992), dove era in procinto di essere dismessa. In Battleship la nave è diventata un museo.



Secondo il giornalista Pat Jordan, quando Peter Berg stava facendo ricerche per "Battleship" ha trascorso alcuni giorni su un cacciatorpediniere della Marina e prima di andarsene ha fatto un cortometraggio per il capitano e l'equipaggio.



Teresa Palmer e Rosie Huntington-Whiteley hanno sostenuto un provino per il ruolo di Sam.



Peter Berg ha ritenuto che il film sia stato una scelta naturale per lui visto che suo padre era uno storico navale



La Industrial, Light & Magic (ILM) ha dato alle navi aliene dei soprannomi: John, Paul, George, Ringo e Elvis.



Il film ha utilizzato 600 comparse.



Il film è stato canddiato a 7 Razzie Awards vincendone uno, andato all'esordiente Rihanna come peggior attrice non protagonista.



Il film costato 209 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 303.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Steve Jablonsky assiduo collaboratore del regista Michael Bay, sue le colonne sonore di tutti e 5 i film della serie live-action dei Transformers

La colonna sonora include i brani: "Interstate Love Song" di Stone Temple Pilots, "Everybody Wants You" di Billy Squier, "My Lai" di Lucky Clark, "Gold on the Ceiling" di The Black Keys, "One Lovely Day" di Citizen Cope, "Hang 'Em High" di Dropkick Murphys, "Blue Suede Shoes" di Josh Max, "Hard as a Rock" e "Thunderstruck"di AC/DC, "I Got to Get Paid" di ZZ Top, "Super Battle" di Tom Morello, "The Funeral" di Band of Horses, "Fortunate Son" di Creedence Clearwater Revival.



TRACK LISTINGS:

1. First Transmission

2. The Art Of War

3. Full Attack (3:53)

4. You’re Going To The Navy

5. The Beacon Project

6. Objects Make Impact

7. First Contact Part 1

8. First Contact Part 2

9. It’s Your Ship Now

10. Shredders

11. Regents Are On The Mainland

12. Trying To Communicate

13. Water Displacement

14. Buoy Grid Battle

15. USS John Paul Jones

16. We Have A Battleship

17. Somebody’s Gonna Kiss The Donkey

18. Super Battle: Written and Performed by Tom Morello • Produced by Rick Rubin

19. Thug Fight (feat. Tom Morello)

20. Battle On Land And Sea

21. Silver Star

22. The Aliens

23. Planet G

24. Hopper

