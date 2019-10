Stasera in tv: "Benvenuti al Sud" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 27 ottobre 2019

Canale 5 stasera propone "Benvenuti al sud", commedia del 2010 diretta da Luca Miniero e interpretata da Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini.

Cast e personaggi

Claudio Bisio: Alberto Colombo

Alessandro Siani: Mattia Volpe

Angela Finocchiaro: Silvia Colombo

Valentina Lodovini: Maria Flagello

Nando Paone: Costabile piccolo

Giacomo Rizzo: Costabile grande

Nunzia Schiano: signora Volpe

Riccardo Zinna: vigile

Salvatore Misticone: signor Scapece

Alessandro Vighi: Chicco Colombo

Fulvio Falzarano: Mario

Teco Celio: Gran Maestro

Naike Rivelli: poliziotta

La trama

Alberto (Claudio Bisio), impiegato in un ufficio postale della Brianza, sogna un trasferimento in quel di Milano che gli permetta di fare un salto di qualità e lasciare la provincia, così pressato dalla moglie Silvia (Angela Finocchiaro) e spinto da una mancata raccomandazione, Alberto arriva a fingersi disabile pur di guadagnarsi il posto tanto agognato.

Chiaramente l’inghippo con tanto di sedia a rotelle verrà presto smascherato e Alberto si troverà di fronte a due alternative: il licenziamento in tronco o due anni di "esilio" nella provincia campana. Alberto sconvolto accetterà l'esilio forzato in un piccolissimo ufficio postale di un paesino, ma la moglie Silvia (Angela Finocchiaro) inorridita si rifiuterà di seguirlo e resterà a casa con il figlio.

Alberto angosciato saluterà la famiglia e indossato tanto per precauzione un giubbotto antiproiettile, partirà sconfortato per la sperduta località designata e dopo un impatto tutt’altro che gradevole, il milanese tutto d’un pezzo scoprirà che il tanto vituperato "Sud" non è sempre come lo si descrive o lo si immagina, scoprendo di persona solo un modo "alternativo" di approcciare la vita.





Quando un forestiero viene al Sud piange due volte, quando arriva e quando parte. (Mattia Volpe / Alessandro Siani)





Il nostro commento

Benvenuti al sud è una piacevole sorpresa con il regista Luca Miniero che in questo caso si cimenta con il remake di una commedia francese "localizzandola" ad arte e mantenendo la medesima leggerezza dell’originale.

Miniero punta ad una messinscena corale cucendola addosso ad un Claudio Bisio che, riproponendo qualche maliconconica sfumatura già percepita nell’ottimo Si può fare, lavora in perfetta simbiosi con Angela Finocchiaro e trova una genuina sintonia con un ritrovato Alessandro Siani, mai così misurato tra reminiscenze alla Troisi e una spassosa napoletanità da palcoscenico.

Certamente non manca qualche eccesso tra "product placement" e ammiccamenti da fiction tv con uno smussare all’eccesso all'insegna del "buonismo", ma questo non inficia un’operazione che punta al grande pubblico senza le tipiche volgarità ad oltranza a cui ci hanno abituato i cinepanettoni, optando invece per una gradevole levità di fondo.

Benvenuti al sud è senza dubbio un ottimo esempio di come si possa produrre una commedia all’italiana che ammicchi al passato senza allontanarsi dal presente, vedi la colonna sonora di Umberto Scipione e i paesaggi che in più di un’occasione riportano alla mente film come il "Pane, amore e gelosia" di Comencini, reminiscenze di un cinema che fu, fatto di caratteristi e buoni sentimenti, "popolare" nel senso più positivo del termine.





Curiosità



Il film è un remake della commedia francese Bienvenue chez le Ch’tis uscita in Italia come Giú al Nord.



Alla sceneggiatura ha collaborato Massimo Gaudioso, uno degli sceneggiatori di Gomorra.



Il film ha vinto un David di Donatello per la Migliore attrice non protagonista (Valentina Lodovini) e un Nastro d'Argento per la Migliore sceneggiatura (Massimo Gaudioso).



Della simpatica cricca partenopea l’unica non napoletana è l’incantevole Valentina Lodovisi (La giusta distanza) che in realtà è perugina.



Il film è stato girato in provincia di Salerno, a Castellabate, parte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano: le location si alternano tra il centro storico e suggestivi paesaggi marini.



Nel film appare in un cameo l'attore e comico francese Dany Boon regista e interprete dell’originale Giù al nord.



Benvenuti al Sud è stato dedicato alla memoria di Angelo Vassallo, sindaco del comune di Pollica, assassinato nel 2010.



Il film di Miniero è stato acquistato dai distributori francesi.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Umberto Scipione (Il principe abusivo, Un boss in salotto, Sotto una buona stella).

La colonna sonora include anche brani di Norah Jones, Alberto Selly e Valentina Stella, quest'ultima appare anche nel film (è la cantante che si esibisce durante la festa).



TRACK LISTINGS:

1. Benvenuti Al Sud – Umberto Scipione

2. Madonina – Nanni Svampa

3. Accademia Del Gorgonzola

4. O’ballo D”o Cavallo – Alberto Selly

5. Pink Swing – Umberto Scipione

6. Paura E Terrore – Umberto Scipione

7. La Corsa Tra I Vicoli – Umberto Scipione

8. Sunrise – Norah Jones

9. Cilento Latino – Umberto Scipione

10. Azione E Tensione – Umberto Scipione

11. Barca Triste – Umberto Scipione

12. Tammuriata Cilentina – Umberto Scipione

13. Cuore Latino – Umberto Scipione

14. Passione Eterna – Valentina Stella

15. ‘o Sole Mio – Letizia Liberati

16. Canto Al Sud – Umberto Scipione

