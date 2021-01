Stasera in tv: “I Mercenari 2” su Italia 1

Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Jean-Claude Van Damme: Jean Vilain

Chuck Norris: Booker

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser[1]

Terry Crews: Hale Caesar

Randy Couture: Toll Road

Liam Hemsworth: Billy “the Kid” Timmons

Scott Adkins: Hector

Yu Nan: Maggie Chan

Jet Li: Yin Yang

Charisma Carpenter: Lacy

Amanda Ooms: Pilar

Nikolette Noel: Sophia

Novak Djokovic: se stesso – (scene eliminate)

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Barney Ross

Francesco Prando: Lee Christmas

Mino Caprio: Yin Yang

Luca Ward: Gunnar Jensen

Rodolfo Bianchi: Booker

Roberto Draghetti: Hale Caesar

Paolo Marchese: Toll Road

Andrea Mete: Billy “the Kid” Timmons

Franco Mannella: Jean Vilain

Claudio Sorrentino: Mr. Church

Alessandro Rossi: Trench Mauser

Monica Ward: Maggie Chan

Domitilla D’Amico: Lacy

La trama

I mercenari sono tornati e questa volta è una questione personale…

Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunner Jensen (Dolph Lundgren), Toll Road (Randy Couture) e Hale Caesar (Terry Crews), con a bordo i nuovi membri Billy the Kid (Liam Hemsworth) e Maggie (Yu Nan), si riuniscono quando Mr. Church (Bruce Willis) ingaggia i Mercenari per svolgere un lavoro apparentemente semplice. Il compito sembra proprio un lavoretto facile facile per Barney e il suo gruppo di mercenari vecchia scuola. Ma quando le cose vanno per il verso sbagliato e uno di loro viene brutalmente ucciso, i Mercenari sono costretti a cercare vendetta in un territorio ostile dove tutto gioca a loro sfavore. Decisissima a vendicarsi, la squadra si apre un varco tra forze opposte, distruggendo e fermando, giusto in tempo, un’inaspettata minaccia, cinque tonnellate di plutonio altamente distruttivo, una quantità molto più che sufficiente a cambiare l’equilibrio di potere nel mondo. Ma questo è niente se paragonato a quello che i mercenari cercano contro il crudele avversario che ha selvaggiamente ucciso il loro fratello: giustizia.

E tutto viene fatto alla maniera dei Mercenari…

Expendable: agg. 1. Pronto a sacrificarsi allo scopo di portare a termine un obbiettivo militare, in particolare di natura mercenaria.

Il nostro commento

Seconda missione per i Mercenari di Sylvester Stallone che mantiene il ruolo di protagonista, ma passa l’onere della regia all’esperto Simon West, già regista del notevole Con Air e del debutto live-action su grande schermo di Lara Croft.

Questo primo sequel oltre a sfoggiare il consueto repertorio action con scazzottate, inseguimenti, sparatorie ed esplosioni accentua rispetto al primo film e in maniera oltremodo evidente il lato umoristico e citazionista dell’operazione, con frasi ad effetto e battute non sempre efficaci (ci riferiamo ad uno Stallone un po’ troppo burlone), un cameo di Chuck Norris (anche nel suo caso si eccede in gigioneria), ammiccamenti ad altri action ed un villain da fumettone interpretato da un Van Damme funzionale, ma di certo non memorabile.

Premesso ciò “I Mercenari 2” vale in toto il prezzo del biglietto visto che permette di godersi reminiscenze del Chuck Norris di Invasion U.S.A., una scena con John McClane e il colonnello John Matrix che seminano cadaveri a bordo di una Smart, una brutale scazzottata tra Rambo e Van Damme che ammicca al finale di Commando e una sequenza finale davvero memorabile, che segna un “bodycount” che ci riporta ai fasti dei gloriosi anni ’80.

I Mercenari 2 pur essendo evidentemente meno incisivo del primo film non deluderà i fan del franchise ne tanto meno gli amanti dell’action condito con massicce dosi di ironia.

Curiosità

“I Mercenari 2” rivela che Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) ha una laurea in ingegneria chimica. Questo è un riferimento allo stesso Lundgren che ha una laurea in chimica conseguita presso la Washington State University nel 1976, si è laureato in ingegneria chimica presso il Royal Institute of Technology di Stoccolma nei primi anni ’80 per poi conseguire un Master in Ingegneria Chimica presso l’Università di Sydney nel 1982.

Sylvester Stallone ha annullato il suo tour promozionale per il film dopo che suo figlio Sage Stallone è stato trovato morto il 13 luglio 2012.

Il campione di tennis Novak Djokovic ha girato un cameo senza compenso nella sparatoria all’aeroporto, ma la sua scena che lo vedeva attaccare i terroristi con la sua racchetta è stata tagliata.

Il ruolo di Arnold Schwarzenegger è stato girato in cinque giorni, una settimana prima di iniziare a girare The Last Stand – L’ultima Sfida.

Ci sono state trattative per ruoli nel film con Charlie Sheen, Nicolas Cage e John Travolta.

Il background di Billy, il personaggio di Liam Hemsworth, è basato su vere esperienza di guerra in Afghanistan del veterano dei marine Dakota Meyer, come ha rivelato lo stesso Meyer nel suo libro “Into the Fire”.

La penna stilografica che Barney Ross tira fuori per scrivere sul tovagliolo è una penna Montegrappa modello Chaos in edizione limitata che Sylvester Stallone, da lungo tempo appassionato delle penne Montegrappa, ha aiutato a progettare con un teschio e altri simboli ispirati al film.

Tutte le scene di Jet Li sono state girate a Hong Kong perché l’attore in quel momento stava lavorando ad un altro film.

Il personaggio di Sylvester Stallone è un omaggio alla memoria di Barney Ross, militare ed eroe decorato della seconda guerra mondiale e campione di boxe.

Jet Li e Jason Statham hanno recitato insieme anche nell’action fantascientifico “The One”.

Jackie Chan ha riferito che gli era stato offerto un ruolo e che ha dovuto rifiutare per girare Chinese Zodiac.

Taylor Lautner è stato considerato per il ruolo andato poi a Liam Hemsworth.

Gina Carano è stata considerata per il ruolo di Maggie.

A Donnie Yen è stato offerto un ruolo che però ha rifiutato.

Chuck Norris ha accettato di tornare su schermo a 71 anni e dopo il suo ritiro solo per apparire in questo film.

Le riprese di alcune scene ambientate nella grotta Devetashka, habitat rifugio di circa 40 specie di chirotteri a rischio estinzione, hanno messo in fuga una colonia di pipistrelli in letargo, condizione che per una percentuale ne ha causato la morte. In seguito, una spedizione di biologi ed ambientalisti ha esaminato la grotta bulgara a riprese terminate ed ha scoperto che i pipistrelli rimasti erano soltanto 10.000, minima parte rispetto ai 35.000 che erano stati contati nell’inverno precedente. In seguito, alcuni rappresentanti della Commissione europea si sono recati nella grotta per valutare i danni. Infine, l’agenzia di protezione ambientale della Bulgaria ha multato la produzione per la violazione della legge sulla fauna territoriale.

“I Mercenari 2” è stato girato tra Bulgaria, Hong Kong e New Orleans

Durante il cameo di Chuck Norris viene citato uno dei famosi “ Chuck Norris facts ” che lo vedono protagonista in insolite barzellette fatte di azioni impossibili (“Chuck Norris è stato morso da un cobra e dopo cinque giorni di dolore straziante…il cobra è morto“).

Nelle scene del combattimento finale, mentre Schwarzy è appostato insieme a Bruce Willis sotto un bancone esclama “Rimedio un po’ di munizioni, torno presto” e l’amico gli risponde “Lo hai già fatto troppe volte, aspetta qui” a questo punto lui ribatte con “Yippie Kay Yay“, un chiaro riferimento alla saga Die Hard, la serie d’azione interpretata da Willis. Poco dopo, al suo fianco appare Chuck Norris e Schwarzenegger esclama “Chi manca, Rambo?“.

“I Mercenari 2” costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 311.

La colonna sonora

Le musiche originali de “I Mercenari 2” sono di Brian Tyler (John Rambo, Fast & Furious 5) che ha musicato anche il primo film e il successivo I Mercenari 3.

(John Rambo, Fast & Furious 5) che ha musicato anche il primo film e il successivo I Mercenari 3. L’arrivo in scena di Norris quando salva i Mercenari è accompagnato dalla colonna sonora de Il buono, il brutto, il cattivo.

La colonna sonora include anche i brani: “The Wanderer” di Dion DiMucci, “Mustang Sally” di Mack Rice, “Crystal Blue Persuasion” di Tommy James & the Shondells, “Groovin'” e “Beautiful Morning” dei The Young Rascals, “Rip It Up” di Little Richard, “I Just Want to Celebrate” di Rare Earth e “You Don’t Want to Fight with Me” di Frank Stallone.

TRACK LISTINGS:

1. “The Expendables Return” 4:40

2. “Fists Knives and Chains” 3:05

3. “Track ‘Em Find ‘Em Kill ‘Em” 4:54

4. “Making an Entrance” 4:08

5. “Respect” 3:58

6. “Rest in Pieces” 2:55

7. “Preparations” 3:15

8. “Party Crashers” 5:19

9. “Rescue” 4:43

10. “Countdown” 4:25

11. “Bad Way to Live” 3:41

12. “Vilain” 2:42

13. “Dueling Blades” 4:32

14. “Escape” 4:28

