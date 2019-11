Stasera in tv: "Lo specialista" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "Lo specialista", action-thriller del 1994 diretto da Luis Llosa e interpretato da Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Ray Quick

Sharon Stone: May Munro

James Woods: Ned Trent

Rod Steiger: Joe

Eric Roberts: Thomas

Doppiatori italiani

Ferruccio Amendola: Ray Quick

Cristiana Lionello: May Munro

Manlio De Angelis: Ned Trent

Renato Mori: Joe

Roberto Chevalier: Thomas





La trama

Ancora bambina May Munro (Sharon Stone) assiste all’omicidio dei suoi genitori per mano di alcuni criminali mai assicurati alla legge.

Cresciuta covando vendetta May decide di rivolgersi a Ray Quick (Sylvester Stallone), ex agente della CIA specialista in esplosivi che all’inizio sembra rifiutare l’incarico, per accettarlo in seguito dopo aver accertato identità e reali intenzioni della donna.

I tre obiettivi commissionati verranno facilmente eliminati, Quick utilizza perfette e plateali trappole esplosive, ma ben presto scoprirà che dietro all'incarico si cela un suo vecchio collega e rivale, Ned Trent (James Woods).

In un "esplosivo" confronto finale i due si scontreranno in un duello all’ultima detonazione, Trent supportato da un’intera squadra di specialisti, Quick dalla sua tecnica e un’innato talento nella pianificazione di trappole e imboscate.





Il nostro commento

Lo specialista sulla carta poteva rivelarsi un buon action-thriller, ma a parte un dignitoso villain interpretato da James Woods, il resto del film è affossato dalla regia piatta di Luis Llosa (Anaconda) e uno script di una prevedibilità disarmante.

Il film ha dalla sua coreografie esplosive davvero spettacolari, ma la recitazione langue e la storia non ha la dinamicità giusta per sopperire alla mancanza d’alchimia tra Sharone Stone e Sylvester Stallone, i due non funzionano e la mancanza d’appeal diventa palese di sequenza in sequenza e a poco o nulla serve l'inserimento di una scena "hot" sotto la doccia.





Curiosità



La sceneggiatura è basata su una serie di romanzi di John Shirley, autore tra l’altro della sceneggiatura originale de Il corvo.



Il film ha ricevuto 5 momination ai Razzie Awards vincendo nelle categorie Peggior attrice (Sharon Stone) e Peggior coppia (Sylvester Stallone e Sharon Stone).



David Fincher era candidato alla regia con l'approvazione di Sylvester Stallone, ma i produttori furono di altro avviso vista la fallimentare esperienza del regista con Alien 3 (1992). La carriera di Fincher è rimasta in stand-by per tre anni fino al rilancio con il grande successo di Seven (1995).



A Steven Seagal è stata offerta la possibilità di interpretare e dirigere il film, ma voleva 9 milioni di dollari, così lo studio considerata eccessiva la richiesta ha preferito puntare su Sylvester Stallone.



Eric Roberts è solo di due anni più grande di Sharon Stone, ma nel film il suo personaggio uccide i suoi genitori quando lei era una bambina.



Sylvester Stallone ha chiesto che alcune delle scene di James Woods venissero tagliate e alcune delle sue scene girate di nuovo in modo che Stallone potesse occupare più tempo sullo schermo. La ragione di questa richiesta nasceva dal fatto che Stallone era preoccupato che Woods potesse "rubargli" la scena perché di fatto era un attore migliore. A quanto sembra Stallone non era nuovo a questi "interventi", il sito "IMDb" riporta che l'attore fece tagliare anche alcune scene di Rutger Hauer da I Falchi della notte (1981) per la medesima ragione.



Nel gennaio 1993 il Los Angeles Times ha segnalato "Lo specialista" come la migliore sceneggiatura thriller inedita su piazza, questo sulla base di un sondaggio in cui sono stati interpellati 40 agenti, produttori e dirigenti degli studios.



Quando verso la fine del film Sylvester Stallone entra nel suo computer per attivare la massiccia esplosione della sua casa, la password che usa è "Top of the world, Ma". Si tratta di una leggera parafrasi dell'ultima battuta pronunciata da Jimmy Cagney nel finale del film La Furia Umana (1949), poco prima che il suo personaggio Cody Jarrett si faccia saltare in aria ("Made it, Ma. Top of the world!" - "Ce l'ho fatta, Ma'. Sono in cima al mondo!").



I produttori hanno convinto Sylvester Stallone a fare il film con la minaccia di sostituirlo con Warren Beatty se non avesse detto di si al progetto entro un termine di quindici minuti.



Sharon Stone aveva 36 anni quando questo film è stato girato, anche se il suo personaggio doveva essere poco più che ventenne.



La scena in cui Tomas minaccia Ray con un coltello è stata scritta da Sylvester Stallone all'ultimo minuto in modo da poter condividere la scena con Eric Roberts.



Nella versione originale dello script il nome del personaggio principale era "Earl Quick".



Mario Van Peebles era candidato alla regia nel 1991, ma passo la mano.



Il film costato 45 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 170.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di John Barry (Balla coi lupi), compositore britannico cinque volte Premio Oscar e autore delle musiche di dodici film della serie di James Bond.

La colonna sonora include brani di Gloria Estefan, Miami Sound Machine e Donna Allen.



Le musiche originali di John Barry:

1. Main Title

2. Bogota 1984

3. The Specialist In Miami

4. May And Ray At The Cemetery

5. May Dances With Tomas -"Did You Call Me"

6. Ray Covers May -"Did You Call Me"

7. After Tomas

8. The First Bomb - Ray's Place

9. Explosive Trent

10. The Parking Lot Bomb

11. Don't Touch Me Ned-Bomb For Tomas

12. The Death Of Tomas

13. May's Room - "Did You Call Me"

14. Ray Meets May At Her Funeral

15. Let's See That Beautiful Face - "Did You Call Me"

16. Closing In On Ray

17. There Goes The Hotel Room - The Fight

18. May Meets Joe-I'm Not A Woman You Can Trust

19. You Go In And Get Him - "Did You Call Me"

20. The Whole Place Is Wired - She's Hot Ray

21. Get To Hell Out Of Here

22. You Bastard - How Do You Feel? - Better!- "Did You Call Me" End Title

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Altri brani inclusi nella colonna sonora:

1. Turn The Beat Around - Gloria Estefan

2. Jambala - MSM (Miami Sound Machine)

3. Real - Donna Allen

4. All Because Of You - MSM (Miami Sound Machine)

5. Shower Me With Love - Lagaylia

6. El Baile De La Vela - Cheito

7. Slip Away - Lagaylia

8. El Duro Soy Yo - Tony Tatis Y Su Merengue Sound

9. Mental Picture - Jon Secada

10. Que Manera De Quererte - Albita

11. Love Is The Thing - Donna Allen

12. El Amor - Azucar Moreno

13. Did You Call Me - John Barry/The Royal Philharmonic Orchestra

14. The Specialist - John Barry/The Royal Philharmonic Orchestra

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]