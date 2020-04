Stasera in tv: "The Young Victoria" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 11 aprile 2020

Rai 3 stasera propone "The Young Victoria", dramma biografico del 2009 diretto da Jean-Marc Vallée e interpretato da Emily Blunt, Rupert Friend, Mark Strong, Paul Bettany e Miranda Richardson.

Cast e personaggi

Emily Blunt: Regina Vittoria

Rupert Friend: Principe Alberto

Paul Bettany: Lord Melbourne

Miranda Richardson: Vittoria, duchessa di Kent

Mark Strong: John Conroy

Jim Broadbent: Re Guglielmo IV

Harriet Walter: Regina Adelaide

Thomas Kretschmann: Re Leopold I di Belgio

Jeanette Hain: Baronessa Louise Lehzen

Julian Glover: Duca di Wellington

Michael Maloney: Sir Robert Peel

Michiel Huisman: Ernest

Doppiatori italiani

Georgia Lepore: Regina Vittoria

Christian Iansante: Lord Melbourne

Alessandra Korompay: Vittoria, duchessa di Kent

Franco Mannella: John Conroy

Sergio Tedesco: Re Guglielmo IV

Roberto Pedicini: Re Leopold I di Belgio

Graziella Polesinanti: Regina Adelaide

Bruno Alessandro: Duca di Wellington





La trama

La giovane Principessa Vittoria di Kent (Emily Blunt) erede legittima al trono d’Inghilterra durante gli ultimi anni del regno di suo zio, re Guglielmo IV (Jim Broadbent), viene allevata in vista del suo futuro impegno in maniera piuttosto rigida sia da sua madre, la duchessa di Kent (Miranda Richardson) che da Sir John Conroy (Mark Strong), addetto all’educazione e alla preparazione di Victoria e della sua famiglia all’oneroso ruolo di famiglia reggente.

Conroy piuttosto ambizioso, in cuor suo spera che Guglielmo IV muoia mentre Vittoria è ancora minorenne, così che dietro la duchessa una volta nominata reggente ci possa essere egli stesso come potere occulto a tirare le fila della nuova sovrana. Vittoria però ha un carattere piuttosto ribelle e quando sarà il momento si rifiuterà di firmare i documenti che renderebbero Conroy suo segretario personale.

Nel frattempo in Belgio lo zio di Vittoria, re Leopoldo I (Thomas Kretschmann), vuole sfruttare la parentela con i Kent garantendo così una solida alleanza tra Gran Bretagna e Belgio. Rendendosi però conto che sua sorella sta perdendo il controllo di sua nipote Vittoria, sempre più ribelle e recalcitrante ai suoi doveri, decide di inviare in Inghilterra suo nipote, il principe Alberto di Sassonia (Rupert Friend) affinchè seduca la nipote.





Il nostro commento

Una fascinosa e talentuosa protagonista per un affresco storico che non rinuncia, nonostante la cura nel riportare accadimenti reali e fatti storici, a romanzare alcuni elementi che donano a The Young Victoria il fascino giusto per differenziarne quanto basta i tratti distintivi da molte pellicole similari, sin troppo ligie al nozionismo storico.

Il canadese Jean-Marc Vallée non si lascia imbrigliare dal formato biopic e non disdegna di inserire corposi, ma ben dosati inserti romance che costellano l’intera pellicola, cosa che potrà far storcere il naso ai puristi, ma che rendono il film fruibile da una platea piuttosto variegata per età e gusti.

Un centellinato elemento fiabesco nel rigido contesto "british" dona alla messinscena una certa freschezza e a completare l’opera c’è tutto il consueto repertorio sfoggiato dal genere che include solido cast e scenografie e costumi all’insegna del sontuoso.





Curiosità



Tra i produttori della pellicola c'è il regista Martin Scorsese e Sarah Fergunson ex moglie di Andrea, duca di York, secondogenito della regina Elisabetta II.



ll film ha ricevuto tre nomination agli Oscar vincendo una statuetta per i migliori costumi (a Sandy Powell); Emily Blunt è stata nominata ai Golden Globe come miglior attrice drammatica.



Molte delle scene in interni sono state girate presso Belvoir Castle nel Leicestershire. Il letto utilizzato nella scena della luna di miele è lo stesso in cui ha realmente dormito la Regina Vittoria quando ha visitato il castello nel 1843. La camera da letto è così piccola che tutte le macchine da presa sono state collocate al di fuori delle finestre.



L'abito che Vittoria indossa per il suo primo incontro con il consiglio è una copia fedele del vestito che la Regina Vittoria indossava in quell'occasione. L'abito è stato esposto a Kensington Palace come parte della mostra "Victoria Revealed".



I costumi indossati da Emily Blunt sono stati assicurati per 10.000£ ciascuno.



Il grande letto verde costruito da zero e costato 25.000£ dopo le riprese è stato acquistato dal Duca e la Duchessa di Rutland, i proprietari del Castello di Belvoir.



Le scene "costiere" sono state girate al Castello di Belvoir, a circa 112 chilometri dal mare. La circostante Valle di Belvoir è stata digitalmente sostituita con il mare.



La scena in cui Alberto difende la Regina Vittoria da un tentativo di assassinio si basa su un vero e proprio attentato che ha avuto luogo il 10 giugno 1840. Edward Oxford, un barista disoccupato, ha sparato con due pistole verso la carrozza della regina mentre lei e Alberto transitavano lungo Constitution Hill vicino a Buckingham Palace. Il film tuttavia contiene significative modifiche rispetto ai fatti reali. In realtà Alberto non è stato ferito e la corte non è mai stata in grado di dimostrare che Oxford avesse sparato altro che polvere da sparo dalle sue armi. Oxford è stato assolto per infermità mentale e recluso nel reparto psichiatrico per criminali del Bethlem Royal Hospital.



Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 27.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono de compositore inglese Ilan Eshkeri (Stardust, Alla ricerca di Jane, Coriolanus).

(Stardust, Alla ricerca di Jane, Coriolanus).

La colonna sonora include il brano "Only You" di Sinead O'Connor.



TRACK LISTINGS:

1. Childhood

2. Go To England Make Her Smile (Alfred's Theme)

3. Down The Stairs (Victoria's Theme)

4. The King's Birthday

5. Swan Song

6. The King Is Dead

7. Buckingham Palace

8. Lord Melbourne

9. Albert Returns

10. Archery

11. The First Waltz

12. Rainy Gazebo

13. Letters From Victoria

14. Constitutional Crisis

15. Riot

16. Letters From Albert

17. Marriage Proposal

18. Honeymoon

19. Assassin

20. Victoria And Albert

21. Only You - Sinead O'Connor

