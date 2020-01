Stasera in tv: "Safe" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 gennaio 2020

Italia 1 stasera propone "Safe", action-thriller del 2012 diretto da Boaz Yakin (Il sapore della vittoria) e interpretato da Jason Statham, Catherine Chan, Robert John Burke e James Hong.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jason Statham: Luke Wright

Catherine Chan: Mei

Robert John Burke: Il capitano Lupo

James Hong: Han Jiao

Anson Mount: Alex Rosen

Chris Sarandon: Sindaco Tremello

Sándor Técsy: Emile Docheski

Joseph Sikora: Vassily Docheski

Igor' Žižikin: Chemyakin

Reggie Lee: Quan Chang

James Colby: Detective Mears

Matt O'Toole: Detective Lasky

Jack Gwaltney: Detective Reddick

Barry Bradford: Detective Benoit

Jay Giannone: Detective Kolfax





La trama

Luke Wright (Jason Statham) è un lottatore di arti marziali miste con un passato nebuloso alle spalle e una gabbia dove combattere per un po’ di adrenalina e qualche soldo per sbarcare il lunario.

Purtroppo per Luke un incontro combinato non va come come gli era stato imposto, lui vince l’altro finisce in coma e un losco allibratore e un boss della mafia russa si ritrovano con parecchi soldi in meno.

La vendetta sarà atroce, la moglie di Luke verrà uccisa e lui sarà costretto ad un esilio come senzatetto senza alcuna possibilità di legarsi a qualcuno che finirebbe in poco tempo morto ammazzato.

Disperato, svuotato e sull’orlo del suicidio Luke trova la sua via di redenzione e uno scopo per tornare a lottare diventando angelo custode e guardia del corpo di Mai (Catherine Chan), una ragazzina cinese con capacità matematiche sbalorditive e un codice cifrato in suo possesso a cui sono interessati la mafia russa, le Triadi cinesi e una squadra di poliziotti corrotti…





Il nostro commento

Il rude Jason Statham indossa un altro personaggio cucito a misura e si cimenta in un action-thriller della vecchia scuola diretto dal veterano Boaz Yakin, un regista che di film d’azione vecchio stile ne sa qualcosa visto che ha scritto la prima trasposizione del fumetto The Punisher (quella con Dolph Lundgren) e l’action La recluta con la coppia Clint Eastwood / Charlie Sheen.

Il Safe di Yakin è un action di quelli duri e puri, che un po’ ci mancano e che ci ha ricordato lo Steven Seagal dei bei tempi andati, quello di Nico e Giustizia a tutti i costi tanto per intenderci. Yakin mette in scena brutali corpo a corpo, coreografiche sparatorie sciorinate a profusione, inseguimenti in auto da manuale, una regia muscolare che regala anche qualche ricercato ed intrigante movimento di macchina (vedi il rapimento di Mei da parte dei russi) e naturalmente il repertorio che contraddistingue il genere con battute telegrafiche alla Callaghan, sfrontati sbirri corrotti, spietati gangster cinesi e violenti mafiosi russi.

Safe che sembra a tutti gli effetti una versione decisamaente più riuscita del fiacco Codice Mercury con Bruce Willis, non deluderà chi ama l’action e in particolare quello anni ’80 e ’90 e chi cerca un film che arrivi subito al sodo anche rischiando di essere prevedibile, ma anche senza la pretesa di voler essere qualcosa di più di un solido e onesto film di genere.

Naturalmente a chi cerca introspezione psicologica, dialoghi a profusione e cervellotici colpi di scena basteranno le prime fratture scomposte su schermo per capire di aver sbagliato film.





Curiosità



Safe è il primo di tre film nati dalla collaborazione di IM Global e Lionsgate, gli altri due sono il reboot Dredd 3D di Pete Travis e l’action Protection di Simon West.



Nel cast figurano anche i veterani James Hong (lo stregone Lo Pan di Grosso guaio a Chinatown) e Chris Sarandon (il vampiro Jerry Dandrige di Ammazzavampiri).



Il film girato tra Philadelphia e New York ha fruito di un budget di 33 milioni di dollari per un incasso nel mondo di circa 40.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mothersbaugh (21 Jump Street) co-fondatore dei Devo.

(21 Jump Street) co-fondatore dei Devo.

Mothersbaugh ha scritto la sua prima colonna sonora nel 1987 musicando il sequel La rivincita dei Nerds 2; tra le sue collaborazioni segnaliamo quella con il regista Wes Anderson iniziata nel 1996 con le musiche di Un colpo da dilettanti e proseguita con Rushmore (1998), I Tenenbaum (2001) e Le avventure acquatiche di Steve Zissou (2004).



TRACK LISTINGS:

1. Luke Wanders, Mei Computes

2. Annie's Dead

3. Han's Arrival

4. Bedtime

5. The Russians Capture Mei

6. Negotiations

7. Luke Rescues Mei

8. Luke Kills Chemyakin

9. Escaping the Russians

10. Chang and Mei

11. Mei Follows Luke

12. The Insider

13. The Triads Capture Mei

14. The Number

15. Luke and Alex

16. Luke and Cpt Wolf

17. The Safe

18. Got the Money

19. Here's the Deal

20. The Disk

21. The Showdown

22. Han Undone

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]