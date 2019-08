Stasera in tv: "Femmine contro maschi" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 5 agosto 2019

Canale 5 stasera propone "Femmine contro maschi", commedia del 2011 diretta da Fausto Brizzi (Notte prima degli esami) e interpretata da Claudio Bisio, Nancy Brilli, Ficarra e Picone, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Fabio De Luigi e Paola Cortellesi.

Cast e personaggi

Claudio Bisio: Marcello

Nancy Brilli: Paola

Salvatore Ficarra: Rocco

Valentino Picone: Michele

Francesca Inaudi: Valeria

Luciana Littizzetto: Anna

Emilio Solfrizzi: Piero

Serena Autieri: Diana

Giuseppe Cederna: Renato

Paola Cortellesi: Chiara

Wilma De Angelis: Nonna Clara

Fabio De Luigi: Walter

Chiara Francini: Marta

Marta Zoffoli: Lisa

Lucia Ocone: Monica

Alessandro Preziosi: Diego

Paolo Ruffini: Ivan

Fabrizio Rizzolo: dott. Piero Morra

Carla Signoris: Nicoletta

Nicolas Vaporidis: Andrea

Giorgia Wurth: Eva

Sarah Felberbaum: Francesca

Matteo Urzia: Alberto

Hassani Shapi: Pakistano

Armando De Razza: Roberto

Rosabell Laurenti Sellers: Flavia

Edoardo Cesari: Lorenzo

Gigio Alberti: dottor Pandolfelli

Enzo Salvi: cameo

Massimo Morini: giudice Beatlemania

La trama

In "Femmine contro Maschi" si intrecciano tre storie dedicate ai buffi difetti delle donne, intorno al tema generale della disperata ricerca dell?uomo ideale. Non a caso il film inizia con una frase di Charles Darwin: «Il maschio scelto dalla femmina non è colui che le sembra più attraente, ma colui che la disgusta di meno». Parola di scienziato.

Nel film ritroviamo tutti i personaggi (e naturalmente gli attori) del primo film, insieme ad alcuni importanti nuovi acquisti: Ficarra & Picone per i maschi, Serena Autieri e Francesca Inaudi per le femmine.

Nella prima storia troviamo l'androloga Anna (Luciana Littizzetto) e il benzinaio Piero (Emilio Solfrizzi) alle prese con il noioso tran-tran di un matrimonio ventennale. Lei colta e affettuoso, lui ignorante e traditore. Quando un provvidenziale incidente fa perdere a Piero la memoria, Anna lo riformatta a suo piacimento, cercando di trasformarlo nell?uomo ideale. Piero diventa così un maggiordomo-amante-cuoco, insomma il marito che lei aveva sempre sognato. Ma un giorno Piero scopre tutto e...

Nella seconda storia il bidello Rocco e l?impiegato Michele (Ficarra & Picone) suonano in una cover band dei Beatles, il primo osteggiato dalla compagna (Francesca Inaudi), maestra nella stessa scuola , il secondo invece, grazie ad una sapiente bugia, riesce a tenere all?oscuro di tutto sua moglie (Serena Autieri), una donna manager che crede che abbia smesso con la musica. Quando Rocco, dopo l?ennesimo litigio con la moglie, viene ospitato da Michele, la bugia rischia di essere svelata. Il tutto mentre la moglie di Michele aspetta un bambino e i due amici si stanno preparando per una importante gara di cover band che sognano di vincere...

Il nostro commento

Se dovessimo utilizzare il gergo calcistico del tifoso Antonio (Emilio Solfrizzi), la partita di andata ci è sembrata ben giocata e l’allenatore Brizzi è riuscito a portare a casa il risultato, ma la squadra schierata per il ritorno soffre non poco e finisce per subire il pressing di uno script non all’altezza, mostrando sul campo tutti i limiti di un’operazione che si rivela troppo ambiziosa e dilatata.

Metafore calcistiche a prescindere, questo Femmine contro Maschi che chiude il dittico su "Uomini & Donne" allestito da Fausto Brizzi risulta deludente, il romance fumettoso e la comicità tutta puntata alla risata tout court di Maschi contro Femmine lascia il posto ad un cast decisamente sottoutilizzato e ad una sgradevole sensazione di vacuità dell’intera messinscena.

Curiosità



Il film è il sequel nonché spin-off della commedia Maschi contro femmine sempre diretta da Fausto Brizzi.



Nella scena in cui Piero (Emilio Solfrizzi) va a scusarsi con Anna (Luciana Littizzetto), i due parlano degli esami di maturità e Piero fa un riferimento al professor Martinelli, personaggio protagonista di Notte prima degli esami.



Ficarra e Picone rendono omaggio alla famosa scena della lettera del film Totò, Peppino e la Malafemmina, scrivendo a loro volta una lettera d'amore.



Durante una scena in cui vengono mostrati i falsi filmini delle vacanze a Wilma De Angelis, Claudio Bisio afferma che: «La globalizzazione ha reso tutti i posti uguali: Egitto, Bora Bora, Castellabate». Quest'ultimo è il paese dove è ambientato il film Benvenuti al Sud, di cui Bisio è attore protagonista.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Bruno Zambrini assiduo collaboratore del regista Neri Parenti e autore delle colonne sonore di quasi l'intera serie di Fantozzi.

Zambrini torna a collaborare con il regista Fausto Brizzi dopo aver musicato Notte prima degli esami, Notte prima degli esami oggi, Ex e il precedente Maschi contro Femmine.



La colonna sonora è uscita in una doppia compilation che include 30 brani tratti da entrambi i film con nostalgiche incursioni anni ’80, evergreen, hit fresche di classifica e i brani "Vuoto a perdere" scritto per Noemi da Vasco Rossi e "Maschi contro femmine" scritto da Francesco Baccini per il primo film.

Disco 1

1. Noemi – Vuoto a perdere

2. Train – Hey Soul Sister

3. Bruno Zambrini – Ti amo ancora

4. Christina Aguilera – Beautiful

5. Luca Carboni – Le storie d’amore

6. Bruno Zambrini – Il mio migliore amico

7. Elvis Presley – Always on My Mind

8. Giusy Ferreri – Non ti scordar mai di me

9. Bruno Zambrini – Vita quotidiana

10. Spandau Ballet – How Many Lines

11. Avril Lavigne – Complicated

12. Bruno Zambrini – C’era una volta

13. Raf – Non è mai un errore

14. L’Aura Abela – Sei come me

15. Bruno Zambrini – Welcome to Bora Bora

Disco 2

1. Francesco Baccini – Maschi contro femmine

2. Jamie Cullum – Music Is Trough

3. Bruno Zambrini – Noi (instrumental)

4. Clive Riche – L-O-V-E

5. Gloria Gaynor – I Will Survive

6. Bruno Zambrini – Dichiarazione d’amore (instrumental)

7. Noemi e Fiorella Mannoia – L’amore si odia

8. Eros Ramazzotti – Più bella cosa

9. Bruno Zambrini – Maschi contro femmine (instrumental)

10. Gianluca Grignani – Sei sempre stata mia

11. Le Vibrazioni – Dedicato a te

12. Bruno Zambrini – Inizio e fine (instrumental)

13. Savage Garden – Truly Madly Deeply

14. Michael Bolton – When a Man Loves a Woman

15. Nadia Stacchini – Go

