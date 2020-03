Stasera in tv: "Trespass" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 13 marzo 2020

Rai 2 stasera propone "Trespass", thriller del 2011 diretto da Joel Schumacher (Il cliente) e interpretato da Nicolas Cage, Nicole Kidman e Cam Gigandet.

Cast e personaggi

Nicolas Cage: Kyle Miller

Nicole Kidman: Sarah Miller

Cam Gigandet: Jonah Collins

Nico Tortorella: Jake

Dash Mihok: Ty

Jordana Spiro: Petal

Liana Liberato: Avery Miller

Ben Mendelsohn: Elias

Grant Case: Shirtless Partier

Gracie Whitton: Avery da giovane

Terry Milam: Travis

Emily Meade: Kendra

Brandon Belknap: Dylan

Tina Parker: operatore per la sicurezza

David Maldonado: Guardia

Nilo Otero: Mr. Big

Simona Williams: Mrs. Big

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Kyle Miller

Chiara Colizzi: Sarah Miller

Francesco Pezzulli: Jonah Collins

Francesco De Francesco: Ty

Selvaggia Quattrini: Petal

Erica Necci: Avery Miller

Franco Mannella: Elias

Giovanna Martinuzzi: operatore per la sicurezza





La trama

Kyle Miller (Nicolas Cage) è un commerciante di preziosi piuttosto indaffarato con una bella moglie, la sofisticata Sarah (Nicole Kidman) che dal canto suo cerca di salvare un matrimonio che si appresta a naufragare per le continue assenze di lui e una figlia adolescente (Liana Liberato) con l’ormone in subbuglio e la tendenza a frequentare cattive compagnie.

L’unità dei Miller sarà messa ancor più a dura prova quando un gruppo di malviventi armati farà irruzione nella villa della famiglia minacciando di uccidere tutti se la cassaforte, celata in un muro dell’abitazione, non verrà aperta. Così mentre il capofamiglia cerca di contrattare per la vita dei suoi cari, all’interno della banda verranno a galla dei conflitti insanabili che finiranno per mettere i criminali l’uno contro l’altro.





Il nostro commento

Il regista Joel Schumacher allestisce un ansiogeno thriller "domestico" che miscela le premesse del Firewall con Harrison Ford e dell’Hostage con Bruce Willis, con la differenza che stavolta manca l’eroe di turno e la violenza è piuttosto disturbante e a tratti oltremodo gratuita.

Il plot di Trespass si concentra un po’ troppo sulle dinamiche interne alla banda di criminali, lasciando poco spazio al terzetto di sequestrati, anche se bisogna ammettere che seppur con qualche eccesso di drammaticità e una recitazione sul filo dell’isteria, la coppia Cage/Kidman fa del suo meglio per uscirne indenne.

Il thriller di Schumacher soffre della limitata location, anche se nel corso della visione ci sono un paio di puntate all’esterno onde rompere un’incombente monotonia, ma mantiene comunque alta la tensione grazie ad un ritmo piuttosto serrato e ad una ridotta durata della pellicola, scelta quest’ultima assolutamente azzeccata che evita una rischiosa dilatazione dei tempi.

Purtroppo però i colpi di scena latitano pericolosamente e la storia scivola via all’insegna del prevedibile e non bastano l’esperienza del veterano Schumacher e due nomi di richiamo come la Kidman e Cage a sopperire ad una sceneggiatura priva di mordente.





Curiosità



Nel cast figura anche Cam Gigandet già vampiro in Twilight.



Il film ha ricevuto due nomination a Razzie Awards: Peggior attore protagonista per Nicolas Cage e Peggior coppia, condiviso tra Nicolas Cage e chiunque appaia sullo schermo al suo fianco.



Durante le fasi di casting Nicolas Cage ha temporaneamente abbandonato il progetto dopo che gli era stata negata la possibilità di interpretare uno dei rapinatori al posto del capofamiglia.



Il film segna il ritorno alla direzione della fotografia del regista Andrzej Bartkowiak (Romeo deve morire) e la seconda collaborazione di quest’ultimo con Schumacher con il quale aveva lavorato in Un giorno di ordinaria follia.



Il film è stato un disastro al box-office americano, con un budget di 35 milioni di dollari il film ha incassato appena 24.094$ ed è stato tolto dalle sale dopo soli dieci giorni di programmazione (Incasso worldwide 10 milioni di dollari).



Il film ha battuto il record dell'uscita in home-video precedentemente detenuto dal film musicale From Justin to Kelly (2003) con 29 giorni prima di uscire in DVD (a Trespass ne sono bastati 18).



Le musiche originali del film sono del compositore londinese David Buckley (The Town, From Paris with Love, Il regno proibito).



La colonna sonora include il brano "Hoody" interpretato da Joleen Belle.



