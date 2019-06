Iron Sky - The Coming Race: trailer finale e nuova locandina di "Iron Sky 2"

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 giugno 2019

Iron Sky - The Coming Race: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Timo Vuorensola nei cinema americani dal 19 gennaio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sono disponibili online un nuovo trailer e una nuova locandina di Iron Sky: The Coming Race, sequel del film di cult Iron Sky del 2012.

Il trailer inizia con una concitata sequenza d'azione per tuffarsi in un riepilogo degli eventi che ci hanno portato dove siamo oggi. La vita sulla Terra, così come la conosciamo, è arrivata alla fine, con i Nazisti della Luna che hanno scatenato una guerra nucleare. Scopriamo che dopo la guerra alcuni umani si sono rifugiati sul lato oscuro della luna. A questo punto l'irruzione di un T-rex nell'avamposto lunare da il via al folle bailamme citazionista da b-movie che ci ha fatto amare l'originale "Iron Sky" con dinosauri, rettiliani, astronavi, viaggi nei meandri della Terra e Hitler che cavalca un T-rex, insomma tanta roba infiocchettata visivamente in maniera impressionante considerando i limiti di budget del film.

Timo Vuorensola torna alla regia del sequel da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Dalan Musson. Il cast comprende Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Udo Kier e Tom Green.

La trama ufficiale:

Iron Sky: The Coming Race si svolge all'indomani di una devastante guerra nucleare che lascia la Terra inabitabile. I resti della razza umana sono costretti a rifugiarsi in una ex base nazifascista. Con l'esaurimento delle scorte e la sovrappopolazione che diventa un problema, i sopravvissuti sono appesi a un filo. Tuttavia, Obi, la figlia del leader, scopre una mappa che porta ad un potere nascosto in profondità sotto la superficie della Terra che potrebbe salvare l'umanità o distruggerla completamente. Un vecchio nemico guida un gruppo di eroi in una missione nella Terra Cava, dove dovranno combattere un'antica razza di rettili mutaforma per salvare l'umanità.

"Iron Sky: The Coming Race" debutta nei cinema americani il 19 luglio.

Iron Sky - The Coming Race: nuovo trailer e poster di "Iron Sky 2"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili online un nuovo folle trailer e una nuova suggestiva locandina di Iron Sky: The Coming Race, sequel previsto in uscita nei cinema americani il 16 gennaio.

Il trailer mette subito in chiaro le cose, il regista Timo Vuorensola dopo il cult Iron Sky aka "Nazisti sulla luna" ha voluto alzare la posta con più effetti speciali e più azione. Il filmato ci avverte che il mondo che conosciamo è stato distrutto nel 2018 grazie ai nazisti fuggiti sulla luna, che ci hanno portato alla distruzione nucleare. L'umanità in fuga dal pianeta ora vive sulla luna, in una base nazista abbandonata. Il trailer ci mostra anche che un gruppo di umani che dovrà viaggiare fino al centro della Terra per trovare l'ultima speranza di sopravvivenza. È un viaggio pieno di nazisti, dinosauri e altre strane creature. C'è anche una scena che appare come una sentita dichiarazione d'amore ai B-movies e a produzioni come quelle targate "The Asylum" con un Hitler dal look rettiliano che cavalca un T-rex a rappresentare un assaggio della bizzarria di questo sequel che abbiamo già inserito nella nostra personale lista dei film più attesi del 2019.

"Iron Sky: The Coming Race" ha luogo 20 anni dopo gli eventi rappresentati nel primo film. L'ex base nazista è ora sede degli ultimi resti dell'umanità. La terra è stata resa inabitabile da una guerra nucleare. Tuttavia, sepolto in profondità sotto la precedente dimora dell'umanità si trova un segreto che potrebbe rappresentare l'ultimo baluardo di speranza della nostra specie. Oppure, nelle mani sbagliate, come ad esempio le mani dei nazisti, potrebbe distruggerci. Il sequel rivelerà la verità dietro la creazione dell'umanità in un viaggio verso la Terra Cava. Questo viaggio condurrà i nostri eroi in una lotta contro un'antica razza rettiliana conosciuta come Vril e il loro esercito di dinosauri.

La prima mondiale "Iron Sky: The Coming Race" avrà luogo in Finlandia il 16 gennaio, con varie altre proiezioni che si terranno in diversi paesi durante il primo trimestre del 2019.

Fonte: Comicbook

Iron Sky 2: nuovo trailer esteso del sequel di Timo Vuorensola

Dopo essere stato rinviato più volte, sembra che Iron Sky 2 uscirà nei cinema americani l'anno prossimo e per annunciare la nuova data di uscita online è approdato un nuovo trailer esteso della durata di 5 minuti.

Il nuovo trailer ci mostra la Terra devastata, il presidente degli Stati Uniti, che è anche un rettiliano, che viene condotto alla Terra Cava e salutato dal rettiliano Hitler in groppa ad un T-Rex. Il filmato mostra effetti speciali di gran lunga superiori a quelli del film originale, grazie ad un budget più corposo a cui hanno contribuito la Finnish Film Foundation e Medienboard Berlin-Brandenburg, oltre a due campagne di crowdfunding di successo lanciate dal regista Timo Vuorensola, i cui proventi sono stati investiti proprio negli effetti speciali. Si stima che il film sia costato oltre 15 milioni di dollari, circa 5 milioni in più dell'originale.

Iron Sky 2 aka Iron Sky: The Coming Race, è ambientato vent'anni dopo gli eventi del primo film, e l'ex Base Nazista è diventata l'ultimo rifugio dell'umanità. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare, ma seppellita nel profondo della terra desolata c'è un potere che potrebbe salvare i resti del genere umano o distruggerlo una volta per tutte. La verità dietro la creazione dell'umanità verrà rivelata quando un vecchio nemico guida i nostri eroi in un'avventura nella Terra Cava. Per salvare l'umanità dovranno combattere i Vril, un'antica razza rettiliana e il loro esercito di dinosauri.

La nuova data di uscita ufficiale di "Iron Sky 2" è fissata al 16 gennaio 2019.

Fonte: MovieAccessTrailers

Iron Sky 2: nuovo trailer e poster del sequel di Timo Vuorensola

Abbiamo finalemente un aggiornamento sul sequel del bizzarro cult Iron Sky del 2012 con un nuovo trailer e una locandina. Il teaser di Iron Sky: The Coming Race in arrivo nei cinema l'anno prossimo alza aulteriormante l'asticella della follia e mostra nazisti spaziali guidati da un Hitler che cavalca un T-Rex!

Dopo 6 anni di sviluppo e tre anni dal lancio della campagna di crowfonding, Iron Sky 2 sembra valere davvero l'attesa con effetti speciali di alto profilo, battaglie con astronavi che strizzano l'occhio a Star Wars, una base nazista al centro della Terra e il menzionato Hitler in sella ad un T-Rex.





Vent'anni dopo gli avvenimenti di Iron Sky, l'ex base lunare nazista è diventata l'ultimo rifugio dell'umanità. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare, ma sepolto nelle viscere di un deserto post-apocalittico c'è un potere che potrebbe salvare ciò che resta dell'umanità o distruggerla una volta per tutte. La verità dietro la creazione dell'umanità sarà rivelata quando un vecchio nemico porterà i nostri eroi in un'avventura nella Terra Cava. Per salvare l'umanità dovranno combattere contro i Vril, un'antica razza rettiliana mutante e il loro esercito di dinosauri.

L'Iron Sky originale raccontava di una base lunare nazista in cui l'esercito di Hitler fuggì nel 1945 in modo da riuscire a tornare al potere nel 2018. Da questo primo trailer appare chiaro che rispetto all'originale questo sequel ha fruito di un budget più sostanzioso e la trama a prescindere dalle divertite bizzarrie è godibilmente citazionista e pane per nerd irriducibili.

Il cast di Iron Sky 2 include Udo Kier, Julia Dietze, Stephanie Paul, Lloyd Kaufman, Jukka Hilden e Tom Green. Il film diretto da Timo Vuorensola debutterà nei cinema americani il 14 febbraio 2018.





Iron Sky 2: due clip del sequel di Timo Vuorensola

Articolo pubblicato il 10 dicembre 2014

La campagna di crowdfunding per finanziare il sequel Iron Sky: The Coming Race volge al termine e il regista Timo Vuorensola pubblica un paio di clip tanto intriganti quanto folli.

Se non vi è bastato Hitler che cavalca un dinosauro beccatevi il Presidente Vladimir Putin versione "Visitors" che si esibisce in una danza propiziatoria e un iracondo Gesù che dopo la crocifissione da un'interpretazione piuttosto bellicosa di una citazione dal Vangelo di Matteo: "Non sono venuto a portare la pace, ma una spada".

Nel momento in cui scriviamo la campagna ha raccolto in poco più di un mese più di 288.000 dollari a fronte di un obiettivo finale di 500.000$.

Clip - Jesus Attack!:

Iron Sky 2: primo trailer e poster del sequel di Timo Vuorensola

Venti anni dopo la Terza Guerra Mondiale, gli ultimi superstiti dell'umanità devono lottare contro Adolf Hitler e il suo esercito di dinosauri nel sequel Iron Sky: The Coming Race di cui oggi vi proponiamo un primo teaser trailer e una locandina ufficiale.

Iron Sky con la sua compiaciuta e divertita aria da B-movie e una trama folle che ipotizzava che le SS naziste si fossero rifugiate sul lato oscuro della Luna in attesa di una nuova invasione ha trasformato il gioiellino del regista finlandese Timo Vuorensola in un cult e ora si tenta di dare un sequel a quel primo film alzando il livello di follia del plot con Hitler a capo di un esercito di dinosauri (e già gongoliamo al pensiero).

Abbiamo usato non a caso il termine "tenta", perchè Vuorensola è attualmente in cerca di finanziamenti per realizzare il film e a questo scopo ha lanciato una campagna di crowdfunding su Indie Gogo.

A seguire trovate una sinossi ufficiale e il primo poster del film che fa il verso a quello del classico La guerra dei mondi, mentre in apertura di articolo c'è il promo con cui il regista Timo Vuorensola invita i fan a supportare il suo sequel.



Venti anni dopo gli eventi di Iron Sky, l'ex base lunare nazista è diventata l'ultimo rifugio del genere umano. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare, ma sepolto in profondità sotto il deserto si trova un potere che potrebbe salvare l'umanità o distruggerla una volta per tutte. La verità dietro la creazione del genere umano sarà rivelata quando un vecchio nemico trascinerà i nostri eroi in un'avventura al Centro della Terra. Per salvare l'umanità i nostri eroi dovranno combattere i Vril, un'antica razza di rettili mutaforma e il loro esercito di dinosauri.