Stasera in tv: "Mission: Impossible - Protocollo fantasma" su italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 21 ottobre 2019

Italia 1 stasera propone "Mission: Impossible - Protocollo Fantasma", action-thriller del 2011 diretto da Brad Bird e interpretato da Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton e Simon Pegg.

Cast e personaggi

Tom Cruise: Ethan Hunt

Jeremy Renner: William Brandt

Simon Pegg: Benji Dunn

Paula Patton: Jane Carter

Josh Holloway: Trevor Hanaway

Anil Kapoor: Brij Nath

Michael Nyqvist: Kurt Hendricks

Vladimir Mashkov: Anatoly Sidirov

Léa Seydoux: Sabine Moreau

Tom Wilkinson: segretario IMF

Michelle Monaghan: Julia Mead

Ving Rhames: Luther Stickell

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Ethan Hunt

Alessandro Quarta: William Brandt

Massimiliano Manfredi: Benji Dunn

Laura Romano: Jane Carter

Francesco Bulckaen: Trevor Hanaway

Alessandro Budroni: Brij Nath

Luca Biagini: Kurt Hendricks

Roberto Draghetti: Anatoly Sidirov

Franco Zucca: segretario IMF

Alessandro Rossi: Luther Stickell





La trama

Dopo che un attentato terroristico ha distrutto il Cremlino, il governo degli Stati Uniti attiva il "Protocollo fantasma" e l'intera Impossibile Mission Force (IMF) viene accusata dell'attacco.

Lasciato senza risorse e sostegno, Ethan Hunt e la sua squadra fuggono, per operare al di fuori della loro agenzia e riscattarla, ed allo stesso tempo sventare un altro attacco nucleare.

A complicare ulteriormente la situazione, Ethan è costretto ad intraprendere questa missione col supporto di una squadra di fuggitivi della IMF dei quali non conosce le motivazioni personali.





Il nostro commento

Quarto film e quarto regista per il franchise Mission: Impossibile. JJ Abrams, qui solo in veste di produttore e sceneggiatore, passa il testimone all’esperto in lungometraggi d’animazione Brad Bird, suoi i memorabili Ratatouille e Gli incredibili, che si cimenta per la prima volta con un live-action cavandosela egregiamente.

Il plot piuttosto classico miscela azione, thriller e per la prima volta una sana dose di humour unita ad un’approccio ai personaggi meno "supereroistico" e più umanizzante che ne delinea difetti e limiti, ma al contempo ne mette in luce anche intuitività e duttilità in uno scenario d’emergenza, in cui gli errori si susseguono e la mancanza di supporto tattico e logistico crea problemi e inaspettate sorprese.

Questa quarta missione si trasforma così dalla canonica corsa contro il tempo in solitaria di Cruise, in un lavoro corale che rende il film in un certo qual modo alternativo ai suoi predecessori tornando alle origini e omaggiando la serie tv originale.

Mission Impossible: Protocollo Fantasma non delude e per questa nuova missione pesca a piene mani dal repertorio classico dello James Bond di ieri e di oggi (gadget inclusi) in un godibile ibrido che gioca con il genere miscelando passato e presente, con un’ironia di fondo che alla fine risulta vincente.





Curiosità



Le riprese si sono svolte a Dubai, Praga, Mosca, Mumbai, Bangalore e Vancouver.



Tom Cruise ha eseguito di persona una sequenza di stunt in cui Ethan Hunt scala l’esterno del grattacielo Burj Khalifa, ad oggi l’edificio più alto del mondo. L'attore ha eseguto lo stunt senza l’uso di una controfigura, ma saldamente sostenuto da svariati cavi di sicurezza, cavi che poi sono stati cancellati digitalmente in post-produzione dalla Industrial Light & Magic.



Le finestre rimosse dal Burj Khalifa sono state accuratamente scheggiate da due operai con l'ausilio di martelli, lavorando da una piattaforma di lavaggio finestre posta all'esterno dell'edificio.



Questo flm è il debutto in live-action del regista Brad Bird (Ratatouille, Gli incredibili).



Il Burj Khalifa hotel menzionato nel film è l'Armani Hotel Dubai, il primo hotel progettato e sviluppato da Giorgio Armani.



Il codice che Ethan utilizza al telefono per ottenere la sua ultima missione è il compleanno dell'attore Tom Cruise, 07.362.



A Jeremy Renner era stato offerto il ruolo di Jackson Lamb in Super 8 (poi andato a Kyle Chandler), ma l'attore ha scelto di interpretare il ruolo di Brandt, quando JJ Abrams gli ha detto che Tom Cruise e Brad Bird erano interessati a lui.



Ruben Fleischer ed Edgar Wright (un amico di Simon Pegg) sono stati considerati per la regia.



Brad Bird è stato scelto per il suo lavoro sul fim d'animazione Gli Incredibili che includeva anche elementi di spionaggio.



Il team FMI fa ampio uso di prodotti Apple, come l'iPhone, l'iPad e il MacBook Air. Il produttore J.J. Abrams è un sostenitore dei prodotti Apple.



Jeremy Renner ha dichiarato che lavorare con Tom Cruise è stato un sogno che si è avverato dato che lui è da sempre un fan dell'attore.



Anthony Mackie, Christopher Egan, Kevin Zegers, Chris Pine e Tom Hardy sono stati tutti considerati per il ruolo di Brandt.



Quando Brad Bird ha accettato di dirigere il film ha chiesto a JJ Abrams la sceneggiatura e Abrams sarebbe stato riluttante a mostrargliela dicendo a Bird che avrebbe avuto un sacco di libertà nel realizzare le scene. Dopo che Bird ha infine chiesto ad Abrams il vero motivo per cui non poteva visionare la sceneggiatura, il produttore ha ammesso che avevano diverse bozze, ma nulla di definitivo e che Bird avrebbe dovuto cogliere questa opportunità per dare più input personali al film.



Kristin Kreuk e Lauren German sono state considerate per il ruolo di Jane Carter.



Brad Bird utilizza il celebre codice A113 mostrandolo inciso sull'anello di Ethan Hunt.

Il personaggio di Jeremy Renner (Brandt) è stato appositamente creato come eventuale sostituzione per il personaggio di Tom Cruise (Ethan Hunt), nel caso in cui l'attore decidesse di abbandonare il franchise.



Il film costato 140 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 694 diventando il maggior incasso del franchise. Ha inoltre superato La guerra dei mondi (2005) come film di maggiore incasso per Tom Cruise.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar Michael Giacchino (Up) collaboratore di lunga data di JJ Abrams (in questo quarto capitolo in veste di scrittore/produttore).

Michael Giacchino aveva già lavorato con il regista Brad Bird per le musiche del film d'animazione Ratatouille.



Dermot Mulroney suona il violoncello nell'orchestra che ha eseguito la colonna sonora per questo film. Mulroney, che è meglio conosciuto come attore (Il matrimonio del mio migliore amico, A proposito di Schmidt), è anche un violoncellista classico che suona occasionalmente in sessioni di registrazione per colonne sonore.



TRACK LISTINGS:

1. Give Her My Budapest

2. Light The Fuse

3. Knife To A Gun Fight

4. In Russia, Phone Dials You

5. Kremlin With Anticipation

6. From Russia With Shove

7. Ghost Protocol

8. Railcar Rundown

9. Hendricks’ Manifesto

10. A Man, A Plan, A Code, Dubai

11. Love The Glove

12. The Express Elevator

13. Mission Impersonatable

14. Moreau Trouble Than She’s Worth

15. Out For A Run

16. Eye Of The Wistrom

17. Mood India

18. Mumbai’s The Word

19. Launch Is On Hendricks

20. World’s Worst Parking Valet

21. Putting The Miss In Mission

22. Mission: Impossible Theme (Out With A Bang Version)

