Stasera in tv: "Le 5 leggende" su Italia 1

Italia 1 stasera propone Le 5 leggende (Rise of the Guardians), film d'animazione del 2012 diretto da Peter Ramsey e prodotto da DreamWorks Animation.

Cast e personaggi

Chris Pine: Jack Frost

Isla Fisher: Dentolina, la fata del dentino

Hugh Jackman: Calmoniglio, il coniglietto di Pasqua

Alec Baldwin: Nord, Babbo Natale

Jude Law: Pitch, l'uomo nero

Dakota Goyo: Jamie

Georgie Grieve: Sophie Bennett

Dominique Grund: Cremina

Khamani Griffin: Caleb

Kamil McFadden: Claude

Olivia Mattingly: Pippa/sorella di Jack Frost

Jacob Bertrand: Monty

Emily Nordwind: mamma di Jamie/mamma di Jack Frost

Doppiatori italiani

Andrea Mete: Jack Frost

Federica De Bortoli: Dentolina, la fata del dentino

Fabrizio Pucci: Calmoniglio, il coniglietto di Pasqua

Francesco Pannofino: Nord, Babbo Natale

Riccardo Niseem Onorato: Pitch, l'uomo nero

Luca Baldini: Jamie

Sofia Goldstein: Sophie Bennett

Letizia Ciampa: Cremina

Tito Marteddu: Caleb

Andrea Di Maggio: Claude

Camilla Marcucci: Pippa

Edoardo Benedetti: Monty

Francesca Fiorentini: mamma di Jamie

Titti Celico: mamma di Jack Frost





La trama

E se ci fosse di più, dietro le storie di Babbo Natale (Nord) del Coniglietto di Pasqua (Calmoniglio), della Fata dei Dentini (Dentolina) e di Sandman (Sandy), di quanto avessimo mai creduto fin’ora? Che cosa succederebbe se i portatori di doni tanto meravigliosi, come uova, denaro e sogni, fossero molto di più di ciò che sembravano?

Ne “Le 5 Leggende”, della DreamWorks Animation, tutto questo troverà risposta! Immortali, forti e veloci, queste Leggende dell’infanzia sono state incaricate di proteggere l’innocenza e la fantasia dei bambini di ogni età, usando al massimo i loro poteri.

Quando una minaccia, con un piano malvagio, cercherà di cancellare l’esistenza delle Leggende, privando i bambini di ogni sogno e speranza, questi amati crociati avranno bisogno dell’aiuto di Jack Frost (Chris Pine), una nuova recluta riluttante, che preferisce godersi un giorno di neve che salvare il mondo.

Dai recessi più profondi del Polo Nord, ai tetti di Shanghai, ad una piccola cittadinà del New England ed oltre ancora, le Leggende saranno impegnate in una battaglia epica e universale contro il seducente e malvagio Uomo Nero, Pitch (Jude Law), le cui macchinazioni per la conquista del mondo diffonderanno paura e sconforto in tutto il mondo, e potranno essere sconfitte soltanto dalla forza della fede… e dalla magia delle Leggende.





Il nostro commento

Con Le 5 leggende sembra che Dreamworks Animation abbia voluto confezionare una sorta di versione fantasy del cinecomic The Avengers, purtroppo il loro intento è riuscito solo in parte, perché se le sequenze di azione abbondano, gli effetti visivi hanno del mirabolante e la caratterizzazione dei personaggi risulta godibile, la parte prettamente narrativa sembra stentare oltremodo non riuscendo di fatto a rivolgersi ad un target di pubblico più ampio di quello standard.

Se tutto l’impalcatura visiva fa il suo dovere, durante la visione si percepisce forte la mancanza di una solida sceneggiatura che delinei le dinamiche tra i personaggi, che usi l’umorismo in maniera meno "meccanica".

"Le 5 leggende" sembra aver in parte vanificato un potenziale immaginifico di enorme portata, intendiamoci il film del regista Peter Ramsey ha un suo indubbio fascino riuscendo a creare un universo immersivo di notevole impatto visivo per un divertissiment di alto profilo, ma non si può certo negare che al cartoon Dreamworks manchi qualcosa. Siamo di fronte ad una confezione impeccabile, ad un titolo perfetto per una nuova generazione di spettatori, creato forse per piacere di più ad un pubblico adulto e ad una platea di critici che ai piccoli spettatori, ma la domanda a fine visione sorge spontanea, dopo tanta azione e sfarzo tecnologico dov'è la magia di un film di Natale...dov'è finito l'incanto?





Curiosità



La trama è basata sulla serie di libri per bambini "The Guardians of Childhood" di William Joyce e sul cortometraggio "The Man in the Moon" realizzato da Joyce e Reel FX.



Il film ha fruito di un’anteprima fuori concorso al Festival di Roma 2012, dove il regista Peter Ramsey e il boss della Dreamworks Animation Jeffrey Katzenberg hanno ricevuto uno speciale riconoscimento da Vanity Fair.



In una scena la Fatina dei denti trova un topo sotto il cuscino e lo identifica come "uno di noi, della divisione europea". Ratoncito (Little Mouse) Perez o il Topolino dei denti è il personaggio di un libro per bambini creato dall'autore spagnolo Luis Coloma nel 1894 e che si dice sostituisca i dentini persi dai bambini con doni in Spagna, Portogallo, Francia, Italia e America Latina.



Bunny afferma che Jack Frost ha causato una bufera di neve la Domenica di Pasqua del 1968, si tratta di un riferimento ad un evento reale.



Nel film c'è una dedica: "Per Mary Katherine Joyce un Guardiano impetuoso e sincero". Questo si riferisce alla figlia di William Joyce scomparsa all'età di 18 anni per un tumore al cervello. Il film è basato sui libri della serie di Joyce "Guardians of Childhood" che è stata ispirata da storie che Joyce raccontava a sua figlia.



Il grande unicorno di peluche di "Cattivissimo Me" può essere individuato in un angolo della stanza di Cupcake.



Calmoniglio scava un buco e ci salta dentro. Questo è un riferimento ad "Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carroll, in cui una tana di coniglio porta in un'altra dimensione.



Leonardo DiCaprio era stato originariamente scelto per doppiare Jack Frost, ma ha abbandonato il film in fase di pre-produzione.



Il film costato 145 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 306.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alexandre Desplat (Fantastic Mr. Fox, La bussola d'oro, Harry Potter e i Doni della Morte).

Le musiche del film sono state registrate a Londra ed eseguite dalla London Symphony Orchestra con un contributo del coro London Voices.



David Lindsay-Abaire ha scritto i testi per il brano dei titoli di coda “Still Dream” interpretato dal soprano Renée Fleming.



TRACK LISTINGS:

1. Still Dream Performed by Renée Fleming (3:12)

2. Calling The Guardians (2:06)

3. Alone In The World (2:04)

4. Fanfare Of The Elves (:53)

5. Wind Take Me Home! (1:28)

6. Dreamsand (2:03)

7. Pitch On The Globe (:57)

8. The Moon (1:32)

9. Snowballs (1:31)

10. Busy Workshop (1:33)

11. Sleigh Launch (1:45)

12. Nightmares Attack (7:17)

13. Tooth Collection (2:22)

14. Jamie’s Bedroom (2:31)

15. Jack & Sandman (4:18)

16. Memorial (1:21)

17. Guardians Regroup (:58)

18. Easter (3:39)

19. Jack Betrays (3:20)

20. Kids Stop Believing (2:35)

21. Jack’s Memories (2:24)

22. Pitch At North Pole (2:00)

23. Jamie Believes (3:01)

24. Jack’s Center (4:52)

25. Sandman Returns (2:36)

26. Dreamsand Miracles (2:18)

27. Oath Of The Guardians (3:11)

