Stasera in tv: "Sharm El Sheikh - Un’Estate Indimenticabile" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 7 maggio 2019

Canale 5 stasera propone "Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile", commedia del 2010 diretta da Ugo Fabrizio Giordani (Teste di cocco) e interpretata da Enrico Brignano, Giorgio Panariello e Maurizio Casagrande.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Enrico Brignano: Fabio Romano

Giorgio Panariello: Guido Saraceni

Maurizio Casagrande: Gennaro De Pascalis

Cecilia Dazzi: Franca Romano

Michela Quattrociocche: Martina Romano

Laura Torrisi: Nina Saraceni

Hassani Shapi: Hassan

Fioretta Mari: Nonna Camilla

Sergio Muniz: Luca

Walter Santillo: Antonio

Ludovica Bizzaglia: Giulia Romano

Daniele La Leggia: Michele Saraceni

Gabriele Penteriani: Amedeo De Pascalis

Elena Russo: Sabrina De Pascalis





La trama

Fabio Romano (Enrico Brignano) è un ottimo venditore di polizze assicurative si trasforma in mediocre mentitore quando rischia di perdere il lavoro e non dice nulla a casa; mamma Franca (Cecilia Dazzi) ha una piccola attività di catering e fa i conti con la precarietà del suo matrimonio, ma non ha il coraggio di dirlo al marito; la figlia Martina (Michela Quattrociocche) è reduce da un’amore finito; mentre Giulia (Ludovica Bizzaglia) è un’adolescente all’eterna ricerca del suo primo vero amore. A chiudere, c’è Nonna Camilla (Fioretta Mari), la madre di Fabio, vedova, colta, accanita giocatrice d’azzardo. Perde sempre perché quando vince non riesce mai a fermarsi.

Dopo aver lavorato una vita, Fabio è riuscito a comprare la casa dei suoi sogni, stipulando un mutuo trentennale, al limite delle sue possibilità finanziarie. Purtroppo inattesi venti di recessione lo costringono a rivede re i suoi piani. L’azienda per cui lavora è stata inglobata dalla concorrenza e il nuovo presidente, Saraceni (Giorgio Panariello), “un furbetto del quartierino”, è intenzionato a tagliare teste per ottimizzare i costi.

Fabio è in ballottaggio con un collega De Pascalis (Maurizio Casagrande): uno dei due è di troppo. Fabio sa bene che alla sua età non può perme ttersi di perdere il lavoro. Deve trovare il modo per convincere Saraceni di essere un elemento di spicco, su cui fare affidamento. Saraceni è in vacanza in Egitto, a Sharm el Sheikh e quindi con la scusa di portare tutti in vacanza Fabio, che odia il mare, convince i suoi a partire con lui alla volta del Mar Rosso. E’ convinto che riuscirà nell’impresa ma non sa che in Egitto c’è anche De Pascalis, il suo collega intenzionato a vendere cara la pelle per conservare il posto anche perché è massacrato dalla moglie, ambiziosa e arrivista che non gli perdonerebbe mai un eventuale fallimento.

Equivoci, tradimenti, malintesi, piccole e grandi bugie, baci, qualche lacrima e molte risate, sono gli ingredienti di una commedia che diventa occasione per raccontare uno spaccato dell’Italia di oggi, con i suoi vizi e le sue virtù, incorniciate da un tema comune: la precarietà. La precarietà del lavoro, dei rapporti umani, del potere, la precarietà dei più giovani, alla continua e spesso vana ricerca di punti di riferimento...





Note di regia

La crisi economica e gli improvvisi licenziamenti di questi anni che hanno colpito molti miei amici sono i motivi scatenanti che mi hanno portato a scrivere e a filmare “Sharm el Sheikh”. Ho voluto attraverso una commedia all’Italiana raccontare questo momento di grande provvisorietà che tutti noi stiamo vivendo. La perdita di punti di riferimento come, lavoro, pensioni, famiglia, è ormai un dato di fatto. Brignano, Panariello, Casagrande e tutti gli altri attori e attrici che hanno partecipato al film incarnano, in modo preciso una certa fascia di italiani che non sanno rinunciare ai privilegi che col tempo hanno ottenuto e che per non perderli sono disposti a molti compromessi. Ho ambientato la storia nel Sinai per raccontare un luogo che in questi ultimi anni è stato eletto da questi Italiani come luogo privilegiato di vacanza. Un luogo suggestivo sopra e sotto il mare.

La lavorazione del film anche se faticosa è stata molto divertente, caratterizzata da grande professionismo e da una sincera amicizia cameratesca. Tutti, cominciando dall’ottima troupe hanno partecipato con affetto al progetto che stavamo realizzando. Il film è un omaggio agli Italiani che cercano lavoro e soprattutto ad Alberto Sordi ,interprete di Una Vita Difficile di Risi, che questo anno avrebbe compiuto novanta anni. [Ugo Fabrizio Giordani]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Daniele Falangone (La valigia sul letto, Caribbean Basterds - Caraibi & Bastardi, Parking Lot).





1. Sharm Whistle - Daniele Falangone

2. Romano e De Pascalis - Daniele Falangone

3. Uno Dei Due - Daniele Falangone

4. I De Pascalis - Daniele Falangone

5. Giulia e Michele all'alba - Daniele Falangone

6. La Ricerca Nel Deserto - Daniele Falangone

7. Belly Dance - Daniele Falangone

8. Il Parto Del Cammello - Daniele Falangone

9. L'arrivo a Sharm - Daniele Falangone

10. La gag di Romano e De Pascalis - Daniele Falangone

11. Giulia e Michele - Daniele Falangone

12. La Notte Dei Cornetti - Daniele Falangone

13. I De Pascalis in casa - Daniele Falangone

14. Romano, De Pascalis e la nonna - Daniele Falangone

15. Dov'è Camillo - Daniele Falangone

16. Lo schiaffo a Saraceni - Daniele Falangone

17. I De Pascalis in galera - Daniele Falangone

18. Caribbean Dance - Daniele Falangone

19. Sharm Whistle (Extended) - Daniele Falangone

20. Sharm Whistle (Remix) - Daniele Falangone

21. Sharm El Sheikh (Classic Film Version) (Vocal) - Village Girls

22. Sharm El Sharm El Sheikh (Andrea Bozzi Remix) (Vocal) - Village Girls

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]