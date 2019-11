Stasera in tv: "The Bourne Legacy" su Rete 4

Rete 4 stasera propone "The Bourne Legacy", action-thriller del 2012 diretto da Tony Gilroy e interpretato da Jeremy Renner, Rachel Weisz e Edward Norton.

Cast e personaggi

Jeremy Renner: Aaron Cross/Kenneth J. Kitsom

Rachel Weisz: Marta Shearing

Edward Norton: Ric Byer

Joan Allen: Pam Landy

David Strathairn: Noah Vosen

Albert Finney: Dr. Albert Hirsch

Scott Glenn: Ezra Kramer

Stacy Keach: Turso

Dennis Boutsikaris: Terrence Ward

Oscar Isaac: #3

Donna Murphy: Dita

Michael Chernus: Arthur Ingram

Corey Stoll: Vendel

Željko Ivanek: Donald Foite

Doppiatori italiani

Alessandro Quarta: Aaron Cross/Kenneth J. Kitsom

Giuppy Izzo: Marta Shearing

Massimiliano Manfredi: Byer

Laura Boccanera: Pam Landy

Gianni Giuliano: Noah Vosen

Luciano De Ambrosis: Dr. Albert Hirsch

Ennio Coltorti: Ezra Kramer

Renzo Stacchi: Turso

Angelo Maggi: Terrence Ward

Gabriele Sabatini: #3

Antonella Giannini: Dita

Gianluca Solombrino: Arthur Ingram

Fabrizio Pucci: Vendel

Luigi Scribani: Donald Foite





La trama

Aaron Cross (Jeremy Renner) è uno dei sei agenti che appartengono ad un programma di nome "Outcome", che a differenza di "Treadstone", è stato creato ad esclusivo appannaggio del Dipartimento della Difesa.

Più che ad uccidere, gli agenti di Outcome sono stati addestrati a svolgere compiti isolati, ad altissimo rischio, nel corso di un lungo periodo.

La scienza comportamentale che costituiva la base della formazione degli agenti Treadstone, è stata potenziata e avanzata, tuttavia, è proprio l'origine comune di questi due programmi a rendere Outcome tanto vulnerabile mentre la storia di Bourne diventa di dominio pubblico...





Il nostro commento

The Bourne Legacy funziona piuttosto bene nella prima parte, la regia di Tony Gilroy è oltremodo dinamica e lo script sfrutta a dovere le connessioni con il materiale originale, dando al film un minimo sindacale di "background" sui cui porre le fondamenta per quella che è stata pianificata come una nuova potenziale trilogia.

I problemi si presentano quando il film deve camminare con le proprie gambe, lo script perde colpi e Gilroy imbastisce una trasferta in quel di Manila in cui preme l’accelleratore sul lato action, che se in alcune sequenze regala corpose dosi di adrenalina, quando si devono tirare le fila cede alla tentazione di allungare il brodo per poi arrivare in fretta ai titoli di coda.

The Bourne Legacy senza dubbio fruisce di due protagonisti talentuosi, un antagonista di livello (anche se Norton risulta abbondantemente sottoutilizzato) e una serie di sequenze action di notevole fattura, ma quando si entra nel vivo il film di Gilroy nonostante un cast di alto profilo e una regia ispirata convince a metà.





Curiosità



Questo è il quarto film della serie cinematografica tratta dai romanzi di Robert Ludlum ed Eric Van Lustbader. Tony Gilroy passa alla regia dopo aver sceneggiato i primi tre capitoli della serie.



Nonostante il titolo sia lo stesso del romanzo omonimo, la pellicola è di fatto uno spin-off della saga di Bourne e narra una storia completamente diversa dal romanzo omonimo di Van Lustbader, inoltre il protagonista non è più Jason Bourne, ma un altro agente del programma Treadstone, Aaron Cross.



Il regista Tony Gilroy ha scritto la sceneggiatura insieme al fratello Dan Gilroy.



Alla domanda circa la sua scena più difficile Jeremy Renner ha rivelato che è stata quella girata in moto con Rachel Weisz a Manila, perché era responsabile della sicurezza di entrambi. Alla conferenza stampa del film alla Weisz è stato chiesto su questa particolare scena di stunt: "Come è stato a guidare su una moto attraverso Manila con Jeremy Renner?", l'attrice ha risposto: "E' stato davvero terribile! Jeremy non mi ha detto nulla quando eravamo a Manila, ma è stata la scena di stunt più spaventosa per lui perché è stato responsabile per la mia vita".



Daniel Craig ha fatto visita alla moglie Rachel Weisz durante la riprese a Manila. il produttore Frank Marshall era contento di vederli insieme: "E' stato davvero divertente avere James Bond sul set di Bourne".



Taylor Kitsch, Shia LaBeouf, Adam Brody, Garrett Hedlund, Luke Evans, Jake Gyllenhaal, Josh Hartnett, Tobey Maguire, Alex Pettyfer, Dominic Cooper, Michael Fassbender, Kellan Lutz, Benjamin Walker, Erryn Arkin, Paul Dano, Joel Edgerton, Oscar Isaac, Logan Marshall-Green e Michael Pitt sono stati tuti considerati per il ruolo di Aaron Cross.



Blake Lively, Milla Jovovich, Kristin Kreuk, Jennifer Lawrence, Kate Beckinsale, Kate Mara, Kate Bosworth, Diane Kruger, Eliza Dushku, Elizabeth Olsen, Michelle Monaghan e Sarah Michelle Gellar sono state tutte considerate per il ruolo di Marta Shearing.



Matt Damon appare due volte nel film nei panni di Jason Bourne, ma solo in un cameo fotografico (all'inizio negli uffici CIA e nella scena dell'aeroporto).



Il messaggio scarabocchiato sullo specchio nella camera d'albergo, 'No More', è un anagramma del nome in viaggio di Marta, 'Monroe'.



Il film costato 125 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 276.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di James Newton Howard (Duplicity, Salt).

La colonna sonora include il brano "Extreme Ways" di Moby presente in tutti i film del franchise.



TRACK LISTINGS:

1.”Legacy”

2.”Drone”

3.”NRAG”

4.”You Fell in Love”

5.”Program Shutdown”

6.”Over the Mountain”

7.”High Powered Rifle”

8.”They’re All Dead”

9.”Manila Lab”

10.”Wolves/Sic Ric”

11.”Doctor of What?”

12.”Aaron in Chicago”

13.”Wolf Attack”

14.”Chem Talk”

15.”Flight 167”

16.”Aaron Run!”

17.”You Belong Here”

18.”Cognitive Degrade”

19.”17 Hour Head Start”

20.”Viralled Out”

21.”You’re Doing Fine”

22.”Simon Ross”

23.”LARX Tarmac”

24.”Magsaysay Suite”

25.”Aftermath”

26.”Extreme Ways” (Moby)

