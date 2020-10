Stasera in tv: “The Town” su Rete 4

Cast e personaggi

Ben Affleck: Doug MacRay

Rebecca Hall: Claire Keesey

Jon Hamm: Adam Frawley

Jeremy Renner: James “Jem” Coughlin

Blake Lively: Krista Coughlin

Titus Welliver: Dino Ciampa

Chris Cooper: Stephen MacRay

Pete Postlethwaite: Fergus “Fergie” Colm

Slaine: Albert “Gloansy” Magloan

Owen Burke: Desmond “Dez” Elden

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Doug MacRay

Selvaggia Quattrini: Claire Keesey

Vittorio De Angelis: Adam Frawley

Roberto Gammino: James “Jem” Coughlin

Francesca Manicone: Krista Coughlin

Rodolfo Bianchi: Stephen MacRay

Antonio Sanna: Dino Ciampa

Franco Zucca: Fergus “Fergie” Colm

Fabrizio Vidale: Albert “Gloansy” Magloan

Edoardo Stoppacciaro: Desmond “Dez” Elden

La trama

Ogni anno a Boston ci sono più di 300 rapine in banca e la maggior parte dei professionisti vive in un quartiere di un miglio quadrato chiamato Charlestown.

Uno di loro è Doug MacCray (Ben Affleck), ma è diverso da tutti gli altri ladri, ha avuto un’occasione per evitare di seguire il percorso criminale di suo padre, ma poi è diventato il capo di una banda di rapinatori spietati, che si vantano di prendere quello che vogliono e di uscirne sempre puliti. Sono loro l’unica famiglia di Doug, e Jem (Jeremy Renner), malgrado il carattere duro e suscettibile, è quasi un fratello. Le cose però sono cambiate dall’ultima rapina, quando Jem ha preso per breve tempo un ostaggio, la dirigente di banca Claire Keesey (Rebecca Hall). Hanno scoperto che anche lei vive a Charlestown e Jem è nervoso e vuole scoprire cosa possa aver visto o capito.

Sapendo bene di cosa è capace Jem, Doug decide di occuparsi di lei e di conoscerla. Claire non sa che il loro incontro non è casuale o che l’affascinante sconosciuto è uno degli uomini che l’hanno terrorizzata solo qualche giorno prima. Il rapporto con Claire diventa una storia d’amore fino al punto di far decidere a Doug di lasciare quella vita e la città, ma con i Federali guidati dall’agente Frawley (Jon Hamm) sulle sue tracce e Jem che mette in dubbio la sua lealtà, capisce che non sarà facile e che potrebbe mettere Claire in serio pericolo. Ha solo una scelta davanti a sé: tradire gli amici o perdere la donna che ama.

Il nostro commento

Ben Affleck confeziona un solido dramma a tinte crime con tutto il repertorio del caso, dal poliziotto-mastino al ladro professionista ed innamorato, senza dimenticare inseguimenti, sparatorie e concitate rapine, il tutto calato in una location suburbana che dona compattezza e realismo alla messinscena.

The Town funziona egregiamente sia sul lato dell’intrattenimento puro, che sul versante registico, con una serie di rimandi a tanto cinema e letteratura di genere, un film che riesce a conciliare un certo spessore narrativo al bisogno di catturare lo spettatore con una storia coinvolgente.

Curiosità

“The Town” è basato sul romanzo di Chuck Hogan “Il principe dei ladri”.

Matt Damon ha evitato la stampa alla premiere del film tenutasi a Boston, l’attore era nascosto sotto un berretto dei Boston Red Sox. Lui e Ben Affleck sono amici d’infanzia.

Jeremy Renner per approcciare il suo personaggio si è circondato di veri rapinatori condannati a Charlestown che lo hanno aiutato a caratterizzare il suo personaggio (accento incluso).

Ben Affleck stava lottando per trovare l’attore giusto per il ruolo di James Couglin. Suo fratello minore Casey Affleck ha suggerito Jeremy Renner con cui aveva lavorato in L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007).

Ben Affleck ha voluto che tutti gli attori in “The Town” avessero un accento di Boston autentico. Quando Blake Lively ha sostenuto una lettura per la parte di Krista, lei sembrava così autentica che le è stato chiesto se fosse cresciuta a Boston, ma l’attrice è nata e cresciuta in California.

Il taglio originale del film era lungo 4 ore. Dopo aver capito che con questa durata il film non avrebbe mai raggiunto un vasto pubblico, Ben Affleck ha tagliato il film portandolo in 3 giorni a 2 ore e 50 minuti. Allo studio e ai produttori è piaciuto molto, ma volevano che il film non superasse 2 ore e 10 minuti. Alla fine Affleck ha tagliato il film fino a 2 ore e 8 minuti. Affleck ha specificato che la versione arrivata nelle sale era un buon adattamento del romanzo originale, mentre il taglio esteso uscito in home-video è più fedele al libro.

La scena di Chris Cooper è stata girata presso MCI – Cedar Junction, un carcere di massima sicurezza in Massachusetts. Era la prima volta che qualcosa veniva girato in quella location.

Nel luglio 2011, durante il dibattito al Congresso degli Stati Uniti sull’innalzamento del tetto del debito nazionale del paese, il leader del Partito Repubblicano ha usato una clip dal film, in particolare una scena tra Ben Affleck e Jeremy Renner, come dispositivo motivazionale per mobilitare l’unità del partito. L’utilizzo della clip è stato immediatamente al centro di una satira da parte dei commentatori comici Jon Stewart e Bill Maher.

La produzione ha incontrato così tanti problemi con gli effetti pratici nelle scene delle sparatorie che la maggior parte dei fori di proiettile sono stati aggiunti in digitale in post-produzione.

Originariamente designato alla regia c’erà Adrian Lyne (Attrazione fatale) che ha avuto un litigio con la Warner Bros., così lo studio ha chiesto a Ben Affleck di intervenire.

La scena in cui il poliziotto si allontana quando vede i rapinatori armati mascherati si basa su un evento reale. Ben Affleck l’ha aggiunto al film dopo aver intervistato un rapinatore di banche in carcere.

INIZIO SPOILER: i dirigenti dello studio inizialmente volevano il finale del romanzo, in cui Doug è ferito a morte durante il suo conflitto a fuoco con Fergie e muore tra le braccia di Claire nel suo appartamento. Il finale è stato girato, ma il pubblico durante le proiezioni di prova ha invece approvato la versione poi uscita nei cinema in cui Doug sopravvive FINE SPOILER

La colonna sonora

Le musiche originali di “The Town” sono di Harry Gregson-Williams & David Buckley .

& . Quando Doug parla a Krista nel bar, la canzone del jukebox è “Whatcha Say” di Jason Derulo, su un uomo che ha mentito alla sua ragazza e il cui mondo cade a pezzi quando lei lo scopre.

TRACK LISTINGS:

1. Charlestown

2. Bank Attack

3. Doug Reflects

4. FBI Show & Tell

5. OxyContin

6. Healing And Stealing

7. Nuns With Guns

8. The Necklace

9. The Wreath

10. Cathedral Of Boston

11. Fenway

12. Who Called 911?

13. Making The Switch

14. Sunny Days

15. Leaving

16. The Letter

