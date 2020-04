Stasera in tv: "Twilight" su Italia 1

Di Pietro Ferraro venerdì 10 aprile 2020

Italia 1 stasera propone Twilight, dramma fantasy del 2008 diretto da Catherine Hardwicke e interpretato da Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Cast e personaggi

Kristen Stewart: Isabella "Bella" Swan

Robert Pattinson: Edward Cullen

Peter Facinelli: Carlisle Cullen

Elizabeth Reaser: Esme Cullen

Ashley Greene: Alice Cullen

Billy Burke: Charlie Swan

Taylor Lautner: Jacob Black

Jackson Rathbone: Jasper Hale

Nikki Reed: Rosalie Hale

Kellan Lutz: Emmett Cullen

Cam Gigandet: James

Edi Gathegi: Laurent

Rachelle Lefevre: Victoria

Doppiatori italiani

Federica De Bortoli: Bella Swan

Stefano Crescentini: Edward Cullen

Sandro Acerbo: Carlisle Cullen

Giò Giò Rapattoni: Esme Cullen

Ilaria Latini: Alice Cullen

Christian Iansante: Charlie Swan

David Chevalier: Jacob Black

Davide Albano: Jasper Hale

Laura Lenghi: Rosalie Hale

Marco Vivio: Emmett Cullen

Massimiliano Alto: James

La trama

Bella Swan (Kristen Stewart) è sempre stata diversa dai suoi compagni, non le è mai importato di fare amicizia con le ragazze più alla moda del suo liceo di Phoenix.

Quando la mamma di Bella si risposa e manda a vivere la figlia con il padre, nella piovosa cittadina di Forks, a Washington, Bella non prevede affatto che la sua vita possa subire grandi cambiamenti. Almeno fino a quando non incontra il misterioso e bellissimo Edward Cullen (Robert Pattinson), un ragazzo diverso da chiunque altro abbia mai conosciuto. Edward è intelligente e arguto ed è capace di leggere nella sua anima.

Presto, Bella ed Edward si lasciano trascinare in una storia d’amore appassionata e decisamente poco convenzionale. Edward riesce a correre più veloce di un leone di montagna, può fermare a mani nude una macchina in movimento e non invecchia dal 1918, perchè come tutti i vampiri è immortale. Diversamente da essi, però, Edward non ha canini aguzzi e non beve sangue umano. Edward e la sua famiglia sono dei vampiri unici nel loro genere, per le proprie scelte di vita.

Il nostro commento

Curiosità



Il film è basato sull'omonimo best-seller scritto da Stephenie Meyer e fa parte di una saga che conta quattro libri e cinque film.



La serie ha venduto nei soli stati Uniti oltre 5.5 milioni di libri.



Quando sono state messe online le foto del cast di Twilight il server di MTV.com è andato in crash. Un fenomeno simile era già avvenuto con saghe come quella di Harry Potter e Spider-man.



Il secondo teaser trailer di Twilight è stato messo in rete a metà luglio ed è stato scaricato più di 1.6 milioni di volte.



Robert Pattinson suona veramente il piano nella scena in cui Edward sta interpretando "Bella's Lullaby".



Prima del casting per il film Robert Pattinson non aveva mai sentito parlare del romanzo Twilight. Ha sostenuto il provino perché gli era piaciuta la performance di Kristen Stewart in Into the Wild - Nelle terre selvagge (2007).



Per un paio di settimane prima dell'inizio delle riprese Robert Pattinson non ha parlato con nessuno per cercare di sentirsi isolato come lo era Edward Cullen.



Quando Bella e Edward sono sdraiati nel prato, il sole che attraversa gli alberi forma un cuore tra di loro.



Stephenie Meyer ha scritto un romanzo in parallelo (incompiuto) di "Twilight" chiamato "Midnight Sun". Racconta la storia del primo libro dal punto di vista di Edward. Nel libro Edward commenta che l'arrivo di Bella a scuola ha fatto si che tutti i ragazzi "agiscono come se fossero in prima elementare e lei è il loro nuovo giocattolo". Questo pensiero viene espreso ad alta voce da Jessica durante il primo pranzo di Bella.



Lily Collins è stata considerata per il ruolo di Bella Swan.



A Bryce Dallas Howard è stato offerto il ruolo di Victoria, ma rifiutò perchè trovava il ruolo troppo piccolo. In seguito ha preso il ruolo in The Twilight Saga: Eclipse dopo che la Summit Entertainment aveva licenziato Rachelle Lefevre.



Appena Robert Pattinson ha avuto il ruolo si è trasferito in Oregon e ha iniziato a lavorare al suo personaggio, sia fisicamente che mentalmente. Ha lavorato cinque ore al giorno con un allenatore: imparando a combattere, a giocare a baseball e ad eseguire scene di stunt. Ha anche imparato a guidare ottenendo una patente di guida dell'Oregon.



Quando Edward e Bella sono in piedi sulla soglia della cuicina dei Cullen, c'è un set di scacchi sul tavolo della sala da pranzo dietro di loro con pezzi bianchi e rossi, come la copertina di 'Breaking Dawn', il romanzo finale della saga.



Peter Facinelli è stata la seconda scelta per il ruolo di Carlisle Cullen. Quando ha scoperto che non aveva avuto il ruolo l'attore ha scritto una nota a Catherine Hardwicke dicendo: "Spero di avere l'occasione di lavorare con voi". All'ultimo minuto prima dell'inizio delle riprese l'attore scelto per la parte si ritirò a causa di altri impegni e la Hardwicke ha offerto il ruolo a Facinelli che ha accettato immediatamente. Primi di iniziare le riprese l'attore ha dovuto tingersi i capelli di biondo.





Jessica nel film è una combinazione dei personaggi del libro Jessica Stanley e Lauren Mallory.



La sceneggiatura è stata terminata in 6 settimane.



Per il ruolo di Edward Cullen, Robert Pattinson è volato dall'Inghilterra a casa della regista Catherine Hardwicke per un'audizione. Lì, lui e Kristen Stewart, che era già stata scelta per il ruolo di Bella Swan, hanno provato provato le scene d'amore del film.



Oltre 5.000 attori hanno sostenuto il provino per il ruolo di Edward, tra di loro Dustin Milligan e Dave Franco.



Eric nel film è una combinazione dei personaggi del libro Eric Yorkie e Ben Cheney.



Kristen Stewart ha gli occhi verdi quindi per il film ha indossato lenti a contatto marroni per avere il colore degli occhi di Bella.



Jennifer Lawrence, Michelle Trachtenberg e Sara Paxton sono state considerate per il ruolo di Bella Swan.



Kristen Stewart aveva inizialmente rifiutato la possibilità di fare un provino per la parte di Bella Swan per poi in seguito cambiare idea.



Cam Gigandet era stato originariamente scelto come Emmett Cullen, ma ha chiesto a Catherine Hardwicke se poteva invece interpretare il ruolo di James e la regista ha accettato il cambio.



Kristen Stewart ha compiuto diciotto anni durante le riprese del film ed ha ricevuto una torta di compleanno e una nottata di riprese.



Henry Cavill (Man of Steel) è stato la prima scelta di Stephenie Meyer per il ruolo di Edward. Tuttavia all'epoca delle riprese l'attore aveva 25 anni e non sembrava poterne dimostrare 17. Gli è stata poi offerta la parte di Carlisle Cullen, ma rifiutò a causa del suo impegno con la serie tv I Tudors.



Questo è l'unico film della saga "Twilight" a non aver ricevuto alcuna nomination a Razzie Awards.



In un'intervista la regista Catherine Hardwicke ha rivelato che Kristen Stewart le è stata raccomandata per il ruolo di Bella Swan da Emile Hirsch, protagonista con la Stewart di Into the Wild - Nelle terre selvagge e che la Hardwicke ha diretto in Lords of Dogtown.



Oltre a Robert Pattinson e Jackson Rathbone tra i 4 finalisti per il ruolo di Edward c'erano Ben Barnes e Shiloh Fernandez.



Il personaggio di Waylon Forge non compare nel romanzo, è stato creato per il film.



La controfigura di Kristen Stewart, Katie Powers, appare nel film nei panni di una cameriera presso la caffetteria.



Kristen Stewart sorride oltre 35 volte nel corso del film.





La parte di Michael Welch andata a Mike Newton era originariamente destinata ad essere interpretata da Michael Angarano, all'epoca fidanzato di Kristen Stewart.



Taylor Lautner ha dovuto indossare una parrucca per il ruolo di Jacob Black.



I Cullen sono basati sulla famiglia della scrittrice Stephenie Meyer.



L'automobile di Edward è una Volvo C30.



Nella scena del bacio Bella indossa una camicia della regista Catherine Hardwicke.



Stephenie Meyer ha indicato questi autori come fonte d'ispirazione ispirazione: Jane Austen, Orson Scott Card, William Shakespeare e Charlotte Brontë.



Il libro era stato originariamente chiamato "Forks" prima che fosse pubblicato. L'editore ha insistito che Stephenie Meyer trovasse un altro titolo e la parola "Twilight" è stata scelta.



Xavier Dolan ha prestato la voce a Jacob Black nel doppiaggo canadese dei film della saga di Twilight.



Nel libro Edward e Bella vanno al ristorante "La Bella Italia" a Port Angeles. Nel film vanno in un ristorante chiamato "Bloated Toad".



La scrittrice Stephenie Meyer può essere vista accanto ad un computer portatile ordinare un panino vegetariano nella caffetteria, all'inizio della scena in cui Charlie chiede a Bella se le piacciono i ragazzi della città.



L'abito che Bella indossa nella scena del ballo è costato solo venti dollari, mentre l'abito indossato da Edward era l'elemento d'abbigliamento più costoso dell'intero film.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Carter Burwell (Fargo, Il grande Lebowski, Velvet Goldmine) che ha musicato anche il capitolo finale della saga "Breaking Dawn".

E' stata Nikki Reed a convincere i produttori ad aggiungere le canzoni di Robert Pattinson al film. la Reed ha segretamente iniziato a registrare dal suo computer portatile, mentre Pattinson cantava e suonava la sua chitarra. Poi le ha fatte ascoltare ai produttori che il giorno dopo hanno chiesto a Pattinson se poteva cantare alcune delle sue canzoni per la colonna sonora e lui ha accettato.



Stephenie Meyer ha citato la band Muse come fonte d'ispirazione per scrivere i suoi libri e un altro dei suoi gruppi preferiti sono i Linkin Park. Entrambe le band hanno contribuito con una canzone alla colonna sonora del film.



La colonna sonora include anche i brani "Let Me Sign" (Robert Pattinson); "La Traviata" (di Giuseppe Verdi eseguito dalla Royal Philharmonic Orchestra) e "Clair de Lune" (di Claude Debussy eseguito da The APM Orchestra).



TRACK LISTINGS:

1. "Supermassive Black Hole" (Muse) – 3:29

2. "Decode" (Paramore) – 4:22

3. "Full Moon" (The Black Ghosts) – 3:50

4. "Leave Out All the Rest" (Linkin Park) – 3:20

5. "Spotlight" (Twilight Mix) (Mute Math) – 3:20

6. "Go All the Way (Into the Twilight)" (Perry Farrell) – 3:27

7. "Tremble for My Beloved" (Collective Soul) – 3:53

8. "I Caught Myself" (Paramore) – 3:55

9. "Eyes On Fire" (Blue Foundation) – 5:01

10. "Never Think" (Robert Pattinson) – 4:29

11. "Flightless Bird, American Mouth" (Iron & Wine) – 4:00

